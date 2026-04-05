సూపర్ టేస్టీ "మామిడి కొబ్బరి పచ్చడి" - పావుగంటలో రెడీ! - వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్!
- వేసవిలో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే పచ్చడి - ఒక్కసారి తిన్నారంటే మర్చిపోరు!
Published : April 5, 2026 at 4:04 PM IST
Mamidi Kobbari Pachadi: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో పచ్చి మామిడికాయలు దొరుకుతున్నాయి. చాలా మంది వీటితో పచ్చడి, పులిహోర వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అయితే పచ్చడిని ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి కొబ్బరి కాంబోలో చేసుకోండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువు. ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే అమృతమే. పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ పచ్చడిని పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. మరి లేట్ చేయకుండా మామిడి కొబ్బరి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మామిడికాయలు - 2
- కొబ్బరికాయ - ఒకటి
- నూనె - 1 టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 100 గ్రాములు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- మామిడికాయలను శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నని రంధ్రాలు కలిగిన గ్రేటర్ సాయంతో సన్నగా తురుముకోవాలి. ఇలా తురుముకున్న మామిడి మిశ్రమాన్ని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అదే విధంగా కొబ్బరికాయను పగులగొట్టి చిప్పల నుంచి కొబ్బరిని సెపరేట్ చేసుకుని దీనిని కూడా తురుముకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలోకి పచ్చిమిర్చి తుంపలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా తీసుకుంటే పచ్చడి రుచి చాలా బాగుంటుంది.
- పచ్చిమిర్చి ముక్కలు చక్కగా వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- మిరపకాయలు చల్లారినాక మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. అందులోకి జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అందులోకి పచ్చి కొబ్బరి తురుము, మామిడికాయ తురుము వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఈ పచ్చడి తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పచ్చిమిర్చి వేయించిన పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- ఇవి వేగినాక ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించాలి. తాలింపు చక్కగా వేగినాక గ్రైండ్ చేసిన మామిడి కొబ్బరి మిశ్రమం వేసి కలిపి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయిస్తే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మామిడి కొబ్బరి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
