ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ, హెల్దీ "మఖానా కుల్ఫీ ఐస్​క్రీమ్​" - పంచదారతో పనిలేదు!

- ఇంట్లోని ఐటమ్స్​తోనే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు! - మండుటెండల్లో హాయ్ హాయ్​గా తినేయొచ్చు!

Makhana Kulfi Ice Cream
Makhana Kulfi Ice Cream (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 28, 2026 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Makhana Kulfi Ice Cream: ఐస్‌క్రీమ్‌ చూడగానే చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా అందరికీ తినాలనిపిస్తుంది. ఇక సమ్మర్​లో అయితే ఎండ నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు క్రమం తప్పకుండా తింటుంటారు. ఐస్​క్రీమ్స్​లో కూడా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. అందులో కుల్ఫీ ఐస్​క్రీమ్​ కూడా ఒకటి. చాలా మంది దీనిని ఇష్టంగా, హ్యాపీగా ఫీల్​ అవుతూ తింటుంటారు. అయితే, తినాలనిపించినప్పుడు కుల్ఫీ ఐస్​క్రీమ్​ను బయట షాపుల్లో నుంచి కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం పంచదార అవసరం లేదు. మఖానాతో చాలా హెల్దీ పద్ధతిలో చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా మఖానా కుల్ఫీ ఐస్​క్రీమ్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పూల్​ మఖానా - ఒకటిన్నర కప్పులు (50 గ్రాములు)
  • సీడ్​లెస్​ ఖర్జూరాలు - 10
  • పిస్తా పప్పులు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • జీడిపప్పులు - 1 టేబుల్​స్పూన్​ (10)
  • బాదం పప్పులు - 10
  • కుంకుమ పువ్వు - చిటికెడు
  • వేడి పాలు - పావు లీటర్​
  • కాచి చల్లార్చిన పాలు - కప్పు
  • మిల్క్​ పౌడర్​ - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి పావు లీటర్​ పాలు పోసి మరిగించి గిన్నెను పక్కన పెట్టాలి. అదే స్టవ్​ మీద మరో గిన్నె పెట్టి మరో కప్పు పాలను మరిగించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి మఖానా, సీడ్​లెస్​ ఖర్జూరాలు, పిస్తా, బాదం, జీడిపప్పు, కుంకుమపువ్వు వేసుకోవాలి.
  • అందులోకి కాగబెట్టుకున్న పావు లీటర్​ పాలను పోసి అంతా ఓసారి కలిపి మూత పెట్టి సుమారు రెండు లేదా మూడు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • మఖానా నానిన తర్వాత మిగిలిన ప్రాసెస్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్​లోకి నానబెట్టిన మఖానా మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి మిల్క్​ పౌడర్​ వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కాచి చల్లార్చిన కప్పు పాలను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ కుల్ఫీ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేవరకు గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా గ్రైండ్​ చేసుకున్న మఖానా మిశ్రమాన్ని చిన్న టీ గ్లాసులు లేదా కుల్ఫీ మౌల్డ్స్​లో పోసుకోవాలి. తీసుకొని అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న పాల మిశ్రమాన్ని పోసుకోవాలి.
  • తర్వాత పైన కొద్దిగా డ్రైఫ్రూట్స్ తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకొని అల్యూమినియం ఫాయిల్​తో గ్లాసులను కవర్ చేయాలి.
  • ఆపై అల్యూమినియం ఫాయిల్ మధ్యలో చిన్నగా కట్ చేసి అన్ని కప్పులు లేదా మౌల్డ్స్​లో స్టిక్స్ సెట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ గ్లాసులను ఫ్రీజర్​లో 8 నుంచి 10 గంటల పాటు ఉంచాలి.
  • కుల్ఫీ గడ్డకట్టాక, గ్లాసులను బయటికి తీసి ఓ 5 సెకన్ల పాటి మామూలు నీటిలో ఉంచి ఆ తర్వాత డీమౌల్డ్​ చేస్తే చాలు.
  • సూపర్ టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ " మఖానా కుల్ఫీ ఐస్​క్రీమ్" ఇంట్లోనే రెడీ అయిపోతుంది!
చిట్కాలు:

  • ఐస్​క్రీమ్ టేస్టీగా రావడానికి ఎప్పుడైనా సరే మీగడ తీయని పాలను తీసుకోవాలి. అదే, మీరు ప్యాకెట్ పాలను వాడుతున్నట్టయితే ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్​ని వాడుకోవాలి.
  • పాలను ముందుగానే కాచి రెడీగా పెట్టుకుంటే ఐస్​క్రీమ్​ను చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు.
  • అయితే పాలను విడివిడిగా కాగబెట్టుకునే పనిలేకుండా ఒకేసారి లీటర్​ పాలను మరిగించి అందులో పావు లీటర్​ను తీసి నానబెట్టడానికి ఉపయోగించి మిగిలినవి చల్లార్చి వాడుకుంటే సరిపోతుంది.

TAGGED:

HEALTHY KULFI WITH MAKHANA
MAKHANA KULFI ICE CREAM
MAKHANA KULFI ICE CREAM AT HOME
మఖానా కుల్ఫీ ఐస్​క్రీమ్​ చేయడం ఎలా
MAKHANA KULFI ICE CREAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.