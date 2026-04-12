ఘుమఘుమలాడే "మామిడికాయ మటన్ కర్రీ​" - ఒక్కసారి తింటే ఫ్యాన్​ అయిపోతారు!

మటన్​తో ఎప్పుడూ రొటీన్​ కర్రీ ఏం బాగుంటుంది? - ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి​!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 9:42 AM IST

Mango Mutton Curry : నాన్​వెజ్ లవర్స్​కి మటన్ పేరు చెప్పగానే నోరూరుతుంది​. అయితే దీనితో రోటీన్ రెసిపీలే చేస్తే మజా ఏముంటుంది?. అందుకే ఈసారి కొత్తగా మటన్​కు కాస్త మామిడికాయను యాడ్ చేస్తే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఒక్కసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని అనుసరిస్తూ చేస్తే మళ్లీమళ్లీ చేసుకొని తినాలనిపించేంత టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి ఈ కర్రీని ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందామా?

బెండకాయతో ఎపుడైనా ఇలా చేశారా? - జిగురు లేకుండా రైస్, చపాతీల్లోకి కమ్మగా తినేస్తారు!

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మటన్​ - కేజీ
  • మామిడికాయలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - తగినంత
  • ధనియాలు - 2 టీ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • లవంగాలు - 4
  • యాలకులు - 4
  • మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
  • షాజీరా - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - 4
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - అర కప్పు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మారినేట్ కోసం గిన్నెలో కేజీ మటన్ వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై ఇందులో అర టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు, కొంచెం కారం వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఓ చిన్న గిన్నెలో అర కప్పు జీడిపప్పు, సరిపడా నీళ్లు​ పోసి నానబెట్టాలి. అదేవిధంగా రెండు మామిడికాయలను పొట్టుతీసి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే నాలుగు పచ్చిమిర్చి, నాలుగు ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరిగి ఉంచాలి.
  • ఆ తర్వాత మిక్సీజార్​లో రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, నాలుగు లవంగాలు వేయాలి. ఇందులోనే ఒక దాల్చినచెక్క, నాలుగు యాలకులు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక టీ స్పూన్ షాజీరా వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేయాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​లో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు మగ్గించాలి. అనంతరం మారినేట్​ చేసిన మటన్ వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం మగ్గి ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత గ్రైండ్​ చేసుకున్న మసాలా పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి ఓసారి కలపాలి.
  • ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న మామిడికాయ ముక్కలు వేసి కుక్కర్​ మూతపెట్టాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి కలపాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి నానబెట్టిన జీడిపప్పును వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఆయిల్ పైకి తేలేంతవరకు ఉడికించాలి.
  • మటన్​ దగ్గరపడి ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే మామిడికాయ మటన్​ కర్రీ మీ ముందుంటుంది!

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "టమోటా మురుకులు" - ఆయిల్ తక్కువ, క్రంచీ ఎక్కువ!

"రవ్వ ఉప్మా" బోర్ కొట్టిందా? - రాగి ఉప్మా ట్రై చేయండి - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీమళ్లీ కావాలంటారు!

