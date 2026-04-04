ETV Bharat / offbeat

మామిడికాయతో అద్దిరిపోయే "మజ్జిగ చారు" - 5 నిమిషాల్లో రెడీ - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 4, 2026 at 10:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tasty and Spicy Mamidi Majjiga Charu: సమ్మర్​ మొదలైంది కాబట్టి చాలా మంది శరీర వేడిని తగ్గించుకునేందుకు మజ్జిగ చారు వంటివి చేసుకుని తింటుంటారు. దీనినే పెరుగు పచ్చడి, సల్లచారు అని కూడా అంటుంటారు. ఇక ఈ చారును కూడా సొరకాయ, బెండకాయ, పాలకూర అంటూ రకరకాల కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వాడి వివిధ పద్ధతుల్లో చేస్తుంటారు. ఈ రెసిపీలను చాలా మంది ఎప్పుడో ఒకసారి తినే ఉంటారు. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఎన్నో వెరైటీలు కూడా ఉన్నాయి. అందులో మామిడికాయ మజ్జిగ చారు ఒకటి.

మీరు ఎప్పుడైనా ఈ మజ్జిగ చారు తిన్నారా? లేకుంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ రెసిపీ కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ వంటివాటిల్లోకి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. గ్యాస్​తో పెద్దగా పనిలేకుండా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మొదటిసారి చేసుకున్నా టేస్ట్​ బాగుంటుంది. అంతేకాదు, దీనిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలనేంత టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని మామిడికాయ పెరుగు పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఉల్లిపాయ - 1
  • మామిడికాయ ముక్కలు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కారం - తగినంత
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :

  • మామిడికాయపై జిగురు పోయేలా శుభ్రంగా రెండు మూడు సార్లు కడగాలి. ఆ తర్వాత పీలర్​ సాయంతో పొట్టును పల్చగా తీసేసి ముందు సగానికి కట్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఓ భాగం తీసుకుని సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. మరో భాగాన్ని కూడా ఇదే విధంగా కట్​ చేసి అర కప్పు కొలత ప్రకారం గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయను కూడా పొడుగ్గా, సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి ఉల్లిపాయ తరుగు, మామిడికాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఓసారి కలుపుకుని 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోకి చిక్కటి పెరుగు వేసి మరోసారి మిక్స్​ చేసుకుని పక్కన పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిట్లనివ్వాలి.
  • ఇవి వేగినాక కరివేపాకు, కారం వేసి ఓ అర నిమిషం వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పెరుగు మిశ్రమంలోకి వేసి కలుపుకోవాలి.
  • తాలింపు, పెరుగు మిశ్రమం అంతా కలిసిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, స్పైసీగా ఉండే మామిడికాయ మజ్జిగ చారు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు :

  • మామిడికాయ పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి దాని తగినట్లుగా కారం తీసుకోవాలి. కావాలనుకుంటే ఓ పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • పెరుగు తాజాది తీసుకుంటేనే ఈ మజ్జిగ చారు రుచి బాగుంటుంది. అదే పుల్లటిది తీసుకుంటే మామిడికాయ కూడా పుల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి మరీ పులుపు ఎక్కువ అవుతుంది.
  • పెరుగు ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో సగం మేర మామిడి ముక్కలు తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు ఈ చారు కాస్త పల్చగా కావాలనుకుంటే కొన్ని నీళ్లు యాడ్​ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీ కన్సిస్టెన్సీకి తగినట్లుగా తీసుకోవచ్చు.

TAGGED:

MANGO CURD CHUTNEY
MAMIDI MAJJIGA CHARU
MAJJIGA CHARU WITH MANGO
మామిడికాయ మజ్జిగ చారు
MAMIDI MAJJIGA CHARU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.