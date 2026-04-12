ఘుమఘుమలాడే "మామిడికాయ మటన్ కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే ఫ్యాన్ అయిపోతారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 9:42 AM IST
Mango Mutton Curry : నాన్వెజ్ లవర్స్కి మటన్ పేరు చెప్పగానే నోరూరుతుంది. అయితే దీనితో రోటీన్ రెసిపీలే చేస్తే మజా ఏముంటుంది?. అందుకే ఈసారి కొత్తగా మటన్కు కాస్త మామిడికాయను యాడ్ చేస్తే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఒక్కసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని అనుసరిస్తూ చేస్తే మళ్లీమళ్లీ చేసుకొని తినాలనిపించేంత టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి ఈ కర్రీని ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మటన్ - కేజీ
- మామిడికాయలు - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- కారం - తగినంత
- ధనియాలు - 2 టీ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- దాల్చినచెక్క - 1
- లవంగాలు - 4
- యాలకులు - 4
- మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
- షాజీరా - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - 4
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - అర కప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మారినేట్ కోసం గిన్నెలో కేజీ మటన్ వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై ఇందులో అర టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు, కొంచెం కారం వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఓ చిన్న గిన్నెలో అర కప్పు జీడిపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి. అదేవిధంగా రెండు మామిడికాయలను పొట్టుతీసి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే నాలుగు పచ్చిమిర్చి, నాలుగు ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరిగి ఉంచాలి.
- ఆ తర్వాత మిక్సీజార్లో రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, నాలుగు లవంగాలు వేయాలి. ఇందులోనే ఒక దాల్చినచెక్క, నాలుగు యాలకులు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక టీ స్పూన్ షాజీరా వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు మగ్గించాలి. అనంతరం మారినేట్ చేసిన మటన్ వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించాలి.
- ఈ మిశ్రమం మగ్గి ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి ఓసారి కలపాలి.
- ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న మామిడికాయ ముక్కలు వేసి కుక్కర్ మూతపెట్టాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి కలపాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి నానబెట్టిన జీడిపప్పును వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఆయిల్ పైకి తేలేంతవరకు ఉడికించాలి.
- మటన్ దగ్గరపడి ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే మామిడికాయ మటన్ కర్రీ మీ ముందుంటుంది!
