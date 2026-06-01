ఆ తండాలో 120 ఇళ్లు.. సర్కారు ఉద్యోగులు 140 మంది!

- ప్రతి ఇంటా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే! - మూడు దశాబ్దాల్లో మారిపోయిన తండా స్వరూపం

Published : June 1, 2026 at 3:30 PM IST

Government Employees in Malchelma thanda : ఊళ్లో ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఉంటే గొప్పగా చెబుతారు.. మరి, ఊరినిండా ఉద్యోగులే ఉంటే? ఆ తండాలో ఉన్నవి 120 ఇళ్లు.. సర్కారు ఉద్యోగులు మాత్రం 140 మంది! ఈ గణాంకాలు చాలు, వారు ఎంత చైతన్యంతో ముందుకు సాగుతున్నారో చెప్పడానికి! ఆ తండా పేరు మల్‌చెల్మ. తెలంగాణ రాష్ట్రం జహీరాబాద్‌ జిల్లాలోని ఓ మారుమూలలో ఉంటుంది.

జహీరాబాద్ మండలంలో పదిపన్నెండు గిరిజన తండాలు ఉన్నాయి. నిన్నామొన్నటి దాకా అవన్నీ దుర్భర దారిద్య్రానికి కేంద్రాలు, బాల్యవివాహాల మద్యపాన వ్యసనాలకీ పుట్టినిళ్లుగా ఉండేవి. చాలా తండాల్లో పక్కా ఇళ్లు కూడా లేవు. కానీ.. ఒక్క మల్‌చెల్మ తండా మాత్రం అందుకు భిన్నం. మూడంతస్తుల ఇళ్లు కూడా అక్కడ కనిపిస్తాయి! ఇదంతా కేవలం విద్యా వికాసం ద్వారా సాధ్యమైందని చెబుతారు ఆ తండావాసాలు!

తొలి అడుగు :

ఈ పరిస్థితికి 1980వ దశకంలో పునాది పడింది. బన్సీలాల్‌ అనే వ్యక్తి టీచర్ ఉద్యోగం సాధించడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. ఎవరి నుంచీ ప్రోత్సాహం అందలేదు. అయినా సరే, పట్టు వదలకుండా ముందుకే సాగారు. రాత్రీపగలూ కష్టపడి హిందీ పండిట్‌ అయ్యారు. బన్సీలాల్‌ స్ఫూర్తితో పొందిన తులసీరామ్‌ కూడా టీచర్‌ జాబ్ సంపాదించారు. అంతటితో ఆగకుండా "జాగో బంజారా" పేరుతో ఓ విప్లవాన్నే తెచ్చారు. ఊరూరా ప్రచారం కూడా చేశారు. యువత చెడు అలవాట్లకు బానిస కావొద్దని, పోటీ పరీక్షలకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. అలా.. తులసీరామ్ చేపట్టిన "పోరాటం" తండా రూపురేఖల్ని మార్చేసింది. గడిచిన 30 ఏళ్లలో ఎంతోమంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించారు.

ఒకే కుటుంబంలో :

ఇట్యానాయక్‌ అనే వ్యక్తికి ఐదుగురు సంతానం. పెద్దకుమారుడు బాణోతు సురేశ్‌ ఆర్మీలో కెప్టెన్‌ అయ్యాడు. రెండో కొడుకు కేశురామ్‌ బీసీ వెల్ఫేర్‌ ఆఫీసర్ అయ్యాడు. మూడో సంతానం శంకర్‌నాయక్‌ ఎస్సీ సంక్షేమ శాఖలో అసిస్టెంట్‌ వెల్ఫేర్‌ ఆఫీసర్‌. నాలుగో కొడుకు హాస్టల్‌ వార్డెన్‌. ఐదో కుమారుడు అటెండర్‌. ఇలా.. వీళ్లు ఐదుగురూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే. వీళ్లేకాదు.. వీరి ఇంటికి వచ్చిన కోడళ్లు కూడా ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాతనే డిగ్రీలు పూర్తి చేసి, సర్కారు కొలువుకి ప్రయత్నించారు. అందులో ఇద్దరు టీచర్లు కూడా అయ్యారు! ఇలా.. మొత్తం ఏడుగురు ప్రభుత్వోద్యోగులు ఒకే ఇంట్లో ఉన్నారు.

ఈ తండాలో ప్రతి ఇంటా ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కనిపిస్తారు. వారిలో అన్ని రంగాల ఉద్యోగులూ ఉన్నారు. ఆర్మీ, విద్య, వైద్యం, రైల్వే, పోలీసు, రెవెన్యూ, ఇంజినీరింగ్‌ అంటూ.. విభిన్న రంగాల్లో ఉద్యోగాలు సంపాదించారు. బీహెచ్‌ఈఎల్, బీడీఎల్‌ వంటి కేంద్ర సంస్థల్లోనూ ఉన్నారు. చాలా మంది సాఫ్ట్‌వేర్‌ రంగంలోనూ ఉన్నారు.

ఒక్క గవర్నమెంటు ఉద్యోగం వస్తే చాలు అనుకునేవారు మన చుట్టూ ఎంతో మంది కనిపిస్తారు. కానీ, సివిల్స్ సాధించాలనే పట్టుదలతో వచ్చిన ఐదారు ఉద్యోగాలను వదులుకుని మరీ సివిల్స్​ పోరాటం సాగిస్తున్న వారు కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తారు. ఇలా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్​గా మారింది మల్‌చెల్మ తండా. ఒకరి స్ఫూర్తి ఎంత ప్రభావం చూపుతుందో ఈ తండాను చూస్తే అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇదేబాటలో అందరూ పయనిస్తే.. పల్లెలన్నీ బంగారుమయం అవుతాయనడంలో సందేహమే లేదు. ఏమంటారు?!

