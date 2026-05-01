ETV Bharat / offbeat

మండే ఎండల్లో "మజ్జిగ పులుసు" రెసిపీ - ఏపీ, కేరళలో అదొక్కటే తేడా!

కేరళ స్టైల్ మజ్జిగ పులుసు - "పులిసేరి" ఎపుడైనా ట్రై చేశారా?

majjiga_charu_recipe
majjiga_charu_recipe
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 10:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Majjiga Charu recipe : 'మజ్జిగ పులుసు' తెలియని వారుండరు. తెలంగాణలో అయితే 'సల్ల చారు' అంటారు. ఎవరు ఎలా పేరు పెట్టినా తయారీ విధానం, టేస్ట్ దాదాపు ఒకేలా ఉంటుంది. కానీ, కేరళలో కాస్త భిన్నంగా ఉంటుంది. పులిసేరి అని పిలిచే మజ్జిగ చారును కాసేపు మరిగించడం అక్కడి ప్రత్యేకత! ఇలా మరిగించడం వల్ల టేస్ట్ కాస్త తేడాగా ఉంటుంది. మండే ఎండల్లో ఇలాంటి రెసిపీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరూ అడిగి మరీ వడ్డించుకుంటారు. కొత్త వాళ్లైనా సరే ఈజీగా ట్రై చేయొచ్చు.

ఆంధ్రా స్పెషల్ "ముల్లంగి మజ్జిగ పులుసు"- ఈ సరికొత్త రుచికి ఫిదా అయిపోతారు!

majjiga_charu_recipe
majjiga_charu_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పెరుగు - 200 గ్రాములు
  • నూనె - 2 స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 3
  • అల్లం - కొద్దిగా (ఆప్షనల్)
  • వెల్లుల్లి తరుగు - కొద్దిగా (ఆప్షనల్)
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1 పెద్దది
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • కారం - 1 స్పూన్
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
majjiga_charu_recipe
majjiga_charu_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ పై గిన్నె పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. మంట లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని నూనె వేడెక్కగానే ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎండు మిర్చి సగానికి కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఇపుడు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న అల్లం, వెల్లుల్లి తరుగు, సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి బాగా వేయించాలి. మధ్యలో పసుపు, కారం, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసుకుని కలపాలి. ఐదారు నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై వేయించాలి.
majjiga_charu_recipe
majjiga_charu_recipe (Getty images)
  • ఈ లోగా 200గ్రాముల పెరుగు బాగా చిలికి 200 ఎం.ఎల్ నీరు పోసుకోవాలి. ఇలా సరి సమానంగా నీళ్లు పోసుకోవడం వల్ల మజ్జిగ చారు పల్చగా, మరీ చిక్కగా కాకుండా టేస్టీగా ఉంటుంది.
  • ఇపుడు పోపు చక్కగా ఫ్రై కాగానే మజ్జిగ పోసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుంటే సరిపోతుంది.
  • మరో 2 నిమిషాలు మరిగించుకుంటే చాలు! కేరళ స్టైల్ పులిసేరి టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. తెలుగు వారు చేసుకునే మజ్జిగ చారు పొయ్యిపై మరిగించరు కానీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో మజ్జిగ కూడా మరిగించి చారు తయారు చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా భిన్నంగా తినాలనుకుంటే ఓ సారి కాస్త మరిగించి ట్రై చేయండి.

మండు వేసవిలో మజానిచ్చే "పుదీనా మజ్జిగ​" - ఒక్కో సిప్​ తాగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

సరికొత్తగా "తోటకూర మజ్జిగ చారు" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!

TAGGED:

MAJJIGA CHARU
KERALA STYLE MAJJIGA CHARU
PERUGU CHUTNEY
మజ్జిగ పులుసు తయారీ విధానం
MAJJIGA PULUSU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.