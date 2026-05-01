పుల్లగా, కారంగా "మామిడి గుజ్జు పచ్చడి" - అన్నం, దోశల్లోకి అద్భుతం! - తాలింపు అవసరం లేదు!

-మామిడి, టమాటా కాంబోలో అద్దిరిపోయే పచ్చడి - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 1, 2026 at 7:57 PM IST

Mamidikaya Gujju Pachadi: పుల్లపుల్లగా ఉండే మామిడికాయలు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. సమ్మర్​లో దొరికే వీటితో పప్పు, నిల్వ పచ్చడి, రోటి పచ్చడి, పులిహోర వంటి ఎన్నెన్నో రెసిపీలు చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా ఓసారి సరికొత్తగా మామిడి గుజ్జు పచ్చడి చేసుకోండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పెద్ద ప్రాసెస్​ కూడా లేదు. మొదటిసారి చేసినా పర్ఫెక్ట్​ టేస్ట్​తో నోరూరిస్తుంది. ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలోకి వేసుకుని కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే ఆ కిక్కే వేరు. ఇక ఇది కేవలంలో అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా దోశల్లోకి కూడా బాగుంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా మామిడి గుజ్జు పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Mamidikaya Gujju Pachadi (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మామిడికాయ - 1
  • టమాటాలు - 2
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
Mamidikaya Gujju Pachadi (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మామిడికాయపై పొట్టు తీసేసి కాస్త పెద్ద ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా టమాటాలను సగానికి కట్​ చేసుకోవాలి. రెండు ఉల్లిపాయలను పొడుగ్గా, సన్నగా, ఇంకో ఉల్లిపాయను సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి ఒక టీస్పూన్​ నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
Mamidikaya Gujju Pachadi (Getty Images)
  • ఇవి మంచిగా వేగినాక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అదే పాన్​లోకి ఇంకొంచెం నూనె వేసి సన్నగా కట్​ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆనియన్స్​ కూడా గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. అదే పాన్​లో మరికాస్త ఆయిల్​ వేసుకోవాలి.
  • అందులోకి కట్​ చేసుకున్న మామిడి ముక్కలు, టమాటాలు వేసి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించాలి.
Mamidikaya Gujju Pachadi (Getty Images)
  • టమాటాలు, మామిడి ముక్కలు మెత్తగా ఉడికినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • రుబ్బుకున్న మిశ్రమంలోకి వేయించిన ఉల్లిపాయలు వేసి చేతితో లేదా పప్పుగుత్తి లేదా స్మాషర్​తో మెదుపుకోవాలి.
Mamidikaya Gujju Pachadi (Getty Images)
  • ఈ విధంగా కలుపుకున్నాక అందులోకి వేయించిన మామిడి ముక్కలు, టమాటాలు వేసి మరోసారి మెదుపుకోవాలి.
  • ఇలా పచ్చడి ప్రిపేర్​ అయ్యాక సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మామిడి గుజ్జు పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Mamidikaya Gujju Pachadi (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీరు తీసుకునే మామిడికాయ సైజ్​, పులుపును బట్టి పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చిని తీసుకోవాలి.
  • ఒక్క ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని తప్ప మిగిలిన పదార్థాలను మెదుపుకుంటేనే రుచి బాగుంటుంది. అన్నింటినీ మిక్సీలో వేసి మరీ మెత్తగా అయ్యి అంత టేస్టీగా ఉండదు.

