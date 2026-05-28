ETV Bharat / offbeat

పిల్లలు ఇష్టపడే కరకరలాడే "కచోరీలు" - సూపర్ టేస్ట్! - రెండు వారాలు నిల్వ!

ఈవెనింగ్ టైమ్​కు అద్దిరిపోయే స్నాక్ - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా రెడీ!

Dry Kachori Recipe
Dry Kachori Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 5:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tasty Dry Kachori Recipe : ప్రస్తుతం పిల్లలకు వేసవి సెలవులు ఉన్నాయి. దాంతో ఇంటి వద్ద ఉండే చిన్నారులు తినడానికి చిరుతిళ్లు అడుగుతుంటారు. అప్పుడు రోజూ పునుగులు, పకోడీలు, మిర్చీ బజ్జీ వంటివి చేసి పెట్టాలంటే కుదరకపోవచ్చు. తగినంత సమయం ఉండకపోవచ్చు. అదే, పిండి వంటలైతే ఒక్కసారి చేసి ఉంచితే రెండు మూడు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీకోసం అలాంటిదే ఒక స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, కరకరలాడే టేస్టీ "డ్రై కచోరీలు". పెసరపప్పు స్టఫింగ్​తో ఇవి భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే, వీటిని ప్రిపేర్ చేయడం కూడా చాలా సింపుల్! పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్​ రెసిపీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Dry Kachori Recipe
Dry Kachori Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - రవ్వ
  • నాలుగు కప్పులు - మైదా
  • మూడు స్పూన్లు - నెయ్యి
  • టేస్ట్​కు సరిపడా - ఉప్పు
  • ఒక టీస్పూన్ - వాము
  • వేయించడానికి తగినంత - ఆయిల్

స్టఫింగ్‌ కోసం :

  • ఒక కప్పు - పెసరపప్పు
  • రెండు స్పూన్లు - సోంపు
  • రెండు చెంచాలు - కారం
  • రెండు స్పూన్లు - ధనియాలు
  • ఒక స్పూన్ - జీలకర్ర
  • అర స్పూన్ - వాము
  • ఒక స్పూన్ - ఆమ్​చూర్​ పౌడర్
  • ఒక స్పూన్ - గరంమసాలా
  • కొద్దిగా - ఇంగువ

పైనాపిల్​తో పసందైన "చట్నీ" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి సూపర్​ ఆప్షన్​!

Dry Kachori Recipe
Dry Kachori Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టఫింగ్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో పెసరపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి నాలుగు గంటలు నానబెట్టాలి.
  • పెసరపప్పు మంచిగా నానిందనుకున్నాక వాటర్ వడకట్టి దాన్ని మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని కొంచెం బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసి సోంపు, జీలకర్ర, ధనియాలను దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత అందులోనే ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పెసరపప్పు, ఇంగువ వేసి సన్నని సెగ మీద గరిటెతో కలియతిప్పుతూ కాసేపు వేయించాలి.
Dry Kachori Recipe
Dry Kachori Recipe (Getty Images)
  • ఆ మిశ్రమం మొత్తం వేగాక కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, ఆమ్​చూర్ పౌడర్, గరంమసాలా వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేస్తూ పొడిపొడిలాడే వరకూ వేయించి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, స్టఫింగ్ రెడీ అవుతుంది!
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి గిన్నె లేదా బేషన్ తీసుకుని అందులో జల్లించిన మైదాపిండి, రవ్వ, వాము, నెయ్యి, కాస్త ఉప్పు వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మెత్తని పిండి ముద్దలా కలిపి 20 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఇరవై నిమిషాల అనంతరం ఆ పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పూరీ సైజు రొట్టెలు చేయాలి.
Dry Kachori Recipe
Dry Kachori Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం ఒక్కో పూరీని తీసుకుంటూ దాని మధ్యలో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పెసరపప్పు స్టఫింగ్​ను తగినంత ఉంచి అంచులు మూసేసి కచోరీల్లా రెడీ చేసుకోవాలి.
  • అలా అన్నింటిని రెడీ చేసుకుని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కచోరీలను తగినన్ని వేసి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకూ వేయించుకోవాలి.
Dry Kachori Recipe
Dry Kachori Recipe (Getty Images)
  • కచోరీలు రెండు వైపులా మంచిగా వేగాయనుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఇవి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని సీసాలో స్టోర్ చేసుకోండి. ఇవి కరకరలాడుతూ రెండు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
  • అంతే, తక్కువ టైమ్​లోనే కరకరలాడే టేస్టీ "డ్రై కచోరీలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్​కు బదులుగా ఈ కచోరీలు ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

సరికొత్త రుచితో "పల్లీ చట్నీ" - ఇంట్లోనే బెంగళూరు స్టైల్ పక్కా!

జొన్నలు, సజ్జలతో "రొట్టెలు" కామన్ - ఇలా మునక్కాయలతో ట్రై చేయండి! - టేస్ట్ సూపర్!

TAGGED:

EVENING SNACK RECIPES
HOW TO MAKE CRISPY DRY KACHORI
SIMPLE SNACK RECIPES
కరకరలాడే కచోరీ తయారీ
DRY KACHORI RECIPE IN TELUGU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.