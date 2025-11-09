ఆహా అనిపించే "బచ్చలికూర పచ్చడి" - టేస్ట్ వేరే లెవల్!
ఇంట్లో సింపుల్గా చేసుకునే పచ్చడి రెసిపీ - తాలింపు లేకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!
Published : November 9, 2025 at 5:17 PM IST
Malabar Spinach Chutney : బచ్చలికూర సంవత్సరం పొడవునా లభిస్తుంది. వీటితో పప్పు లేదా ఫ్రై చేస్తుంటారు. అయితే బచ్చలికూరతో పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. వేడివేడి అన్నంలో దీన్ని కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ వేరే లెవల్ అని చెప్పొచ్చు. పైగా ఈ పచ్చడి తయారీకి ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన అవసరం లేదు. అంతేకాక తాలింపు కూడా అవసరం లేదు! ఎవరైనా చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ సూపర్ టేస్టీటేస్టీ బచ్చలికూర పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బచ్చలికూర - 3 కట్టలు
- ఎండుమిర్చి - 20
- ఆవాలు - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 8
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- ధనియాలు - 1 స్పూన్
- మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మూడు కట్టల బచ్చలికూరను కడిగి తరిగి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని శుభ్రంగా కడిగి గిన్నెలో వేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్స్పూన్ నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక 20 ఎండుమిర్చి, ఒక స్పూన్ ఆవాలు, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేయాలి. అలాగే ఒక స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక స్పూన్ ధనియాలు, పావు టీ స్పూన్ మెంతులు వేసి అన్నింటినీ చక్కగా ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఇదే పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. అనంతరం శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న బచ్చలికూర తరుగు, 20 గ్రాముల చింతపండు, ఎనిమిది పచ్చిమిర్చి వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని వేయించాలి.
- బచ్చలికూర బాగా ఫ్రై అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయి పక్కకు దించుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సీజార్లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి తాలింపు, బచ్చలికూర వేపుడు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఆ తర్వాత పచ్చడిని గిన్నెలో వేసుకోవాలి. పైగా దీనికి తాలింపు కూడా అవసరం లేదు!
- అంతే నోరూరించే బచ్చలి కూర పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి!
