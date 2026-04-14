పచ్చి మామిడితో అద్దిరిపోయే "కారం పొడి" - పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోతుంది!
- వేసవిలో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కారంపొడి - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనుకుంటారు!
Published : April 14, 2026 at 10:38 AM IST
Mamidi Karam Podi: సమ్మర్ అంటే మామిడి కాయల సీజన్. ఈ కాలంలో మ్యాంగోస్తో పప్పు, పచ్చడి, పులిహోర అంటూ ఎన్నెన్నో వెరైటీలు చేస్తుంటారు. కానీ పచ్చి మామిడి కాయలతో అద్దిరిపోయే కారం పొడి చేసుకోవచ్చు. మీరు విన్నది నిజమే. మామిడితో పుల్లగా, కారంగా ఉండే రుచికరమైన కారంపొడి రెడీ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ పొడిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ కారంపొడి అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా టేస్టీ, స్పైసీ మామిడి కారం పొడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మామిడికాయలు - 3
- చిన్న ఉల్లిపాయలు - 6
- అల్లం - చిన్నది(మీడియం సైజ్)
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
- కారం - 2 టీస్పూన్లు
- ఇంగువ - అర టీస్పూన్
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- మెంతుల పొడి - పావు టీస్పూన్
- నూనె - 3 టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- పచ్చి మామిడికాయలను శుభ్రంగా కడిగి పై పొట్టు తీసేసి మరోసారి కడిగి పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా చిన్న ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తీసేసి రెడీగా ఉంచాలి. తాజా పచ్చి కొబ్బరిని సన్నగా తురుముకొని పక్కన పెట్టాలి. అల్లం ముక్కపై కూడా పొట్టు తీసేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి పచ్చి మామిడి ముక్కలు, కొబ్బరి తురుము, అల్లం ముక్క, చిన్న ఉల్లిపాయలు వేసి అంతా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లోకి కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో గ్రైండ్ చేసిన మామిడి పేస్ట్, కరివేపాకు వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- మామిడి పేస్ట్ను నూనెలో పచ్చి వాసన పోయి పొడిపొడిగా, లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి.
- పైన చెప్పినట్లుగా పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అయ్యాక కారం, మెంతుల పొడి, పసుపు, ఇంగువ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- చివరగా అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారినాక మిక్సీజార్లోకి వేసి మరోసారి గ్రైండ్ చేసి గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, స్పైసీగా ఉండే మామిడికాయ కారం పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ కారం పొడి కోసం చిన్న ఉల్లిపాయలు అయితేనే రుచికరంగా ఉంటాయి. మీ దగ్గర అవి అందుబాటులో లేకపోతే పెద్ద వాటిని తీసుకుని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వాడుకోవచ్చు.
- ఉల్లిపాయలు, మామిడిని గ్రైండ్ చేసినాక వచ్చిన పేస్ట్ను నీళ్లు ఇంకి పొడిపొడిగా మారేవరకు కలుపుతూ వేయించాలి. పొడిపొడిగా ఉంటేనే కారం పొడి పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్, ఇంకా టెక్చర్.
- ఉల్లిపాయల పేస్ట్ను పొడిపొడిగా వేయించి, పూర్తిగా చల్లారినాక మాత్రమే మరోసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే కారం పొడి టెక్చర్ వస్తుంది. వేడి మీద గ్రైండ్ చేస్తే పొడిపొడిగా కాకుండా ముద్దలాగా అవుతుంది.
