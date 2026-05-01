పుల్లగా, కారంగా "మామిడి గుజ్జు పచ్చడి" - అన్నం, దోశల్లోకి అద్భుతం! - తాలింపు అవసరం లేదు!
-మామిడి, టమాటా కాంబోలో అద్దిరిపోయే పచ్చడి - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది!
Published : May 1, 2026 at 7:57 PM IST
Mamidikaya Gujju Pachadi: పుల్లపుల్లగా ఉండే మామిడికాయలు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. సమ్మర్లో దొరికే వీటితో పప్పు, నిల్వ పచ్చడి, రోటి పచ్చడి, పులిహోర వంటి ఎన్నెన్నో రెసిపీలు చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా ఓసారి సరికొత్తగా మామిడి గుజ్జు పచ్చడి చేసుకోండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పెద్ద ప్రాసెస్ కూడా లేదు. మొదటిసారి చేసినా పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్తో నోరూరిస్తుంది. ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలోకి వేసుకుని కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే ఆ కిక్కే వేరు. ఇక ఇది కేవలంలో అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా దోశల్లోకి కూడా బాగుంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా మామిడి గుజ్జు పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మామిడికాయ - 1
- టమాటాలు - 2
- ఎండుమిర్చి - 8
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉల్లిపాయలు - 3
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
తయారీ విధానం:
- మామిడికాయపై పొట్టు తీసేసి కాస్త పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా టమాటాలను సగానికి కట్ చేసుకోవాలి. రెండు ఉల్లిపాయలను పొడుగ్గా, సన్నగా, ఇంకో ఉల్లిపాయను సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి ఒక టీస్పూన్ నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- ఇవి మంచిగా వేగినాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అదే పాన్లోకి ఇంకొంచెం నూనె వేసి సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ కూడా గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. అదే పాన్లో మరికాస్త ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
- అందులోకి కట్ చేసుకున్న మామిడి ముక్కలు, టమాటాలు వేసి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గించాలి.
- టమాటాలు, మామిడి ముక్కలు మెత్తగా ఉడికినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు మిక్సీజార్లోకి వేయించిన ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- రుబ్బుకున్న మిశ్రమంలోకి వేయించిన ఉల్లిపాయలు వేసి చేతితో లేదా పప్పుగుత్తి లేదా స్మాషర్తో మెదుపుకోవాలి.
- ఈ విధంగా కలుపుకున్నాక అందులోకి వేయించిన మామిడి ముక్కలు, టమాటాలు వేసి మరోసారి మెదుపుకోవాలి.
- ఇలా పచ్చడి ప్రిపేర్ అయ్యాక సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మామిడి గుజ్జు పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మీరు తీసుకునే మామిడికాయ సైజ్, పులుపును బట్టి పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చిని తీసుకోవాలి.
- ఒక్క ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని తప్ప మిగిలిన పదార్థాలను మెదుపుకుంటేనే రుచి బాగుంటుంది. అన్నింటినీ మిక్సీలో వేసి మరీ మెత్తగా అయ్యి అంత టేస్టీగా ఉండదు.
మినప్పప్పుతో కరకరలాడే "చెక్కలు" - 20 రోజుల వరకు ఫ్రెష్ - స్నాక్స్కు సూపర్ ఆప్షన్!
ఇంట్లో కూరగాయలు లేవా? - ఇలా "పెరుగు పకోడీ" చేయండి! - అన్నంలోకి అదుర్స్!