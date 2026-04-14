పచ్చి మామిడితో అద్దిరిపోయే "కారం పొడి" - పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోతుంది!

- వేసవిలో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కారంపొడి - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనుకుంటారు!

Mamidi Karam Podi
Mamidi Karam Podi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 14, 2026 at 10:38 AM IST

Mamidi Karam Podi: సమ్మర్​ అంటే మామిడి కాయల సీజన్​. ఈ కాలంలో మ్యాంగోస్​తో పప్పు, పచ్చడి, పులిహోర అంటూ ఎన్నెన్నో వెరైటీలు చేస్తుంటారు. కానీ పచ్చి మామిడి కాయలతో అద్దిరిపోయే కారం పొడి చేసుకోవచ్చు. మీరు విన్నది నిజమే. మామిడితో పుల్లగా, కారంగా ఉండే రుచికరమైన కారంపొడి రెడీ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ పొడిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ కారంపొడి అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా టేస్టీ, స్పైసీ మామిడి కారం పొడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Mamidi Karam Podi
Mamidi Karam Podi (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మామిడికాయలు - 3
  • చిన్న ఉల్లిపాయలు - 6
  • అల్లం - చిన్నది(మీడియం సైజ్)
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
  • కారం - 2 టీస్పూన్లు
  • ఇంగువ - అర టీస్పూన్​
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • మెంతుల పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • నూనె - 3 టీస్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Mamidi Karam Podi
Mamidi Karam Podi (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • పచ్చి మామిడికాయలను శుభ్రంగా కడిగి ​పై పొట్టు తీసేసి మరోసారి కడిగి పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా చిన్న ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తీసేసి రెడీగా ఉంచాలి. తాజా పచ్చి కొబ్బరిని సన్నగా తురుముకొని పక్కన పెట్టాలి. అల్లం ముక్కపై కూడా పొట్టు తీసేసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి పచ్చి మామిడి ముక్కలు, కొబ్బరి తురుము, అల్లం ముక్క, చిన్న ఉల్లిపాయలు వేసి అంతా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లోకి కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Mamidi Karam Podi
Mamidi Karam Podi (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో గ్రైండ్​ చేసిన మామిడి పేస్ట్​, కరివేపాకు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • మామిడి పేస్ట్​ను నూనెలో పచ్చి వాసన పోయి పొడిపొడిగా, లైట్​ గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించాలి.
  • పైన చెప్పినట్లుగా పర్ఫెక్ట్​గా ఫ్రై అయ్యాక కారం, మెంతుల పొడి, పసుపు, ఇంగువ వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Mamidi Karam Podi
Mamidi Karam Podi (Getty Images)
  • చివరగా అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారినాక మిక్సీజార్​లోకి వేసి మరోసారి గ్రైండ్​ చేసి గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, స్పైసీగా ఉండే మామిడికాయ కారం పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Mamidi Karam Podi
Mamidi Karam Podi (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ కారం పొడి కోసం చిన్న ఉల్లిపాయలు అయితేనే రుచికరంగా ఉంటాయి. మీ దగ్గర అవి అందుబాటులో లేకపోతే పెద్ద వాటిని తీసుకుని ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని వాడుకోవచ్చు.
  • ఉల్లిపాయలు, మామిడిని గ్రైండ్​ చేసినాక వచ్చిన పేస్ట్​ను నీళ్లు ఇంకి పొడిపొడిగా మారేవరకు కలుపుతూ వేయించాలి. పొడిపొడిగా ఉంటేనే కారం పొడి పర్ఫెక్ట్​ టేస్ట్,​ ఇంకా టెక్చర్​.
  • ఉల్లిపాయల పేస్ట్​ను పొడిపొడిగా వేయించి, పూర్తిగా చల్లారినాక మాత్రమే మరోసారి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అప్పుడే కారం పొడి టెక్చర్​ వస్తుంది. వేడి మీద గ్రైండ్​ చేస్తే పొడిపొడిగా కాకుండా ముద్దలాగా అవుతుంది.

