మంగళూరు స్పెషల్ "గోలీ బజ్జీలు" - తక్కువ నూనెతో తియ్యతియ్యగా అద్దిరిపోతాయి!
- కన్నడిగులు ఇష్టంగా తినే సూపర్ 'స్నాక్' - మీరూ ఓసారి రుచి చూడండి!
Published : November 21, 2025 at 11:54 AM IST
Mangaluru Goli Bajji Recipe in Telugu : ఈవెనింగ్ టైమ్లో రోజూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్ తినాలంటే పిల్లలకే కాదు పెద్దలకూ నచ్చదు. దాంతో ఇంటిల్లిపాదీ కొత్తరకం రుచులను కోరుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, మంగళూరు స్పెషల్ "గోలీ బజ్జీ".
ఇవి చూడడానికి మనం నార్మల్గా చేసుకునే పునుగుల మాదిరిగానే ఉన్నా సరికొత్తగా, భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. తియ్యతియ్యగా, కరకరలాడుతూ కమ్మగా ఉండే వీటిని చిన్నారులైతే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ బజ్జీలను చాలా తక్కువ టైమ్లో ఇన్స్టంట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి నూనెను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి, కన్నడిగులు ఇష్టంగా తినే ఈ మంగళూరు గోలీ బజ్జీలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మైదా - ఒక కప్పు
- పెరుగు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- సన్నని కొబ్బరి ముక్కలు - రెండు చెంచాలు
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
- పంచదార - రెండు చెంచాలు
- వంటసోడా - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చీలను సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. రెండు చెంచాల పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరిని సన్నటి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి బౌల్ తీసుకుని అందులో మైదా, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, పంచదార, కాస్త పుల్లగా ఉండే పెరుగు, కొద్దిగా వంటసోడా, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని గరిటెతో ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా కలపాలి.
- తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పునుగులకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కాస్త గట్టిగానే పిండిని కలుపుకోవాలి.
- పిండిని కలిపిన తర్వాత వన్సైడ్ డైరెక్షన్లో గరిటెతో తిప్పుతూ రెండు మూడు నిమిషాల పాటు బాగా బీట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి చేతిని కాస్త తడి చేసుకుని ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న బోండాలుగా వేసుకోవాలి.
- అలా పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేస్తూ మీడియం ఫ్లేమ్లో నెమ్మదిగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుని అరనిమిషం పాటు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, మంగళూరు స్పెషల్ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "గోలీ బజ్జీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఎప్పుడూ చేసుకునే పకోడీ, మిర్చి బజ్జీలు, పునుగులు వంటివి కాకుండా వెరైటీగా ఇలా "గోలీ బజ్జీలు" ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త టేస్ట్ను ఎంజాయ్ చేశామనే ఫీలింగ్ను పొందుతారు!
