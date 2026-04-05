మామిడికాయతో "చల్లని డ్రింక్" - మండుటెండల్లో గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!
మామిడికాయతో సింపుల్ రెసిపీ - మస్త్ టేస్టీగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 3:56 PM IST
Green Mango Juice in Telugu : సమ్మర్లో మామిడికాయలు విరివిరిగా లభిస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది వీటితో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసం మండుటెండల్లో భానుడి భగభగల నుంచి ఉపశమనం పొందేలా ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే మామిడికాయతో డ్రింక్. మామిడిపండ్లతో చేసుకునే జ్యూస్ కంటే కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా దీని కోసం ఒక్కసారి ఇలా మ్యాంగో మిక్స్ చేసుకున్నారంటే 20 రోజులు నిల్వ ఉంటుంది! ఎప్పుడంటే అప్పుడు చిటికెలో రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ టేస్టీ డ్రింక్కి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
నీచు వాసన లేకుండా "షిష్ ఫ్రై" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్కు అవుతారు ఫిదా!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మామిడికాయలు - 4
- బెల్లం తురుము - 3 కప్పులు
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- ఐస్ క్యూబ్స్ - కొన్ని
తయారీ విధానం :
- ఈ జ్యూస్ రెసిపీ కోసం నాలుగు మామిడికాయలను శుభ్రంగా కడిగి ఓ గిన్నెలో వేయాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో నాలుగు గ్లాసుల నీళ్లు పోయాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో స్టాండ్ని ఉంచి దానిపై మామిడికాయలు ఉన్న గిన్నె పెట్టాలి. ఆపై మూతపెట్టి 3 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించాలి.
- అనంతరం కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి గిన్నెలో ఉడికించిన మామిడికాయలను ప్లేట్లోకి తీసుకొని కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
- మామిడికాయలు చల్లారాక టెంక తీసి చేతితో బాగా మాష్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా మిక్సీజార్లో మూడు కప్పుల బెల్లం తురుము వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- ఆ తర్వాత రెడీ చేసుకున్న మామిడి గుజ్జులో గ్రైండ్ చేసిన బెల్లం పేస్ట్ వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మరోసారి చక్కగా కలపాలి. మీరు కావాలనుకుంటే ఈ స్టేజ్లో కొద్దిగా మిరియాల పొడి, ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఈవిధంగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మామిడికాయ గుజ్జును ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి మూతపెట్టాలి. అనంతరం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే కనీసం 20 రోజుల పాటు తాజాగా ఉంటుంది.
- ఇక మీకు ఈ డ్రింక్ తాగాలనిపించినప్పుడు ముందుగా గ్లాసుల్లో కొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ వేయాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మ్యాంగో మిక్స్ని ఒకటి లేదా రెండు టీ స్పూన్లు వేసి కూల్ వాటర్ పోసి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చల్లచల్లని మామిడికాయ డ్రింక్ రెడీ అయినట్లే!
- మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే మామిడికాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
సరికొత్త పద్ధతిలో "రాగి వడలు" - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!
కర్ణాటక స్పెషల్ "నిమ్మకాయ కొబ్బరి పచ్చడి" చేయండి - "మైండ్ బ్లోయింగ్" టేస్ట్ ఖాయం!