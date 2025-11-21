ETV Bharat / offbeat

మంగళూరు స్పెషల్ "గోలీ బజ్జీలు" - తక్కువ నూనెతో తియ్యతియ్యగా అద్దిరిపోతాయి!

- కన్నడిగులు ఇష్టంగా తినే సూపర్ 'స్నాక్' - మీరూ ఓసారి రుచి చూడండి!

Mangalore Goli Bajji Recipe
Mangalore Goli Bajji Recipe (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 21, 2025 at 11:54 AM IST

2 Min Read
Mangaluru Goli Bajji Recipe in Telugu : ఈవెనింగ్ టైమ్​లో రోజూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్ తినాలంటే పిల్లలకే కాదు పెద్దలకూ నచ్చదు. దాంతో ఇంటిల్లిపాదీ కొత్తరకం రుచులను కోరుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, మంగళూరు స్పెషల్ "గోలీ బజ్జీ".

ఇవి చూడడానికి మనం నార్మల్​గా చేసుకునే పునుగుల మాదిరిగానే ఉన్నా సరికొత్తగా, భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. తియ్యతియ్యగా, కరకరలాడుతూ కమ్మగా ఉండే వీటిని చిన్నారులైతే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ బజ్జీలను చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఇన్​స్టంట్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి నూనెను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి, కన్నడిగులు ఇష్టంగా తినే ఈ మంగళూరు గోలీ బజ్జీలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Mangaluru Goli Bajji Recipe
Mangaluru Goli Bajji Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మైదా - ఒక కప్పు
  • పెరుగు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • సన్నని కొబ్బరి ముక్కలు - రెండు చెంచాలు
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • పంచదార - రెండు చెంచాలు
  • వంటసోడా - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి తగినంత

అన్నం మిగిలిందా? - కరకరలాడే "మురుకులు" చేయండి! - నూనె కూడా తక్కువే!

Mangaluru Goli Bajji Recipe
Mangaluru Goli Bajji Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చీలను సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. రెండు చెంచాల పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరిని సన్నటి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి బౌల్ తీసుకుని అందులో మైదా, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, పంచదార, కాస్త పుల్లగా ఉండే పెరుగు, కొద్దిగా వంటసోడా, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని గరిటెతో ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా కలపాలి.
Mangaluru Goli Bajji Recipe
Mangaluru Goli Bajji Recipe (Getty Images)
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పునుగులకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కాస్త గట్టిగానే పిండిని కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని కలిపిన తర్వాత వన్​సైడ్ డైరెక్షన్​లో గరిటెతో తిప్పుతూ రెండు మూడు నిమిషాల పాటు బాగా బీట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి చేతిని కాస్త తడి చేసుకుని ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న బోండాలుగా వేసుకోవాలి.
Mangaluru Goli Bajji Recipe
Mangaluru Goli Bajji Recipe (Getty Images)
  • అలా పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేస్తూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో నెమ్మదిగా గోల్డెన్ కలర్​ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని అరనిమిషం పాటు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, మంగళూరు స్పెషల్ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "గోలీ బజ్జీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఎప్పుడూ చేసుకునే పకోడీ, మిర్చి బజ్జీలు, పునుగులు వంటివి కాకుండా వెరైటీగా ఇలా "గోలీ బజ్జీలు" ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త టేస్ట్​ను ఎంజాయ్ చేశామనే ఫీలింగ్​ను పొందుతారు!
Mangaluru Goli Bajji Recipe
Mangaluru Goli Bajji Recipe (ETV Abhiruchi)

