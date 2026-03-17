పచ్చిమామిడితో పసందైన "బజ్జీలు" - తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ రుచికరంగా!
రెగ్యులర్ బజ్జీలను మించిన టేస్ట్ - సమ్మర్లో తప్పక ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ!
Published : March 17, 2026 at 4:13 PM IST
Mamidikaya Bajji Recipe in Telugu : ఈవెనింగ్ టైమ్ ఎక్కువ మంది ఇష్టంగా తినే స్నాక్ రెసిపీలలో "బజ్జీలు" ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటాయి. సాయంత్రమైందంటే చాలు రోడ్ సైడ్ బండ్ల మీద పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు వీటిని వేడి వేడిగా తింటూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. లేదంటే ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే, నార్మల్గా ఎక్కువ మంది మిర్చి బజ్జీలు చేసుకుంటుంటారు. ఇంకాస్త వెరైటీగా తినాలనుకున్నప్పుడు ఆలూ, బచ్చలికూర, గుడ్డు, పాలకూర వంటి వాటితో ట్రై చేస్తుంటారు.
అవి మాత్రమే కాదు ఈ సమ్మర్లో మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన మరో సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "మామిడికాయ బజ్జీలు". ఇవి రెగ్యులర్గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. పుల్లగా, కమ్మగా ఉండే వీటిని తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ బజ్జీలు నూనెనూ అంతగా పీల్చుకోవు! పైగా వీటిని చాలా తక్కువ సమయంలో సింపుల్గా తయారు చేసుకోవవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ రుచికరమైన మ్యాంగో బజ్జీలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - బియ్యప్పిండి
- ఒకటిన్నర కప్పులు - శనగపిండి
- ఒక కప్పు - మామిడికాయ తురుము
- ఒక కప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
- అర కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
- ఒక కప్పు - సన్నని ఉల్లికాడల తరుగు
- ఒక టీస్పూన్ - చాట్ మసాలా
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - కరివేపాకు
- రెండు చెంచాలు - పుదీనా
- రెండించుల ముక్క - అల్లం
- నాలుగైదు రెబ్బలు - వెల్లుల్లి
- ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్రపొడి
- రెండు - పచ్చిమిర్చి
- రెండు చిటికెళ్లు - బేకింగ్ సోడా
- అరటీస్పూన్ - వాము
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- వేయించడానికి తగినంత - నూనె
తయారీ విధానం :
- ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా కాస్త పులుపు తక్కువగా ఉండే మామిడికాయలు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఆపై వాటిని గ్రేటర్తో సన్నగా తురుముకోవాలి. మామిడికాయ తురుము అనేది ఒక కప్పు పరిమాణంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అలాగే, ఒక కప్పు పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, ఉల్లికాడల తరుగును సిద్ధం చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- వీటితో పాటు కొత్తిమీర తరుగు, పచ్చిమిర్చీ, కరివేపాకులను వీలైనంత సన్నగా తరుక్కుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చిన్న మిక్సీ జార్లో అల్లం, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసి మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, గ్రైండ్ చేసుకున్న అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమామిడికాయ తురుము, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, ఉల్లికాడల తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, సన్నని పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు తరుగు, పుదీనా తరుగు, చాట్ మసాలా, జీలకర్రపొడి, వాము, బేకింగ్ సోడా, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ బజ్జీల పిండిలా జారుడుగా కలుపుకోవాలి. ఆవిధంగా పిండిని కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ మీకు నచ్చిన సైజులో బజ్జీల్లా వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనివ్వాలి. కాసేపటి తర్వాత చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేస్తూ బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుని అరనిమిషం పాటు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పుల్లగా, కమ్మగా నోరూరించే "మామిడికాయ బజ్జీలు" సింపుల్గా రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్లో ఓసారి ఇలా మామిడికాయ బజ్జీలు ట్రై చేయండి. మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి!
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలనుకుంటే మామిడి తురుముతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే చాలు.
