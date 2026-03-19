మామిడికాయలతో సూపర్ "కర్రీ" - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్భుతమే - బ్యాచిలర్స్కు ఈజీ రెసిపీ!
-మామిడికాయతో పచ్చడి, పప్పు రొటీన్ - ఇలా కర్రీ చేసుకోండి, ఆహా అనిపిస్తుంది!
Published : March 19, 2026 at 7:48 PM IST
Mamidikaya Curry Recipe: ఉగాది పండగతో మార్కెట్లో మామిడికాయల రాక మొదలైంది. చాలా మంది మామిడికాయలతో పచ్చడి, పప్పు వంటి వంటకాలు మాత్రమే చేసుకుంటుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? మామిడికాయ, ఉల్లిపాయలు ఉపయోగించి అద్భుతమైన కూర చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. ఈ కూరను వండుతుంటేనే ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అని అనిపిస్తుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే. బ్యాచిలర్స్ కూడా చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని మామిడికాయ కూర ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మామిడికాయ - 1
- ఉల్లిపాయలు - 4
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- మెంతులు - చిటికెడు
- దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కారం - తగినంత
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా పచ్చి మామిడికాయను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయలను కూడా సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, మెంతులు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగినాక దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
- అనంతరం అందులోకి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మగ్గించాలి.
- ఉల్లిపాయలు కాస్త మగ్గినాక కట్ చేసిన మామిడికాయ ముక్కలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- మామిడికాయ ముక్కలు మగ్గినాక పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మెత్తగా ఉడికించాలి.
- నీరు ఇంకి కూర దగ్గరపడినాక కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసి కలిపి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక కొత్తిమీర తరుగు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. అంతే పుల్లగా, కారంగా ఉండే మామిడికాయ కూర రెడీ. దీనిని వేడివేడి అన్నంలో వేసుకుని తింటే అద్దిరిపోతుంది.
చిట్కాలు:
- మామిడికాయ లేతది, మీడియం సైజ్లో ఉన్నది తీసుకుంటే సరిపోతుంది. మరీ పెద్దది తీసుకుంటే ఉల్లిపాయలను కాస్త పెంచి తీసుకోవాలి.
- ఈ కర్రీ మరింత టేస్టీగా ఉండటానికి కావాలనుకుంటే ఓ రెండు టమాటాలను మీడియం సైజ్లో కట్ చేసుకుని వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- మామిడికాయ పుల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి కారం చూసి వేసుకోవాలి.
సొరకాయతో "గుంత పొంగనాలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్ వేరే లెవల్!
సమ్మర్లో కేరళ అందాలు చూసొస్తారా? - తక్కువ ధరకే IRCTC సూపర్ టూర్ ప్యాకేజీ!