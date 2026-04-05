ETV Bharat / offbeat

మామిడికాయతో "చల్లని డ్రింక్" - మండుటెండల్లో గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

మామిడికాయతో సింపుల్ రెసిపీ - మస్త్​ టేస్టీగా ఉంటుంది!

Raw Mango Juice (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Green Mango Juice in Telugu : సమ్మర్​లో మామిడికాయలు విరివిరిగా లభిస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది వీటితో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసం మండుటెండల్లో భానుడి భగభగల నుంచి ఉపశమనం పొందేలా ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే మామిడికాయతో డ్రింక్. మామిడిపండ్లతో చేసుకునే జ్యూస్ కంటే కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా దీని కోసం ఒక్కసారి ఇలా మ్యాంగో మిక్స్ చేసుకున్నారంటే 20 రోజులు నిల్వ ఉంటుంది! ఎప్పుడంటే అప్పుడు చిటికెలో రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ టేస్టీ డ్రింక్​కి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

మామిడికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మామిడికాయలు - 4
  • బెల్లం తురుము - 3 కప్పులు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • ఐస్ క్యూబ్స్ - కొన్ని

తయారీ విధానం :

  • ఈ జ్యూస్ రెసిపీ కోసం నాలుగు మామిడికాయలను శుభ్రంగా కడిగి ఓ గిన్నెలో వేయాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో నాలుగు గ్లాసుల నీళ్లు పోయాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో స్టాండ్​ని ఉంచి దానిపై మామిడికాయలు ఉన్న గిన్నె పెట్టాలి. ఆపై మూతపెట్టి 3 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించాలి.
  • అనంతరం కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి గిన్నెలో ఉడికించిన మామిడికాయలను ప్లేట్​లోకి తీసుకొని కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
  • మామిడికాయలు చల్లారాక టెంక తీసి చేతితో బాగా మాష్ చేసుకోవాలి.
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • అదేవిధంగా మిక్సీజార్​లో మూడు కప్పుల బెల్లం తురుము వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఆ తర్వాత రెడీ చేసుకున్న మామిడి గుజ్జులో గ్రైండ్ చేసిన బెల్లం పేస్ట్ వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మరోసారి చక్కగా కలపాలి. మీరు కావాలనుకుంటే ఈ స్టేజ్​లో కొద్దిగా మిరియాల పొడి, ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
యాలకులు (Getty Images)
  • ఈవిధంగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మామిడికాయ గుజ్జును ఎయిర్​టైట్​ డబ్బాలో వేసి మూతపెట్టాలి. అనంతరం ఫ్రిడ్జ్​లో స్టోర్ చేసుకుంటే కనీసం 20 రోజుల పాటు తాజాగా ఉంటుంది.
  • ఇక మీకు ఈ డ్రింక్ తాగాలనిపించినప్పుడు ముందుగా గ్లాసుల్లో కొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ వేయాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మ్యాంగో మిక్స్​ని ఒకటి లేదా రెండు టీ స్పూన్లు వేసి కూల్ వాటర్ పోసి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
ఐస్ క్యూబ్స్ (Getty Images)
  • అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చల్లచల్లని మామిడికాయ డ్రింక్ రెడీ అయినట్లే!
  • మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే మామిడికాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

TAGGED:

AAM PANNA MAKING PROCESS
మామిడికాయ జ్యూస్ తయారీ విధానం
MAMIDIKAYA JUICE PREPARE IN TELUGU
GREEN MANGO JUICE MAKING
RAW MANGO JUICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.