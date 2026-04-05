సూపర్​ టేస్టీ "మామిడి కొబ్బరి పచ్చడి" - పావుగంటలో రెడీ! - వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్​!

- వేసవిలో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే పచ్చడి - ఒక్కసారి తిన్నారంటే మర్చిపోరు!

Mamidi Kobbari Pachadi
Mamidi Kobbari Pachadi (ETV Bharat)
Published : April 5, 2026 at 4:04 PM IST

Mamidi Kobbari Pachadi: ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో పచ్చి మామిడికాయలు దొరుకుతున్నాయి. చాలా మంది వీటితో పచ్చడి, పులిహోర వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అయితే పచ్చడిని ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి కొబ్బరి కాంబోలో చేసుకోండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువు. ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే అమృతమే. పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ పచ్చడిని పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా మామిడి కొబ్బరి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మామిడికాయలు - 2
  • కొబ్బరికాయ - ఒకటి
  • నూనె - 1 టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 100 గ్రాములు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - చిటికెడు

తయారీ విధానం:

  • మామిడికాయలను శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నని రంధ్రాలు కలిగిన గ్రేటర్​ సాయంతో సన్నగా తురుముకోవాలి. ఇలా తురుముకున్న మామిడి మిశ్రమాన్ని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే విధంగా కొబ్బరికాయను పగులగొట్టి చిప్పల నుంచి కొబ్బరిని సెపరేట్​ చేసుకుని దీనిని కూడా తురుముకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలోకి పచ్చిమిర్చి తుంపలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి. పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా తీసుకుంటే పచ్చడి రుచి చాలా బాగుంటుంది.
  • పచ్చిమిర్చి ముక్కలు చక్కగా వేయించుకున్నాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • మిరపకాయలు చల్లారినాక మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. అందులోకి జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఓసారి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అందులోకి పచ్చి కొబ్బరి తురుము, మామిడికాయ తురుము వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఈ పచ్చడి తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పచ్చిమిర్చి వేయించిన పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • ఇవి వేగినాక ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించాలి. తాలింపు చక్కగా వేగినాక గ్రైండ్​ చేసిన మామిడి కొబ్బరి మిశ్రమం వేసి కలిపి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయిస్తే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మామిడి కొబ్బరి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.

