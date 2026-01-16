ETV Bharat / offbeat

కనుమ స్పెషల్ "దాబా స్టైల్ మటన్ కర్రీ" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్!

మటన్ కర్రీ ఎప్పుడూ ఒకేలా తిని బోర్ కొట్టిందా? - ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి!

Dhaba Style Mutton Curry
Dhaba Style Mutton Curry (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 12:19 PM IST

3 Min Read
Dhaba Style Mutton Curry : పెద్ద పండగగా సంక్రాంతిని పిలుస్తారు. ఈ సందర్భంగా మూడు రోజుల పాటు తెలుగు లోగిళ్లు బంధుమిత్రులు, కొత్త అల్లుళ్లతో కళకళలాడుతాయి. ఈ పర్వదినంలో మొదటి రోజు భోగ భాగ్యాలను ప్రసాదించే భోగి, రెండో రోజు పితృదేవతలను పూజించే సంక్రాంతి కాగా, మూడో రోజు పాడి పశువుల పండగ కనుమ. అంతేకాక పెద్దలకు ప్రసాదం పెట్టడంతో పాటు ఇంట్లో వాళ్లు కూడా తినేందుకు మాంసాహారం వండుతారు.

అందుకే మీకోసం ఈ కనుమకి సూపర్​ నాన్​వెజ్​ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే దాబా స్టైల్ మటన్ కర్రీ. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే ముక్క మెత్తగా ఉడకడమే కాకుండా మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. ఘాటు ఘాటుగా ఘుమాయించే ఈ రెసిపీ అన్నంతో పాటు పులావ్, బగారా రైస్, చపాతీ, రోటీ వంటి వాటిల్లోకి కిర్రాక్​గా ఉంటుంది. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Dhaba Style Mutton Curry
మటన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మటన్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • పెరుగు - 4 స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 స్పూన్
  • పసుపు - 1 స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
  • టమోటా ముక్కలు - అర కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 3 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • కారం - తగినంత
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • గరం మసాలా - 1 స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - 1 స్పూన్
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • వెల్లుల్లి తరుగు - ఒకటిన్నర స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
Dhaba Style Mutton Curry
ఎండుమిర్చి, అల్లంవెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో అర కిలో మటన్ వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో నాలుగు స్పూన్ల పెరుగు, ఒక స్పూన్ కారం, అర స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మటన్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలిపి అర గంట పాటు పక్కనుంచాలి.
  • అదేవిధంగా కావాల్సిన పరిమాణంలో పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమోటాలను తరిగి ఉంచాలి.
Dhaba Style Mutton Curry
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • అర గంట తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో మటన్ మిశ్రమం, సరిపడా నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర స్పూన్ పసుపు వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒక స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసి ఓసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆరు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, ఒకటిన్నర స్పూన్ వెల్లుల్లి తరుగు, మూడు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
Dhaba Style Mutton Curry
పెరుగు (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న అర కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆనియన్స్ వేగాక అర కప్పు టమోటా ముక్కలు వేసి మెత్తగా అయ్యే వరకూ మగ్గించాలి.
  • టమోటా ముక్కలు మగ్గిన అనంతరం ఉడికించిన మటన్ మిశ్రమాన్ని వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యే వరకు పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Dhaba Style Mutton Curry
టమోటాలు (Getty Images)
  • 15 నిమిషాల తర్వాత కొత్తిమీర వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే దాబా స్టైల్ ఘుమఘుమలాడే మటన్ కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!

