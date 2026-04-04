మామిడికాయతో అద్దిరిపోయే "మజ్జిగ చారు" - 5 నిమిషాల్లో రెడీ - టేస్ట్ వేరే లెవల్!
- మజ్జిగ చారును ఎప్పుడూ ఒకేలా చేస్తున్నారా? - ఇలా మామిడి ఉపయోగించి సరికొత్తగా చేయండి!
Published : April 4, 2026 at 10:42 AM IST
Tasty and Spicy Mamidi Majjiga Charu: సమ్మర్ మొదలైంది కాబట్టి చాలా మంది శరీర వేడిని తగ్గించుకునేందుకు మజ్జిగ చారు వంటివి చేసుకుని తింటుంటారు. దీనినే పెరుగు పచ్చడి, సల్లచారు అని కూడా అంటుంటారు. ఇక ఈ చారును కూడా సొరకాయ, బెండకాయ, పాలకూర అంటూ రకరకాల కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వాడి వివిధ పద్ధతుల్లో చేస్తుంటారు. ఈ రెసిపీలను చాలా మంది ఎప్పుడో ఒకసారి తినే ఉంటారు. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఎన్నో వెరైటీలు కూడా ఉన్నాయి. అందులో మామిడికాయ మజ్జిగ చారు ఒకటి.
మీరు ఎప్పుడైనా ఈ మజ్జిగ చారు తిన్నారా? లేకుంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ రెసిపీ కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ వంటివాటిల్లోకి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. గ్యాస్తో పెద్దగా పనిలేకుండా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మొదటిసారి చేసుకున్నా టేస్ట్ బాగుంటుంది. అంతేకాదు, దీనిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలనేంత టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని మామిడికాయ పెరుగు పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఉల్లిపాయ - 1
- మామిడికాయ ముక్కలు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పెరుగు - 1 కప్పు
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కారం - తగినంత
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- మామిడికాయపై జిగురు పోయేలా శుభ్రంగా రెండు మూడు సార్లు కడగాలి. ఆ తర్వాత పీలర్ సాయంతో పొట్టును పల్చగా తీసేసి ముందు సగానికి కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఓ భాగం తీసుకుని సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. మరో భాగాన్ని కూడా ఇదే విధంగా కట్ చేసి అర కప్పు కొలత ప్రకారం గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయను కూడా పొడుగ్గా, సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఉల్లిపాయ తరుగు, మామిడికాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఓసారి కలుపుకుని 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి చిక్కటి పెరుగు వేసి మరోసారి మిక్స్ చేసుకుని పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిట్లనివ్వాలి.
- ఇవి వేగినాక కరివేపాకు, కారం వేసి ఓ అర నిమిషం వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పెరుగు మిశ్రమంలోకి వేసి కలుపుకోవాలి.
- తాలింపు, పెరుగు మిశ్రమం అంతా కలిసిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, స్పైసీగా ఉండే మామిడికాయ మజ్జిగ చారు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు :
- మామిడికాయ పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి దాని తగినట్లుగా కారం తీసుకోవాలి. కావాలనుకుంటే ఓ పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- పెరుగు తాజాది తీసుకుంటేనే ఈ మజ్జిగ చారు రుచి బాగుంటుంది. అదే పుల్లటిది తీసుకుంటే మామిడికాయ కూడా పుల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి మరీ పులుపు ఎక్కువ అవుతుంది.
- పెరుగు ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో సగం మేర మామిడి ముక్కలు తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు ఈ చారు కాస్త పల్చగా కావాలనుకుంటే కొన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీ కన్సిస్టెన్సీకి తగినట్లుగా తీసుకోవచ్చు.
నోరూరించే "వంకాయ బోండాలు" - లోపల స్టఫింగ్తో అద్భుతమైన రుచినిస్తాయి!
ఎండుమిర్చిని మజ్జిగలో నానబెట్టి "పచ్చడి" చేసుకోండి - అద్భుతంగా ఉంటుంది!