సూపర్ టేస్టీ "మామిడి కొబ్బరి రసం" - గ్యాస్తో పెద్దగా అవసరం లేదు!
- మరిగించే పనిలేకుండా తాలింపుతో అద్దిరిపోయే రసం రెసిపీ - చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు!
Published : March 21, 2026 at 10:52 AM IST
Tasty and Spicy Mamidi Kobbari Rasam: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం పతాకస్థాయికి చేరింది. అయితే ఈ యుద్ధం భారత్పై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ - అమెరికా పరస్పర దాడుల నేపథ్యంలో వంట గ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో ఇళ్లల్లో చాలా మంది గ్యాస్ను పొదుపుగా వాడుతున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా ఎక్కువ సమయం పట్టే ఆహారాల జోలికి వెళ్లడం లేదు. కేవలం 5 నిమిషాల్లో, పెద్దగా ప్రాసెస్ లేని రెసిపీలే ట్రై చేస్తున్నారు. మరి మీరు కూడా ఇలానే ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే మీకోసం చాలా సింపుల్, టేస్టీగా చేసుకునే అద్భుతమైన రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే మామిడి కొబ్బరి చారు. పేరు చూసి ఎక్కువ సేపు మరిగించాలేమో అని టెన్షన్ పడమాకండి. జస్ట్ తాలింపు పెట్టుకుంటే రెసిపీ రెడీ అయినట్లే. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని మామిడి కొబ్బరి రసం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మామిడికాయ ముక్కలు - 1 కప్పు
- ధనియాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- మిరియాలు - 10
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- కొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- టమాటా - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- మెంతులు - చిటికెడు
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:
- మామిడికాయను శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసేసి చిన్న సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసి ఓ కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి. అదే విధంగా తాజా పచ్చి కొబ్బరిని కూడా ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కన ఉంచాలి. టమాటాను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అదే మిక్సీజార్లోకి మామిడి, కొబ్బరి ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, టమాటా తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి జల్లి గిన్నెలో వేసి రసం తీసుకోవాలి.
- మిగిలిన ముద్దను మరోసారి మిక్సీజార్లోకి వేసి కప్పు నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేసి ఇంకోసారి వడకట్టి రసం పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, మెంతులు, జీలకర్ర వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
- ఇవి వేగినాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి వేయించి నూరుకున్న ముద్దను వేసి ఓ నిమిషం మగ్గించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- అనంతరం ఈ తాలింపును ప్రిపేర్ చేసుకున్న రసంలో పోసి కలుపుకోవాలి. చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మామిడి కొబ్బరి రసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మామిడి, కొబ్బరి ముక్కలను ఒకే కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
- అదే విధంగా రసం మరీ చిక్కగా, మరీ పల్చగా కాకుండా మీడియం థిక్నెస్తో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- మీరు కావాలనుకుంటే మామిడి, కొబ్బరి పేస్ట్ను వడకట్టకుండా కూడా అలానే ఉంచి అందులో వాటర్ కలిపి తాలింపు పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది.
