నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "మంగళూరు గోలీ బజ్జీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 1:00 PM IST
Goli Bajji Making in Telugu : వెదర్ కూల్గా ఉన్నప్పుడు లేదా ఖాళీ సమయాల్లో వేడివేడి స్నాక్స్ తినాలని అనిపిస్తుంది. అలాగే సాయంత్రం వేళ పిల్లలు, పెద్దల కోసం వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. పునుగులు, గారెలు, బజ్జీలు లాంటివి ఉంటాయి. అయితే ఇంటిల్లిపాదీ మాత్రం వీటిని తిన్నా ఏదో ఒక కొత్త స్నాక్ చేయమని అడుగుతుంటారు. అందుకే ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే మంగళూరు గోలీ బజ్జీలు. వీటిని నిమిషాల్లో సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే వారికి ఫేవరెట్ ఫుడ్ అవుతుంది. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి క్రిస్పీ,టేస్టీ మంగళూరు గోలీ బజ్జీలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మైదాపిండి - 1 కప్పు
- పెరుగు - పావు కప్పు
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
- ఉల్లిపాయ తరుగు - పావు కప్పు
- పచ్చిమిర్చి తరుగు - 2 టేబుల్ సూన్లు
- పంచదార - 1 టీ స్పూన్
- వంటసోడా - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు మైదాపిండి, పావు కప్పు పెరుగు, పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేయాలి. అలాగే పావు కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు, రెండు టేబుల్ సూన్ల పచ్చిమిర్చి తరుగు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ పంచదార, ఒక టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని మీడియం సాఫ్ట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్నచిన్న బాల్స్ లాగా కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత గోలీ బజ్జీలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా కాల్చుకోవాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి మంగళూరు గోలీ బజ్జీలు మీ ముందుంటాయి!
- ఈ గోలీ బజ్జీలను పుదీనా, టమోటా చట్నీలో కలిపి తిన్నారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
