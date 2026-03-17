పచ్చిమామిడితో పసందైన "బజ్జీలు" - తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ రుచికరంగా!

రెగ్యులర్ బజ్జీలను మించిన టేస్ట్ - సమ్మర్​లో తప్పక ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ!

Mamidikaya Bajji Recipe
Mamidikaya Bajji Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 17, 2026 at 4:13 PM IST

Mamidikaya Bajji Recipe in Telugu : ఈవెనింగ్ టైమ్ ఎక్కువ మంది ఇష్టంగా తినే స్నాక్ రెసిపీలలో "బజ్జీలు" ఫస్ట్ ప్లేస్​లో ఉంటాయి. సాయంత్రమైందంటే చాలు రోడ్ సైడ్ బండ్ల మీద పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు వీటిని వేడి వేడిగా తింటూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. లేదంటే ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా ఎక్కువ మంది మిర్చి బజ్జీలు చేసుకుంటుంటారు. ఇంకాస్త వెరైటీగా తినాలనుకున్నప్పుడు ఆలూ, బచ్చలికూర, గుడ్డు, పాలకూర వంటి వాటితో ట్రై చేస్తుంటారు.

అవి మాత్రమే కాదు ఈ సమ్మర్​లో మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన మరో సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "మామిడికాయ బజ్జీలు". ఇవి రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. పుల్లగా, కమ్మగా ఉండే వీటిని తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ బజ్జీలు నూనెనూ అంతగా పీల్చుకోవు! పైగా వీటిని చాలా తక్కువ సమయంలో సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ రుచికరమైన మ్యాంగో బజ్జీలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Mamidikaya Bajji Recipe
Mamidikaya Bajji Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - బియ్యప్పిండి
  • ఒకటిన్నర కప్పులు - శనగపిండి
  • ఒక కప్పు - మామిడికాయ తురుము
  • ఒక కప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
  • అర కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
  • ఒక కప్పు - సన్నని ఉల్లికాడల తరుగు
  • ఒక టీస్పూన్ - చాట్ మసాలా
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - కరివేపాకు
  • రెండు చెంచాలు - పుదీనా
  • రెండించుల ముక్క - అల్లం
  • నాలుగైదు రెబ్బలు - వెల్లుల్లి
  • ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్రపొడి
  • రెండు - పచ్చిమిర్చి
  • రెండు చిటికెళ్లు - బేకింగ్ సోడా
  • అరటీస్పూన్ - వాము
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • వేయించడానికి తగినంత - నూనె

Mamidikaya Bajji Recipe
Mamidikaya Bajji Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా కాస్త పులుపు తక్కువగా ఉండే మామిడికాయలు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • ఆపై వాటిని గ్రేటర్​తో సన్నగా తురుముకోవాలి. మామిడికాయ తురుము అనేది ఒక కప్పు పరిమాణంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • అలాగే, ఒక కప్పు పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, ఉల్లికాడల తరుగును సిద్ధం చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • వీటితో పాటు కొత్తిమీర తరుగు, పచ్చిమిర్చీ, కరివేపాకులను వీలైనంత సన్నగా తరుక్కుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చిన్న మిక్సీ జార్​లో అల్లం, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
Mamidikaya Bajji Recipe
Mamidikaya Bajji Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, గ్రైండ్ చేసుకున్న అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమామిడికాయ తురుము, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, ఉల్లికాడల తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, సన్నని పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు తరుగు, పుదీనా తరుగు, చాట్ మసాలా, జీలకర్రపొడి, వాము, బేకింగ్ సోడా, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ బజ్జీల పిండిలా జారుడుగా కలుపుకోవాలి. ఆవిధంగా పిండిని కలిపి పక్కనుంచాలి.
Mamidikaya Bajji Recipe
Mamidikaya Bajji Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ మీకు నచ్చిన సైజులో బజ్జీల్లా వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనివ్వాలి. కాసేపటి తర్వాత చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేస్తూ బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
Mamidikaya Bajji Recipe
Mamidikaya Bajji Recipe (Getty Images)
  • అలా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని అరనిమిషం పాటు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, పుల్లగా, కమ్మగా నోరూరించే "మామిడికాయ బజ్జీలు" సింపుల్​గా రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్​లో ఓసారి ఇలా మామిడికాయ బజ్జీలు ట్రై చేయండి. మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి!
  • ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలనుకుంటే మామిడి తురుముతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే చాలు.

