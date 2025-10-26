వంకాయతో టేస్టీ "ఎగ్ ప్లాంట్" కర్రీ - సరికొత్త పద్ధతిలో నోరూరిపోతుంది!
- వంకాయ నచ్చని వారు కూడా ఇష్టంగా లాగిస్తారు! - నిమిషాల్లోనే సూపర్ టేస్టీ కర్రీ సిద్ధం
Published : October 26, 2025 at 2:12 PM IST
Malabar Egg Plant Curry : వంకాయ కర్రీ కొందరి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి కొందరికి మాత్రం అస్సలే నచ్చదు. ఆ పేరు చెబితేనే ముఖం చిట్లిస్తారు. అయితే, వంకాయతో "ఎగ్ ప్లాంట్ కర్రీ" ప్రిపేర్ చేశారంటే మాత్రం అందరూ ఇష్టంగా లాగిస్తారు. ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుందీ కర్రీ. ఈ రెసిపీని ఒక్కసారి టేస్ట్ చేశారంటే, వంకాయ మీద చాలా మంది ఒపీనియన్ మారిపోతుంది.
ఈ కర్రీ అన్నంతోపాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్గా ఉంటుంది. ఇంకా ఈ రెసిపీని తయారు చేయడం కూడా చాలా ఈజీ! మరి, దీన్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అర కేజీ వంకాయలు
- పావు కప్పు బియ్యప్పిండి
- 5 టేబుల్ స్పూన్ల మొక్కజొన్నపిండి
- 2 టేబుల్ స్పూన్ల కొత్తిమీర తరుగు
- 2 పచ్చిమిర్చి
- 2 రెమ్మల కరివేపాకు
- స్పూన్ గరం మసాలా
- స్పూన్ కశ్మీరీ కారం
- స్పూన్ మిరియాల పొడి
- అర స్పూన్ గార్లిక్ పౌడర్
- రుచికి సరిపడా ఉప్పు
- 2 స్పూన్ల ఆయిల్
సాస్ తయారీ కోసం :
- అర కప్పు ఉల్లి తరుగు
- 2 స్పూన్ల నూనె
- స్పూన్ కారం
- అర స్పూన్ ఆవాలు
- 2 ఎండుమిర్చి
- 2 రెమ్మల కరివేపాకు
- 3 స్పూన్ల కొబ్బరి తురుము
- గుప్పెడు కొత్తిమీర
తయారీ విధానం :
- ముందుగా వంకాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఉప్పు నీళ్లలో వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో మొక్కజొన్నపిండి, బియ్యప్పిండి వేసి కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అందులోనే కారం, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, మసాలా, గార్లిక్ పౌడర్, మిరియాల పొడి, ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి. ఉండలు కట్టకుండా చూసుకోవాలి.
- పిండి గట్టిగా ఉండకూడదు. అదేవిధంగా పలుచగా కూడా ఉండొద్దు. ఈ విషయం గుర్తు పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో వంకాయ ముక్కలు వేసి కలుపుకోవాలి. చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత కనీసం 10 నిమిషాలసేపు వేయించుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి, కాస్త ఆయిల్ వేసి సన్నటి మంటమీద ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద కర్రీ గిన్నె పెట్టుకొని, అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
- వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు వేసి చిటపటలాడుతున్నప్పుడు కరివేపాకు, ఉల్లి పాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- అటూ ఇటూ కలుపుకున్న తర్వాత ఎండుమిర్చి కూడా వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత కొబ్బరి తురుము వేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఉప్పు, కారం కూడా వేసుకొని, కాసేపు కుక్ చేసిన తర్వాత ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. వాటిని ఓసారి కలుపుకొని మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా అడుగంటకుండా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ నాలుగైదు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
- వంకాయలు ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసినవే కాబట్టి.. ఎక్కువ సమయం అవసరం లేదు. చివరలో కొత్తిమీర చల్లుకొని దింపేసుకుంటే సరి.
- అద్దిరిపోయే మలబార్ ఎగ్ ప్లాంట్ కర్రీ సిద్ధమైపోతుంది. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
నోరూరించే "వెజ్ చికెన్ 555" - ఈ వెరైటీ రెసిపీని ఇవాళే చేసేయండి!