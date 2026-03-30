అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "మామిడి రోటి పచ్చడి" - వేడివేడిగా తింటే అద్భుతమే!
-మామిడితో అద్దిరిపోయే "రెసిపీ" - పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
Published : March 30, 2026 at 11:01 AM IST
Mamidikaya Roti Pachadi: మామిడికాయల సీజన్ మొదలైంది. ఉగాది నుంచి మార్కెట్లో పచ్చి మామిడికాయలు దొరుకుతున్నాయి. ఇక మామిడికాయలు ఉన్నాయంటే చాలా మంది పులిహోర, పప్పు, నిల్వ పచ్చడి వంటివి పెడుతుంటారు. కానీ కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా మామిడికాయతో అద్భుతమైన రోటి పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ అయితే చెప్పక్కర్లేదు. తయారు చేస్తుంటేనే ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనిపిస్తుంది. ప్రిపరేషన్ వెరీ ఈజీ. అప్పటికప్పుడు చేసుకుని ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే ఆహా అనాల్సిందే. కేవలం రైస్లోకి మాత్రమే కాకుండా దోశ వంటి టిఫెన్స్లోకి కూడా బాగుంటుంది. ఇంట్లో కూరగాయలు లేకపోయినా ఒక్క మామిడికాయ ఉంటే ఆ రోజు గడిచినట్లే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని మామిడి రోటి పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పచ్చి మామిడికాయ - 1
- కారం - తగినంత
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- ఎండుమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా మామిడికాయను శుభ్రంగా కడిగి చివర కట్ చేసి మరీ పెద్దగా, మరీ సన్నగా కాకుండా మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి మామిడి ముక్కలు, కారం, ఉప్పు వేసి ఓసారి కలిపి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అందులోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ పచ్చడిని తాలింపు పెట్టుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు దోరగా వేగినాక దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి వేసి మరికాసేపు వేయించాలి.
- ఇవి కూడా చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా ఫ్రై చేయాలి. ఈ విధంగా తాలింపు మంచిగా వేగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గ్రైండ్ చేసిన మామిడికాయ మిశ్రమం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లో ఉప్పు, కారం చెక్ చేసుకోని ఏమైనా తక్కువైతే యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- తాలింపులో చక్కగా కలుపుకున్నాక తీసి గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. ఇక చివరగా ఈ పచ్చడిని వేడివేడిగా అన్నంలోకి వేసుకుని తింటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పచ్చడిని ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మామిడికాయను గ్రాముల ప్రకారం అయితే పైన చెప్పినట్లుగా తీసుకోవచ్చు. లేదంటే ఒక కప్పు కొలత ప్రకారం ముక్కలను తీసుకోవచ్చు.
- మీరు తీసుకున్న మామిడికాయ పులుపును బట్టి ఉప్పు, కారం తీసుకుని పచ్చడి చేసుకోవాలి.
- ఈ ముక్కలను మిక్సీజార్లో కాకుండా రోట్లో కూడా మంచిగా చేసుకోవచ్చు. అలా చేసుకోవాలనుకుంటే ముందుగా మామిడి ముక్కలను రోట్లో వేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి ఉప్పు, కారం వేసి మరోసారి దంచుకుని తాలింపు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
స్ట్రీట్ స్టైల్లో నోరూరించే "మసాలా పూరీ చాట్" - అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ!
సండే స్పెషల్ "గ్రీన్ చికెన్ కర్రీ" - హైదరాబాద్ స్టైల్లో కిర్రాక్గా ఉంటుంది!