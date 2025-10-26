ETV Bharat / offbeat

వంకాయతో టేస్టీ "ఎగ్ ప్లాంట్" కర్రీ - సరికొత్త పద్ధతిలో నోరూరిపోతుంది!

- వంకాయ నచ్చని వారు కూడా ఇష్టంగా లాగిస్తారు! - నిమిషాల్లోనే సూపర్ టేస్టీ కర్రీ సిద్ధం

Malabar Egg Plant Curry : వంకాయ కర్రీ కొందరి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి కొందరికి మాత్రం అస్సలే నచ్చదు. ఆ పేరు చెబితేనే ముఖం చిట్లిస్తారు. అయితే, వంకాయతో "ఎగ్​ ప్లాంట్​ కర్రీ" ప్రిపేర్ చేశారంటే మాత్రం అందరూ ఇష్టంగా లాగిస్తారు. ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుందీ కర్రీ. ఈ రెసిపీని ఒక్కసారి టేస్ట్ చేశారంటే, వంకాయ మీద చాలా మంది ఒపీనియన్ మారిపోతుంది.

ఈ కర్రీ అన్నంతోపాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్​ కాంబినేషన్​గా ఉంటుంది. ఇంకా ఈ రెసిపీని తయారు చేయడం కూడా చాలా ఈజీ! మరి, దీన్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అర కేజీ వంకాయలు
  • పావు కప్పు బియ్యప్పిండి
  • 5 టేబుల్‌ స్పూన్ల మొక్కజొన్నపిండి
  • 2 టేబుల్‌ స్పూన్ల కొత్తిమీర తరుగు
  • 2 పచ్చిమిర్చి
  • 2 రెమ్మల కరివేపాకు
  • స్పూన్ గరం మసాలా
  • స్పూన్ కశ్మీరీ కారం
  • స్పూన్ మిరియాల పొడి
  • అర స్పూన్ గార్లిక్‌ పౌడర్‌
  • రుచికి సరిపడా ఉప్పు
  • 2 స్పూన్ల ఆయిల్

సాస్‌ తయారీ కోసం :

  • అర కప్పు ఉల్లి తరుగు
  • 2 స్పూన్ల నూనె
  • స్పూన్ కారం
  • అర స్పూన్ ఆవాలు
  • 2 ఎండుమిర్చి
  • 2 రెమ్మల కరివేపాకు
  • 3 స్పూన్ల కొబ్బరి తురుము
  • గుప్పెడు కొత్తిమీర

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా వంకాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకొని ఉప్పు నీళ్లలో వేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో మొక్కజొన్నపిండి, బియ్యప్పిండి వేసి కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అందులోనే కారం, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, మసాలా, గార్లిక్‌ పౌడర్, మిరియాల పొడి, ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి. ఉండలు కట్టకుండా చూసుకోవాలి.
  • పిండి గట్టిగా ఉండకూడదు. అదేవిధంగా పలుచగా కూడా ఉండొద్దు. ఈ విషయం గుర్తు పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో వంకాయ ముక్కలు వేసి కలుపుకోవాలి. చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత కనీసం 10 నిమిషాలసేపు వేయించుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి, కాస్త ఆయిల్ వేసి సన్నటి మంటమీద ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద కర్రీ గిన్నె పెట్టుకొని, అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
  • వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు వేసి చిటపటలాడుతున్నప్పుడు కరివేపాకు, ఉల్లి పాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
  • అటూ ఇటూ కలుపుకున్న తర్వాత ఎండుమిర్చి కూడా వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత కొబ్బరి తురుము వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఉప్పు, కారం కూడా వేసుకొని, కాసేపు కుక్ చేసిన తర్వాత ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. వాటిని ఓసారి కలుపుకొని మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా అడుగంటకుండా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ నాలుగైదు నిమిషాలు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • వంకాయలు ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసినవే కాబట్టి.. ఎక్కువ సమయం అవసరం లేదు. చివరలో కొత్తిమీర చల్లుకొని దింపేసుకుంటే సరి.
  • అద్దిరిపోయే మలబార్ ఎగ్ ప్లాంట్ కర్రీ సిద్ధమైపోతుంది. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

