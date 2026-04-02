సమ్మర్ స్పెషల్ : పచ్చిమామిడితో టేస్టీ "వడియాలు" - ఏడాది పైనే నిల్వ!
కరకరలాడే "మామిడికాయ వడియాలు" - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
Published : April 2, 2026 at 8:36 PM IST
Mamidikaya Vadiyalu Recipe : సమ్మర్ వచ్చిందంటే చాలు చాలా మంది మహిళలు వడియాలు, అప్పడాలు వంటివి ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, నార్మల్గా వీటిని ఎక్కువ మంది బియ్యం, సగ్గుబియ్యం వంటి వాటితో రెడీ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, ఎప్పుడూ ఒకేరకమైనవి కాకుండా ఈసారి డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి. అదే, పచ్చిమామిడితో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "వడియాలు". ఇవి రెగ్యులర్గా చేసుకునే వాటికంటే కూడా కమ్మగా ఉంటాయి. అలాగే, వీటిని ఒక్కసారి చేసి నిల్వ చేసుకున్నారంటే ఏడాది పైనే తాజాగా ఉంటాయి! పైగా ఈ మామిడి వడియాలను ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా పెద్ద పనేమి కాదు. బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ వడియాలను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - రేషన్ బియ్యం
- ఒక కప్పు - సగ్గుబియ్యం
- పది - పచ్చిమిర్చి
- ఒక కప్పు - మామిడికాయ తురుము
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నువ్వులు
- రెండు టీస్పూన్లు - జీలకర్ర
తయారీ విధానం :
- సమ్మర్ స్పెషల్ ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ వడియాల తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో రేషన్ బియ్యం తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- బియ్యంలో ఎలాంటి రాళ్లు, పొట్టు లేకుండా నీట్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- రేషన్ బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత అందులో సగ్గుబియ్యం వేసుకోవాలి. ఆపై ఆ మిశ్రమంలో ఆరు కప్పుల నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి.
- మరుసటి రోజు మార్నింగ్కి చూస్తే సగ్గుబియ్యం చక్కగా నానిపోయి ఉంటాయి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో నానబెట్టుకున్న బియ్యం-సగ్గుబియ్యం మిశ్రమాన్ని వాటర్ వడకట్టి వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత బియ్యం నానబెట్టడానికి ఉపయోగించిన నీళ్లనే కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది దోశ పిండి కన్సిస్టెన్సీలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకుని అందులో పిండి గ్రైండ్ చేసుకోగా మిగిలిన నీటిని తీసుకోవాలి. అంటే బియ్యం నానబెట్టడానికి వాడిన నీళ్లు.
- ఆపై అదే గిన్నెలో ఎనిమిది కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మొత్తంగా వడియాల తయారీకి 14 కప్పుల నీళ్లు వాడుతున్నాం.(నానబెట్టడానికి ఆరు కప్పులు, మిగిలినవి ఉడికించడానికి)
- అనంతరం నీళ్లు ఉన్న గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి మరిగించుకోవాలి. ఆ వాటర్ మరిగేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ముందుగా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రెండించుల పొట్టు తీసిన అల్లం ముక్క వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ కాస్త పుల్లగా, గట్టిగా ఉండే తాజా మామిడికాయలు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై పొట్టు తీసేసి గ్రేటర్తో సన్నగా తురుముకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మామిడి తురుము ఒక కప్పు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద నీళ్లు వేడెక్కి మరుగుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న సన్నని మామిడి తురుము, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బియ్యప్పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ కలుపుతూ ఉండాలి. లేదంటే పిండి ఉండలు కడుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- పిండి మొత్తాన్ని వేసి కలిపాక స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లోనే ఉంచి 10 నుంచి 12 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- బియ్యప్పిండి మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి దగ్గరపడినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో తెల్ల నువ్వులు, జీలకర్ర వేసి అంతా కలిసేలా కలిపి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అది చల్లారేలోపు ఒక కాటన్ క్లాత్ను తడిపి నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండుకోవాలి. మేడ మీద ఓ పట్టా పరిచి ఆ క్లాత్ను పరచుకోవాలి. లేదంటే మీకు ప్లాస్టిక్ షీట్ ఉంటే అదైనా వాడుకోవచ్చు.
- అనంతరం చల్లారిన పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చేతితో చిన్నచిన్న వడియాలుగా క్లాత్ మీద పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇవి నూనెలో ఫ్రై చేసినప్పుడు డబుల్ అవుతాయి.
- అలా పిండి మొత్తాన్ని వడియాలుగా పెట్టుకుని సుమారు నాలుగైదు రోజుల పాటు ఎండలో ఆరబెట్టుకోవాలి.
- వడియాలు బాగా ఎండి, క్రిస్పీగా మారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలోకి తీసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పుల్ల పుల్లగా నోరూరిస్తూ కరకరలాడే "మామిడికాయ వడియాలు" రెడీ అవుతాయి!
- మీకు తినాలనిపించినప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక కొన్ని వడియాలను వేసి ఎర్రగా వేయించుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్లో ఎప్పుడూ రెడీ చేసుకునేవి కాకుండా ఇలా వెరైటీగా మామిడికాయ వడియాలు ట్రై చేయండి. ఇవి ఏడాది పైనే తాజాగా నిల్వ ఉంటాయి!ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
చిట్కాలు :
- ఇక్కడ మీరు బియ్యం తీసుకున్న కప్పునే సగ్గుబియ్యం, నీళ్లను కొలిచి తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.
- వడియాలను పూర్తిగా ఎండిపోయే వరకు ఆరబెట్టుకోవాలి. లేదంటే తేమ ఉంటే బూజు పట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
- అలాగే, ఈ వడియాలు పెట్టేటప్పుడు మరీ దగ్గర దగ్గర కాకుండా కాస్త దూరం ఉండేలా పెట్టాలి. అదేవిధంగా అన్నింటినీ ఒకే పరిమాణంలో పెడితే అవి సమానంగా ఎండిపోతాయి.
