అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "మామిడి రోటి పచ్చడి" - వేడివేడిగా తింటే అద్భుతమే!

-మామిడితో అద్దిరిపోయే "రెసిపీ" - పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Published : March 30, 2026 at 11:01 AM IST

Mamidikaya Roti Pachadi: మామిడికాయల సీజన్​ మొదలైంది. ఉగాది నుంచి మార్కెట్​లో పచ్చి మామిడికాయలు దొరుకుతున్నాయి. ఇక మామిడికాయలు ఉన్నాయంటే చాలా మంది పులిహోర, పప్పు, నిల్వ పచ్చడి వంటివి పెడుతుంటారు. కానీ కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా మామిడికాయతో అద్భుతమైన రోటి పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ అయితే చెప్పక్కర్లేదు. తయారు చేస్తుంటేనే ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనిపిస్తుంది. ప్రిపరేషన్​ వెరీ ఈజీ. అప్పటికప్పుడు చేసుకుని ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే ఆహా అనాల్సిందే. కేవలం రైస్​లోకి మాత్రమే కాకుండా దోశ వంటి టిఫెన్స్​లోకి కూడా బాగుంటుంది. ఇంట్లో కూరగాయలు లేకపోయినా ఒక్క మామిడికాయ ఉంటే ఆ రోజు గడిచినట్లే. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని మామిడి రోటి పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పచ్చి మామిడికాయ - 1
  • కారం - తగినంత
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:

  • ముందుగా మామిడికాయను శుభ్రంగా కడిగి చివర కట్​ చేసి మరీ పెద్దగా, మరీ సన్నగా కాకుండా మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి మామిడి ముక్కలు, కారం, ఉప్పు వేసి ఓసారి కలిపి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అందులోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ పచ్చడిని తాలింపు పెట్టుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు దోరగా వేగినాక దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి వేసి మరికాసేపు వేయించాలి.
  • ఇవి కూడా చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా ఫ్రై చేయాలి. ఈ విధంగా తాలింపు మంచిగా వేగినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి గ్రైండ్​ చేసిన మామిడికాయ మిశ్రమం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఈ స్టేజ్​లో ఉప్పు, కారం చెక్​ చేసుకోని ఏమైనా తక్కువైతే యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • తాలింపులో చక్కగా కలుపుకున్నాక తీసి గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. ఇక చివరగా ఈ పచ్చడిని వేడివేడిగా అన్నంలోకి వేసుకుని తింటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పచ్చడిని ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • మామిడికాయను గ్రాముల ప్రకారం అయితే పైన చెప్పినట్లుగా తీసుకోవచ్చు. లేదంటే ఒక కప్పు కొలత ప్రకారం ముక్కలను తీసుకోవచ్చు.
  • మీరు తీసుకున్న మామిడికాయ పులుపును బట్టి ఉప్పు, కారం తీసుకుని పచ్చడి చేసుకోవాలి.
  • ఈ ముక్కలను మిక్సీజార్​లో కాకుండా రోట్లో కూడా మంచిగా చేసుకోవచ్చు. అలా చేసుకోవాలనుకుంటే ముందుగా మామిడి ముక్కలను రోట్లో వేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి ఉప్పు, కారం వేసి మరోసారి దంచుకుని తాలింపు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.

