సూపర్​ టేస్టీ "మామిడి కొబ్బరి రసం" - గ్యాస్​తో పెద్దగా అవసరం లేదు!

- మరిగించే పనిలేకుండా తాలింపుతో అద్దిరిపోయే రసం రెసిపీ - చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు!

Mamidi Kobbari Rasam (Getty Images)
Published : March 21, 2026 at 10:52 AM IST

Tasty and Spicy Mamidi Kobbari Rasam: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం పతాకస్థాయికి చేరింది. అయితే ఈ యుద్ధం భారత్​పై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఇరాన్​, ఇజ్రాయెల్​ - అమెరికా పరస్పర దాడుల నేపథ్యంలో వంట గ్యాస్​ కొరత ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో ఇళ్లల్లో చాలా మంది గ్యాస్​ను పొదుపుగా వాడుతున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా ఎక్కువ సమయం పట్టే ఆహారాల జోలికి వెళ్లడం లేదు. కేవలం 5 నిమిషాల్లో, పెద్దగా ప్రాసెస్​ లేని రెసిపీలే ట్రై చేస్తున్నారు. మరి మీరు కూడా ఇలానే ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే మీకోసం చాలా సింపుల్​, టేస్టీగా చేసుకునే అద్భుతమైన రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే మామిడి కొబ్బరి చారు. పేరు చూసి ఎక్కువ సేపు మరిగించాలేమో అని టెన్షన్​ పడమాకండి. జస్ట్​ తాలింపు పెట్టుకుంటే రెసిపీ రెడీ అయినట్లే. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని మామిడి కొబ్బరి రసం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మామిడికాయ ముక్కలు - 1 కప్పు
  • ధనియాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • మిరియాలు - 10
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • కొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • టమాటా - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • మెంతులు - చిటికెడు
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:

  • మామిడికాయను శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసేసి చిన్న సైజ్​ ముక్కలుగా కట్​ చేసి ఓ కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి. అదే విధంగా తాజా పచ్చి కొబ్బరిని కూడా ముక్కలుగా కట్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి. టమాటాను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే మిక్సీజార్​లోకి మామిడి, కొబ్బరి ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, టమాటా తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి జల్లి గిన్నెలో వేసి రసం తీసుకోవాలి.
  • మిగిలిన ముద్దను మరోసారి మిక్సీజార్​లోకి వేసి కప్పు నీళ్లు పోసి గ్రైండ్​ చేసి ఇంకోసారి వడకట్టి రసం పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, మెంతులు, జీలకర్ర వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
  • ఇవి వేగినాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి వేయించి నూరుకున్న ముద్దను వేసి ఓ నిమిషం మగ్గించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • అనంతరం ఈ తాలింపును ప్రిపేర్​ చేసుకున్న రసంలో పోసి కలుపుకోవాలి. చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మామిడి కొబ్బరి రసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • మామిడి, కొబ్బరి ముక్కలను ఒకే కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
  • అదే విధంగా రసం మరీ చిక్కగా, మరీ పల్చగా కాకుండా మీడియం థిక్​నెస్​తో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • మీరు కావాలనుకుంటే మామిడి, కొబ్బరి పేస్ట్​ను వడకట్టకుండా కూడా అలానే ఉంచి అందులో వాటర్​ కలిపి తాలింపు పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది.

