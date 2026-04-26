మండుటెండల్లో కూల్ కూల్గా "మ్యాంగో కస్టర్డ్" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!
వేసవిలో హాయినిచ్చే కమ్మని 'ఫ్రూట్ కస్టర్డ్' - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : April 26, 2026 at 3:46 PM IST
Mango Custard Recipe in Telugu : రోజు రోజుకు ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఎండ వేడిమి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు రకరకాల శీతల పానీయాలు, జ్యూస్లు, కుల్ఫీ, లస్సీ, ఐస్క్రీమ్స్ వంటివి తీసుకుంటుంటారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా సమ్మర్లో చాలా మంది ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో "ఫ్రూట్ కస్టర్డ్" కూడా ముందు వరుసలో ఉంటుంది. కమ్మగా, చల్ల చల్లగా ఉండే ఇది మండుటెండల్లో గొంతులోకి జారుతుంటే ఆ ఫీలింగ్ అద్దిరిపోతుంది. పాలు, వివిధ రకాల పండ్లతో తయారు చేసే ఈ రెసిపీని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా బాగా ఇష్టపడుతారు.
అయితే, నార్మల్గా దీన్ని చాలా మంది జ్యూస్ సెంటర్స్లో తాగుతుంటారు. అలాకాకుండా ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సింపుల్ రెసిపీని మీకోసం తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "మ్యాంగో కస్టర్డ్". బిగినర్స్ కూడా చాలా తక్కువ పదార్థాలతో దీన్ని సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ కూడా సూపర్గా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ మ్యాంగో ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నాలుగు - మామిడిపండ్లు
- ఆరు టేబుల్స్పూన్లు - కస్టర్డ్ పౌడర్
- ఐదు కప్పులు - పాలు
- ఒక కప్పు - చక్కెర
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - క్రీమ్
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - పిస్తా పలుకులు
- అర కప్పు - మామిడి పండు ముక్కలు(గార్నిష్ కోసం)
తయారీ విధానం :
- మండుటెండల్లో హాయినిచ్చే ఈ ప్రూట్ డెజర్ట్ కోసం ముందుగా తాజా మామిడిపండ్లను తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఆ తర్వాత వాటిని చెక్కు తీసి చిన్న చిన్న ముక్కల్లా కోసుకోవాలి. నెక్ట్స్ కట్ చేసుకున్న మామిడి ముక్కలను మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మెత్తగా బ్లెండ్ చేసి ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం ఒక గిన్నెలో అరకప్పు పాలు తీసుకుని అందులో కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిగిలిన పాలను మరో గిన్నెలోకి తీసుకుని స్టవ్ మీద ఉంచి మరిగించుకోవాలి.
- పాలు మరుగుతున్న సమయంలో అందులో పంచదారం, క్రీమ్ వేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
- ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్లో ఐదు నిమిషాల పాటు పాల మిశ్రమాన్ని మరగనివ్వాలి. అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆ మిశ్రమం చిక్కబడేంతవరకూ స్పూన్తో కలుపుతూ మరిగించాలి. అది చిక్కగా మారిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- పాలు-కస్టర్డ్ పౌడర్ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత దాన్ని బ్లెండ్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడిపండ్లు గుజ్జు ఉన్న గిన్నెలో వేసి రెండింటినీ చక్కగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి కొద్దిసేపు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలి. లేదు అంటే మామిడిపండ్ల ముక్కలతో కలిపి నేరుగా తాగేయొచ్చు.
- ఫ్రిడ్జ్లో కాసేపు ఉంచిన తర్వాత సర్వింగ్ కప్పుల్లోకి తీసుకుని పైన సన్నని మామిడిపండు ముక్కలు, పిస్తా పలుకులతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, మండుటెండల్లో కూల్ కూల్గా కమ్మని "మ్యాంగో కస్టర్డ్" ఇంట్లోనే సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే ఎండల్లో బయట దొరికే జ్యూస్లు, పానీయాలకు బదులుగా ఇంట్లోనే హెల్దీగా, టేస్టీగా దీన్ని చేసి ఇవ్వండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తాగేస్తారు.
