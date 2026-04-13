మామిడిపండ్లతో నోరూరించే తియ్యని "ఇడ్లీలు" - ఈ సీజన్లో ఒక్కసారైనా రుచి చూడాల్సిందే!
రెగ్యులర్ ఇడ్లీలను మించిన టేస్ట్ - పిల్లలైతే నో చెప్పకుండా ఇష్టంగా తినేస్తారు!
Published : April 13, 2026 at 5:24 PM IST
Delicious Mango Idli Recipe : సమ్మర్లో విరివిగా లభించే పండ్లలో "మామిడి" ఒకటి. ఈ సీజనల్ ఫ్రూట్ కోసం ఏడాదంతా వెయిట్ చేసే అభిమానులు లేకపోలేదు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఈ మధుర ఫలాన్ని ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే, నార్మల్గా వేసవిలో దొరికే మామిడిపండ్లను ఎక్కువ మంది నేరుగా తినడమో, జ్యూస్ చేసుకుని తాగడమో చేస్తుంటారు. ఇంకొందరు మాత్రం ఈ సీజనల్ స్పెషల్ ఫ్రూట్తో రకరకాల వంటకాలు ట్రై చేస్తుంటారు.
ఇప్పుడు మీ అందరికోసం అలాంటిదే ఒక అద్భుతమైన బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, మామిడిపండ్లతో సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "ఇడ్లీలు". వీటిని ఒక్కసారి టేస్ట్ చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలనేంత గొప్పగా ఉంటాయి. అలాగే, ఈ ఇడ్లీలను ఎక్కువ శ్రమించకుండా అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఈ మామిడి పండ్ల ఇడ్లీలను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మామిడి పండు గుజ్జు - రెండు కప్పులు
- చక్కెర పొడి - తగినంత
- ఇడ్లీ రవ్వ - రెండు కప్పులు
- పెరుగు - ఒక కప్పు
- నెయ్యి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు- టేస్ట్కు సరిపడా
- పాలు - అర కప్పు
- జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని(గార్నిష్ కోసం)
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా మామిడిపండ్లను తీసుకుని వాటి నుంచి రెండు కప్పుల పరిమాణంలో మామిడి గుజ్జును తీసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద పాన్ ఉంచి నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. అది కరిగి లైట్గా హీట్ అయ్యాక జీడిపప్పు పలుకులను వేసి సన్నని మంట మీద దోరగా వేయించుకోవాలి. ఆపై వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం అదే నెయ్యిలో ఇడ్లీ రవ్వను వేసి లో ఫ్లేమ్ మీద కాసేపు వేయించి మరో ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని దానిలో ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న మామిడి గుజ్జు, వేయించిన ఇడ్లీ రవ్వ, చక్కెర పొడి, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, పెరుగు, యాలకుల పొడి, మిరియాల పొడి ఇలా ఒక్కొక్కటిగా పదార్థాలన్నీ వేసుకోవాలి.
- తర్వాత అవన్నీ మామిడిపండు గుజ్జులో మంచిగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి. అలా కలిపిన తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి రెండు గంటల పాటు అలా వదిలేయాలి.
- రెండు గంటల తర్వాత గిన్నెపై మూత తీసి ఈ పిండిలో కొద్ది కొద్దిగా పాలను యాడ్ చేసుకుంటూ మామిడిపండ్ల గుజ్జు మిశ్రమాన్ని ఇడ్లీ పిండిలా చక్కగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఇడ్లీ పాత్రలో తగినన్ని వాటర్ పోసి మూతపెట్టి బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఆ నీరు కాస్త వేడయ్యే లోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ తీసుకుని అన్నింటికీ కాస్త నెయ్యి రాసుకోవాలి.
- అనంతరం అన్ని ఇడ్లీ ప్లేట్స్లో ముందుగా ప్రిపర్ చేసుకున్న పిండిని చక్కగా నింపుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక్కో గుంతలో నింపిన ఇడ్లీ పిండి మీద దోరగా వేయించిన జీడిపప్పు పలుకులను ఒకట్రెండు పెట్టాలి.
- నెక్ట్స్ ఇడ్లీ పాత్రలో నీళ్లు వేడయ్యాక మూత తీసి అందులో మామిడిపండు గుజ్జు నింపిన ఇడ్లీ ప్లేట్స్ను ఉంచి, మూతపెట్టి సాధారణ మంటపై 20 నిమిషాల ఉడించుకోవాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఐదారు నిమిషాల తర్వాత ఇడ్లీలను బయటకు తీసి సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, సీజనల్ స్పెషల్ సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "మామిడి పండు ఇడ్లీలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసే తెల్ల ఇడ్లీలకు బదులుగా ఇలా "మ్యాంగో ఇడ్లీలు" చేసి చూడండి. పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు.
