టేస్టీ, హెల్దీ "మఖానా కుల్ఫీ ఐస్క్రీమ్" - పంచదారతో పనిలేదు!
- ఇంట్లోని ఐటమ్స్తోనే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు! - మండుటెండల్లో హాయ్ హాయ్గా తినేయొచ్చు!
Published : March 28, 2026 at 2:15 PM IST
Makhana Kulfi Ice Cream: ఐస్క్రీమ్ చూడగానే చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా అందరికీ తినాలనిపిస్తుంది. ఇక సమ్మర్లో అయితే ఎండ నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు క్రమం తప్పకుండా తింటుంటారు. ఐస్క్రీమ్స్లో కూడా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. అందులో కుల్ఫీ ఐస్క్రీమ్ కూడా ఒకటి. చాలా మంది దీనిని ఇష్టంగా, హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ తింటుంటారు. అయితే, తినాలనిపించినప్పుడు కుల్ఫీ ఐస్క్రీమ్ను బయట షాపుల్లో నుంచి కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం పంచదార అవసరం లేదు. మఖానాతో చాలా హెల్దీ పద్ధతిలో చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా మఖానా కుల్ఫీ ఐస్క్రీమ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పూల్ మఖానా - ఒకటిన్నర కప్పులు (50 గ్రాములు)
- సీడ్లెస్ ఖర్జూరాలు - 10
- పిస్తా పప్పులు - 1 టేబుల్స్పూన్
- జీడిపప్పులు - 1 టేబుల్స్పూన్ (10)
- బాదం పప్పులు - 10
- కుంకుమ పువ్వు - చిటికెడు
- వేడి పాలు - పావు లీటర్
- కాచి చల్లార్చిన పాలు - కప్పు
- మిల్క్ పౌడర్ - 3 టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి పావు లీటర్ పాలు పోసి మరిగించి గిన్నెను పక్కన పెట్టాలి. అదే స్టవ్ మీద మరో గిన్నె పెట్టి మరో కప్పు పాలను మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి మఖానా, సీడ్లెస్ ఖర్జూరాలు, పిస్తా, బాదం, జీడిపప్పు, కుంకుమపువ్వు వేసుకోవాలి.
- అందులోకి కాగబెట్టుకున్న పావు లీటర్ పాలను పోసి అంతా ఓసారి కలిపి మూత పెట్టి సుమారు రెండు లేదా మూడు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- మఖానా నానిన తర్వాత మిగిలిన ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్లోకి నానబెట్టిన మఖానా మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి మిల్క్ పౌడర్ వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కాచి చల్లార్చిన కప్పు పాలను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ కుల్ఫీ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేవరకు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మఖానా మిశ్రమాన్ని చిన్న టీ గ్లాసులు లేదా కుల్ఫీ మౌల్డ్స్లో పోసుకోవాలి. తీసుకొని అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న పాల మిశ్రమాన్ని పోసుకోవాలి.
- తర్వాత పైన కొద్దిగా డ్రైఫ్రూట్స్ తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకొని అల్యూమినియం ఫాయిల్తో గ్లాసులను కవర్ చేయాలి.
- ఆపై అల్యూమినియం ఫాయిల్ మధ్యలో చిన్నగా కట్ చేసి అన్ని కప్పులు లేదా మౌల్డ్స్లో స్టిక్స్ సెట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ గ్లాసులను ఫ్రీజర్లో 8 నుంచి 10 గంటల పాటు ఉంచాలి.
- కుల్ఫీ గడ్డకట్టాక, గ్లాసులను బయటికి తీసి ఓ 5 సెకన్ల పాటి మామూలు నీటిలో ఉంచి ఆ తర్వాత డీమౌల్డ్ చేస్తే చాలు.
- సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ " మఖానా కుల్ఫీ ఐస్క్రీమ్" ఇంట్లోనే రెడీ అయిపోతుంది!
చిట్కాలు:
- ఐస్క్రీమ్ టేస్టీగా రావడానికి ఎప్పుడైనా సరే మీగడ తీయని పాలను తీసుకోవాలి. అదే, మీరు ప్యాకెట్ పాలను వాడుతున్నట్టయితే ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ని వాడుకోవాలి.
- పాలను ముందుగానే కాచి రెడీగా పెట్టుకుంటే ఐస్క్రీమ్ను చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు.
- అయితే పాలను విడివిడిగా కాగబెట్టుకునే పనిలేకుండా ఒకేసారి లీటర్ పాలను మరిగించి అందులో పావు లీటర్ను తీసి నానబెట్టడానికి ఉపయోగించి మిగిలినవి చల్లార్చి వాడుకుంటే సరిపోతుంది.
