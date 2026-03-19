ETV Bharat / offbeat

మామిడికాయలతో సూపర్​ "కర్రీ" - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్భుతమే - బ్యాచిలర్స్​కు ఈజీ రెసిపీ!

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 19, 2026 at 7:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mamidikaya Curry Recipe: ఉగాది పండగతో మార్కెట్​లో మామిడికాయల రాక మొదలైంది. చాలా మంది మామిడికాయలతో పచ్చడి, పప్పు వంటి వంటకాలు మాత్రమే చేసుకుంటుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? మామిడికాయ, ఉల్లిపాయలు ఉపయోగించి అద్భుతమైన కూర చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ అయితే సూపర్​గా ఉంటుంది. ఈ కూరను వండుతుంటేనే ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అని అనిపిస్తుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే. బ్యాచిలర్స్​ కూడా చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని మామిడికాయ కూర ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మామిడికాయ - 1
  • ఉల్లిపాయలు - 4
  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • మెంతులు - చిటికెడు
  • దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • కారం - తగినంత
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:

  • ముందుగా పచ్చి మామిడికాయను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయలను కూడా సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, మెంతులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగినాక దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
  • అనంతరం అందులోకి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మగ్గించాలి.
  • ఉల్లిపాయలు కాస్త మగ్గినాక కట్​ చేసిన మామిడికాయ ముక్కలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • మామిడికాయ ముక్కలు మగ్గినాక పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మెత్తగా ఉడికించాలి.
  • నీరు ఇంకి కూర దగ్గరపడినాక కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసి కలిపి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక కొత్తిమీర తరుగు వేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి. అంతే పుల్లగా, కారంగా ఉండే మామిడికాయ కూర రెడీ. దీనిని వేడివేడి అన్నంలో వేసుకుని తింటే అద్దిరిపోతుంది.
చిట్కాలు:

  • మామిడికాయ లేతది, మీడియం సైజ్​లో ఉన్నది తీసుకుంటే సరిపోతుంది. మరీ పెద్దది తీసుకుంటే ఉల్లిపాయలను కాస్త పెంచి తీసుకోవాలి.
  • ఈ కర్రీ మరింత టేస్టీగా ఉండటానికి కావాలనుకుంటే ఓ రెండు టమాటాలను మీడియం సైజ్​లో కట్​ చేసుకుని వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • మామిడికాయ పుల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి కారం చూసి వేసుకోవాలి.

TAGGED:

MANGO CURRY RECIPE IN TELUGU
MAMIDIKAYA CURRY RECIPE
MAMIDIKAYA KURA RECIPE
మామిడికాయ కూర చేయడం ఎలా
MAMIDIKAYA CURRY RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.