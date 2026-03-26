ETV Bharat / offbeat

శ్రీరామనవమికి అద్దిరిపోయే "మామిడి పులిహోర" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది!

- నవమి స్పెషల్ నోరూరించే "మామిడికాయ పులిహోర" - తక్కువ పదార్థాలతోనే అద్భుతమైన రుచి!

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 26, 2026 at 1:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mamidikaya Pulihora Recipe: హిందూ ప్రజలు అత్యంత ఆనందంగా జరుపుకునే రామనవమి పండగకు గడియలు సమీపిస్తున్నాయి. మరికొన్ని గంటల్లో దేశవ్యాప్తంగా సీతారాముల కల్యాణం జరగనుంది. ఇక రామనవమి అంటే కల్యాణంతో పాటు ప్రసాదాలు కూడా ముఖ్యం. మరీ ముఖ్యంగా వడపప్పు, పానకంతోపాటు ఎక్కువ మంది పులిహోర చేస్తుంటారు. అయితే పండగ నాడు రెగ్యులర్​గా చేసే పులిహోర కాకుండా ఓసారి మామిడి తురుముతో చేసుకోండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అన్నం రెడీగా ఉంటే కేవలం 10 నిమిషాల్లో రెడీ. మరి, లేట్​ చేయకుండా రామనవమి వేళ మామిడికాయ పులిహోర ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బియ్యం - 1 కప్పు
  • మామిడికాయ - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • నూనె - 4 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పల్లీలు - గుప్పెడు
  • ఎండుమిర్చి - 5
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బియ్యాన్ని శుభ్రంగా అంటే రెండు మూడు సార్లు కడగాలి. అనంతరం సరిపడా వాటర్​ పోసి పొడిపొడిగా ఉడికించాలి.
  • అన్నం పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అయినాక వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి వేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • పచ్చి మామిడికాయను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసేసుకోవాలి. అనంతరం సన్నని రంధ్రాలు ఉన్న గ్రేటర్​ సాయంతో మొత్తం తురుముకుని రెడీగా ఉంచాలి.
  • అన్నంలోకి పసుపు, 1 టీస్పూన్ నూనె, ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అన్నం చక్కగా కలిసినాక తురుముకున్న మామిడిని వేసి మరోసారి మిక్స్​ చేసుకుని ఉప్పు, పులుపు సరిపోయాయో లేదో చెక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా కలుపుకున్న రైస్​ను పక్కన పెట్టి తాలింపు ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో పల్లీలు వేసి మంచి కలర్​తో పాటు క్రిస్పీగా వేగేవరకు వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే విధంగా ఆ నూనెలోకి ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసి పక్కనుంచాలి. మరోసారి అదే ఆయిల్​లో లైట్​గా గాట్లుపెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించి తీసి పక్కన పెట్టాలి.
  • ఇంకోసారి అదే నూనెలో శనగపప్పు, ఆవాలు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు చక్కగా వేగినాక కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈ తాలింపును ముందే రెడీ చేసుకున్న మామిడికాయ అన్నంలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా అందులోకి వేయించిన పల్లీలు, ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి వేసి కలిపితే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మామిడికాయ పులిహోర రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • అన్నాన్ని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త పొడిపొడిగానే ఉడికించి చల్లారనివ్వాలి. మెత్తగా కుక్​ చేస్తే మామిడి కాయ తురుము కలిపేటప్పుడు ఇంకా మెత్తగా అవుతుంది.
  • మామిడికాయ తురుము, పసుపు, నూనె వేసి కలుపుకునేటప్పుడు అన్నం కాస్త వేడిగానే ఉండాలి. చల్లారిన కలిపితే పసుపు, మామిడి కాస్త పచ్చి వాసన వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
  • పల్లీలు, ఎండుమిర్చి వంటి వాటిని కలిపి కన్నా విడివిడిగా వేయిస్తే లోపలి వరకు వేగి పర్ఫెక్ట్​ టేస్ట్​ ఉంటుంది.
  • మామిడికాయ తురుము నేరుగా అన్నంలో కలపకున్న తాలింపులో వేసి ఓ నిమిషం మగ్గించి ఆ తర్వాత రైస్​లో కలుపుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు.

TAGGED:

MAMIDIKAYA PULIHORA RECIPE
MANGO PULIHORA RECIPE
SREE RAMA NAVAMI 2026
మామిడికాయ పులిహోర ఎలా చేయాలి
MAMIDIKAYA PULIHORA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.