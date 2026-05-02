అద్దిరిపోయే "మామిడికాయ - కొబ్బరి అన్నం" - ఇలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయండి!

- రొటీన్ ఫ్రైడ్ రైస్​లను మించిన టేస్ట్​ - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు

Published : May 2, 2026 at 11:34 AM IST

Mamidi Kobbari : వేసవిలో నోరూరించే పండ్లలో మామిడి ముందుంటుంది. జనాలు పచ్చి కాయలతో పచ్చడి పెట్టుకుంటే.. పండ్లను నేరుగా ఆరగిస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇక మరికొందరు పచ్చి మామిడితో పులిహోర వంటివి ప్రిపేర్ చేస్తారు. కానీ, పచ్చి కొబ్బరికి అడిషనల్ టేస్ట్ యాడ్ చేసి, అద్దిరిపోయే "మామిడికాయ కొబ్బరి అన్నం" తయారు చేయొచ్చని మీకు తెలుసా?

మామిడిలోని పులుపు, కొబ్బరిలోని తీపి, కమ్మదనం కలిసి ఈ రైస్ కి అద్భుతమైన రుచిని తెస్తాయి. ఇది కేవలం టేస్ట్ కోసం కొద్దిగా తయారు చేసుకునే రెసిపీ కాదు. లంచ్ బాక్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. జర్నీ టైమ్ లో రెగ్యులర్ పులిహోరకు బదులుగా దీన్ని ఉపయోగిస్తే ఎంతో బాగుంటుంది. మరి, ఈ సూపర్ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం ఎలాంటి పదార్థాలు కావాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉడికించిన అన్నం - 2 కప్పులు (పొడిపొడిగా ఉండాలి)
  • పచ్చి మామిడికాయ తురుము - అర కప్పు
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 4 (చీలికలు)
  • వేరుశనగ పప్పులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - తగినంత
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. దీనికి బాస్మతి రైస్ అయితే అద్దిరిపోతుంది. లేదు, సాధారణ రైస్ అయినా పర్వాలేదు.
  • రైస్ ను మెత్తగా కాకుండా చూసుకోవాలి. పుల్లలుగా ఉంటే అంటుకోకుండా బాగుంటుంది.
  • అన్నం వండుకున్న తర్వాత ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్‌లో వేసుకొని చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత బాణాలిలో నూనె వేసి వేడి చేయాలి. హీట్ అయిన తర్వాత వేరుశనగ పప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • ఇప్పుడు తాలింపు గింజలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, ఇంగువ వేసి చిటపటలాడే వరకు వేయించాలి.
  • తాలింపు వేగిన తర్వాత పసుపు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • అనంతరం పచ్చి మామిడికాయ తురుము వేసి కనీసం ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి
  • ఆ వెంటనే పచ్చి కొబ్బరి తురుము కూడా వేసి అంతా ఒకసారి కలిపి స్టౌ ఆఫ్ చేస్తే సరిపోతుంది
  • ఈ మిశ్రమాన్ని చల్లారిన అన్నంలో వేసి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసుకొని అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి
  • చివరగా కొత్తిమీర చల్లుకుంటే సరిపోతుంది. ఎంతో కమ్మని మామిడికాయ కొబ్బరి అన్నం సిద్ధం
  • ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా ఇష్టంగా లాగిస్తారు.

చిట్కాలు :

  • మామిడికాయ తురుము మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం పలుకుగా ఉండేలా తురుముకుంటే అన్నం తినేటప్పుడు రుచి బాగుంటుంది.
  • అత్తెసరుతో కుక్ చేయడం కన్నా.. గంజి వార్చితే రైస్ పుల్లలుగా ఉంటుంది

