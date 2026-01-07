ETV Bharat / offbeat

తియ్యగా, కారంగా "బనానా బన్స్​" - బెలూన్ల మాదిరి పొంగుతాయి - టేస్ట్​ గురించి మాటల్లేవ్​!

- పండిన అరటిపండ్లతో సూపర్​ టేస్టీ రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు!

Banana Buns Recipe
Banana Buns Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 7, 2026 at 12:36 PM IST

3 Min Read
Mangalore Buns Recipe: తక్కువ ఖర్చులో, సీజన్​తో సంబంధం లేకుండా లభించే పండ్లు అంటే అరటిపండ్లు మాత్రమే. వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా అందరూ చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. నేరుగా తినడం ఇష్టం లేని వారు మిల్క్​షేక్​ చేసుకుని తాగుతుంటారు. అయితే, అరటిపండ్లతో స్మూతీలు మాత్రమే కాకుండా కమ్మని బన్స్​ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇవి కర్నాటక స్పెషల్​ అని చెప్పొచ్చు. తయారు చేసుకోవడం చాలా సులువు. ఈవెనింగ్​ స్నాక్​గా, ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు వీటిని అప్పటికప్పుడు తయారు చేసి ఇవ్వొచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా తియ్యగా, ఉప్పగా ఉండే బనానా బన్స్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Banana Buns
అరటి పండ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పండిన అరటి పండ్లు - 3
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పంచదార - 1 టీస్పూన్​
  • గోధుమపిండి - రెండు కప్పులు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • నూనె - 1 టేబుల్​ స్పూన్లు
Banana Buns
గోధుమపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • పండిన అరటి తొక్కలు తీసేసి పండ్లను మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి వేసి వీలైనంత మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
  • అందులోకి ఉప్పు, పంచదార, బేకింగ్​ సోడా వేసి పలుకులు లేకుండా క్రీమ్​ మాదిరి కలుపుకోవాలి.
  • అరటిపండు గుజ్జులోకి గోధుమపిండి, జీలకర్ర, నూనె వేసి అంతా కలిసేలా సాఫ్ట్​ చపాతీ ముద్ద మాదిరి కలుపుకోవాలి.
Banana Buns
పంచదార (Getty Images)
  • ఇలా కలుపుకున్న పిండిపై లైట్​గా ఆయిల్ అప్లై చేసి మూత పెట్టి సుమారు మూడు లేదా నాలుగు గంటల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • పిండి నానిన తర్వాత మూత తీసి మరొక్కసారి కలిపి నిమ్మకాయ సైజ్​లో ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఈలోపు చపాతీ పీట మీద లైట్​గా నూనె అప్లై చేసి ఓ ఉండను కర్రతో రోల్​ చేసుకోవాలి. అయితే వీటిని మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త మందంగానే రోల్​ చేసుకోవాలి.
Banana Buns
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పూరీని కాగుతున్న నూనెలో వేసి హై-ఫ్లేమ్​లోనే కాలనివ్వాలి.
  • పూరీ పొంగుతున్నప్పుడు గరిటెతో లైట్​గా ప్రెస్​ చేసుకుంటూ కాల్చాలి. పూరీ ఓవైపు కాలినాక రెండో వైపు తిప్పి కాల్చాలి. ఇలా రెండు వైపులా పొంగి గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • ఇలా ఒక్కొక్క ఉండను పూరీ సైజ్​లో రోల్​ చేసుకుని నూనెలో వేసి కాల్చుకోవాలి. ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్న వాటిని వేడివేడిగా ఏదైనా చట్నీతో కలిపి సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బనానా బన్స్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Banana Buns
బనానా బన్స్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీ కోసం మరీ పచ్చివి, మరీ పండినవి కాకుండా మీడియం సైజ్​లో పండినవి తీసుకోండి. ఒకవేళ మీకు పండిన అరటిపండ్లు అయినా ప్రాబ్లమ్​ లేదనుకుంటే వాటిని యూజ్​ చేసుకున్నా సరిపోతుంది.
  • అరటి పండ్లను బాగా మెత్తగా చేసుకోవాలి. ఎలాంటి పలుకులూ లేకుండా చూసుకోవాలి. అయితే మెత్తగా రావాలని మిక్సీలో వేసి గ్రైండ్​ చేస్తే సరిగ్గా రావు. చేతితో మెదిపితేనే బన్స్ మరింత సాఫ్ట్‌గా వస్తాయి.
  • గోధుమపిండిని పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం కాకుండా అరటి పండు గుజ్జులోని తేమను బట్టి పెంచి లేదా తగ్గించి తీసుకోవచ్చు.
  • వీటిని కాల్చుకునేటప్పుడు నూనె బాగా కాగి ఉండాలి. అలాగే వీటిని హై-ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి.
  • పూరీలు ఏమాత్రం పల్చగా చేసినా, నూనె సరిగ్గా కాగకపోయినా పర్ఫెక్ట్​గా పొంగవు. పైగా ఆయిల్​ పీల్చుకుంటాయి.

