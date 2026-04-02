సమ్మర్ స్పెషల్ : పచ్చిమామిడితో టేస్టీ "వడియాలు" - ఏడాది పైనే నిల్వ!

కరకరలాడే "మామిడికాయ వడియాలు" - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

Published : April 2, 2026 at 8:36 PM IST

Mamidikaya Vadiyalu Recipe : సమ్మర్ వచ్చిందంటే చాలు చాలా మంది మహిళలు వడియాలు, అప్పడాలు వంటివి ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా వీటిని ఎక్కువ మంది బియ్యం, సగ్గుబియ్యం వంటి వాటితో రెడీ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, ఎప్పుడూ ఒకేరకమైనవి కాకుండా ఈసారి డిఫరెంట్​గా ట్రై చేయండి. అదే, పచ్చిమామిడితో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "వడియాలు". ఇవి రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటికంటే కూడా కమ్మగా ఉంటాయి. అలాగే, వీటిని ఒక్కసారి చేసి నిల్వ చేసుకున్నారంటే ఏడాది పైనే తాజాగా ఉంటాయి! పైగా ఈ మామిడి వడియాలను ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా పెద్ద పనేమి కాదు. బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ వడియాలను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - రేషన్ బియ్యం
  • ఒక కప్పు - సగ్గుబియ్యం
  • పది - పచ్చిమిర్చి
  • ఒక కప్పు - మామిడికాయ తురుము
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నువ్వులు
  • రెండు టీస్పూన్లు - జీలకర్ర

పచ్చిమామిడి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • సమ్మర్ స్పెషల్ ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ వడియాల తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో రేషన్ బియ్యం తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • బియ్యంలో ఎలాంటి రాళ్లు, పొట్టు లేకుండా నీట్​గా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • రేషన్ బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత అందులో సగ్గుబియ్యం వేసుకోవాలి. ఆపై ఆ మిశ్రమంలో ఆరు కప్పుల నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి.
  • మరుసటి రోజు మార్నింగ్​కి చూస్తే సగ్గుబియ్యం చక్కగా నానిపోయి ఉంటాయి.
సగ్గుబియ్యం (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో నానబెట్టుకున్న బియ్యం-సగ్గుబియ్యం మిశ్రమాన్ని వాటర్ వడకట్టి వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత బియ్యం నానబెట్టడానికి ఉపయోగించిన నీళ్లనే కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది దోశ పిండి కన్సిస్టెన్సీలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకుని అందులో పిండి గ్రైండ్ చేసుకోగా మిగిలిన నీటిని తీసుకోవాలి. అంటే బియ్యం నానబెట్టడానికి వాడిన నీళ్లు.
  • ఆపై అదే గిన్నెలో ఎనిమిది కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మొత్తంగా వడియాల తయారీకి 14 కప్పుల నీళ్లు వాడుతున్నాం.(నానబెట్టడానికి ఆరు కప్పులు, మిగిలినవి ఉడికించడానికి)
బియ్యం (Getty Images)
  • అనంతరం నీళ్లు ఉన్న గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి మరిగించుకోవాలి. ఆ వాటర్ మరిగేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ముందుగా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రెండించుల పొట్టు తీసిన అల్లం ముక్క వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • నెక్ట్స్ కాస్త పుల్లగా, గట్టిగా ఉండే తాజా మామిడికాయలు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై పొట్టు తీసేసి గ్రేటర్​తో సన్నగా తురుముకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మామిడి తురుము ఒక కప్పు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద నీళ్లు వేడెక్కి మరుగుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న సన్నని మామిడి తురుము, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • తర్వాత స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బియ్యప్పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ కలుపుతూ ఉండాలి. లేదంటే పిండి ఉండలు కడుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • పిండి మొత్తాన్ని వేసి కలిపాక స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లోనే ఉంచి 10 నుంచి 12 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • బియ్యప్పిండి మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి దగ్గరపడినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో తెల్ల నువ్వులు, జీలకర్ర వేసి అంతా కలిసేలా కలిపి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • అది చల్లారేలోపు ఒక కాటన్ క్లాత్​ను తడిపి నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండుకోవాలి. మేడ మీద ఓ పట్టా పరిచి ఆ క్లాత్​ను పరచుకోవాలి. లేదంటే మీకు ప్లాస్టిక్ షీట్​ ఉంటే అదైనా వాడుకోవచ్చు.
  • అనంతరం చల్లారిన పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చేతితో చిన్నచిన్న వడియాలుగా క్లాత్​ మీద పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇవి నూనెలో ఫ్రై చేసినప్పుడు డబుల్ అవుతాయి.
నువ్వులు (Getty Images)
  • అలా పిండి మొత్తాన్ని వడియాలుగా పెట్టుకుని సుమారు నాలుగైదు రోజుల పాటు ఎండలో ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • వడియాలు బాగా ఎండి, క్రిస్పీగా మారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలోకి తీసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, పుల్ల పుల్లగా నోరూరిస్తూ కరకరలాడే "మామిడికాయ వడియాలు" రెడీ అవుతాయి!
  • మీకు తినాలనిపించినప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక కొన్ని వడియాలను వేసి ఎర్రగా వేయించుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్​లో ఎప్పుడూ రెడీ చేసుకునేవి కాకుండా ఇలా వెరైటీగా మామిడికాయ వడియాలు ట్రై చేయండి. ఇవి ఏడాది పైనే తాజాగా నిల్వ ఉంటాయి!ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
జీలకర్ర (ETV Bharat)

చిట్కాలు :

  • ఇక్కడ మీరు బియ్యం తీసుకున్న కప్పునే సగ్గుబియ్యం, నీళ్లను కొలిచి తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.
  • వడియాలను పూర్తిగా ఎండిపోయే వరకు ఆరబెట్టుకోవాలి. లేదంటే తేమ ఉంటే బూజు పట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
  • అలాగే, ఈ వడియాలు పెట్టేటప్పుడు మరీ దగ్గర దగ్గర కాకుండా కాస్త దూరం ఉండేలా పెట్టాలి. అదేవిధంగా అన్నింటినీ ఒకే పరిమాణంలో పెడితే అవి సమానంగా ఎండిపోతాయి.

