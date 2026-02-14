ETV Bharat / offbeat

శివరాత్రికి ఉపవాసం ఉంటున్నారా? - ఫాస్టింగ్​ తర్వాత "సగ్గుబియ్యం రెసిపీలు" చేసుకోండి - ఇన్​స్టంట్​ ఎనర్జీకి బెస్ట్​!

-శివరాత్రికి ఉపవాసం ఉండేవారికి అద్భుతమైన రెసిపీలు - చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు!

Mahashivaratri Fasting Recipes
Mahashivaratri Fasting Recipes (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 14, 2026 at 1:48 PM IST

3 Min Read
Mahashivaratri Fasting Recipes : మహాశివరాత్రి పర్వదినాన శివయ్యను మనసారా ప్రార్థిస్తూ ఉపవాసాలు ఉంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కొంతమంది రోజంతా నీళ్లు, పాలు వంటివి కూడా తీసుకోకుండా కటిక ఉపవాసం చేస్తే, మరికొందరు ఒక్కపూట అల్పాహారాన్ని తీసుకుంటుంటారు. లేదంటే పాలు పండ్లతో సరిపెట్టుకుంటారు. అయితే, ఉపవాసంతో శరీరం పూర్తిగా నీరసించేపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి, ఉపవాసం ఎలా చేస్తున్నా అది విరమించిన తర్వాత శరీరానికి తగిన పోషకాలు అందించడం చాలా అవసరం. లేదంటే, శరీరం శక్తి కోల్పోయి ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే, మీకోసం ఉపవాసం విరమించిన తర్వాత సింపుల్ గా ప్రిపేర్ చేసుకునే రెండు పోషక ప్రియమైన రెసిపీలు తీసుకొచ్చాం. సగ్గుబియ్యంతో అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకునే ఇవి శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలను అందిస్తాయి. మరి, ఆ రెసిపీలేంటి? వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

సగ్గుబియ్యం కిచిడీ :

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సగ్గుబియ్యం - ఒక కప్పు
  • బంగాళాదుంప - ఒకటి
  • నూనె - ఒకట్రెండు చెంచాలు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఆవాలు - కొన్ని
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • మినప్పప్పు - ఒక చెంచా
  • పల్లీలు - కొన్ని
  • కరివేపాకు - ఒక రెమ్మ
  • పసుపు - పావు చెంచా
  • ఉప్పు - టేస్ట్ కి సరిపడా
Mahashivaratri Fasting Recipes
సగ్గుబియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ హెల్దీ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో సగ్గుబియ్యాన్ని తీసుకుని ముడ్నాలుగు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో కొన్ని నీళ్లు పోసి మధ్యాహ్నం నానబెట్టుకోవాలి. ఈవెనింగ్ వరకు అవి చక్కగా నాని కిచిడీ చేసుకోవడానికి రెడీ అవుతాయి.
  • నెక్ట్స్ ఉపవాసం ముగిసే టైమ్ కి ముందుగానే బంగాళాదుంపను చెక్కు తీసుకుని చిన్న ముక్కలుగా కోసి ఉడికించుకోవాలి. అవి ఉడికిన తర్వాత దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, పల్లీలు వేసి వేయించుకోవాలి.
Mahashivaratri Fasting Recipes
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)
  • అవి వేగాక కరివేపాకు, సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి, ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలు వేసి కలిపి రెండు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పసుపు, రుచిని బట్టి కొద్దిగా ఉప్పు, ముందుగా నానబెట్టి ఉంచిన సగ్గుబియ్యాన్ని వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం పాన్ పై మూతపెట్టి ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, నిమిషాల్లోనే సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "సగ్గుబియ్యం కిచిడీ" రెడీ అవుతుంది!
  • ఉపవాసం తర్వాత దీన్ని తీసుకోవడం ద్వారా ఇందులో ఉండే పోషకాలు శరీరం తిరిగి ఎనర్జిటిక్ గా తయారవ్వడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి!
Mahashivaratri Fasting Recipes
సగ్గుబియం కిచిడీ (ETV Bharat)

సాగో ఫ్రూట్‌ డెజర్ట్‌

కావలసినవి :

  • సగ్గుబియ్యం - అర కప్పు
  • పాలు - రెండు కప్పులు
  • పాల పొడి - పావుకప్పు
  • చక్కెర - అరకప్పు
  • అరటిపండు - ఒకటి
  • ఆపిల్‌ ముక్కలు - అరకప్పు
  • ఆకుపచ్చ - అర కప్పు
  • నల్ల ద్రాక్ష - అరకప్పు
  • డ్రైఫ్రూట్స్‌ పలుకులు - కొన్ని
Mahashivaratri Fasting Recipes
పండ్లు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి సగ్గుబియ్యం తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి.
  • ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి పాలు పోసుకుని కాగనివ్వాలి. అవి మరుగుతున్నప్పుడు పాలపొడి, చక్కెర కలపాలి.
  • చక్కెర కరిగి పాలు చిక్కగా మారినాక గిన్నెను దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అదే స్టవ్​ మీద మరో పాన్​ పెట్టి నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం, సరిపడా వాటర్​ పోసి మెత్తగా ఉడికించాలి.
  • సగ్గుబియ్యం ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వడకట్టి పక్కన ఉంచాలి. ఈలోపు కావాల్సిన ఫ్రూట్స్​ను సన్నగా తరిగి రెడీగా ఉంచాలి.
  • పాలు పూర్తిగా చల్లారినాక ఇందులో ఉడికించిన సగ్గుబియ్యం, సన్నగా కోసిన అరటిపండు ముక్కలు, ఆపిల్‌ ముక్కలు, ద్రాక్ష వేసుకుని మరోసారి కలిపి చివరగా డ్రైఫ్రూట్స్‌ పలుకులతో అలంకరించాలి.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న బౌల్​ను ఫ్రిజ్​లో ఉంచి కాసేపు ఉండనిచ్చి చల్లారినాక సర్వ్​ చేసుకుంటే సాగో ఫ్రూట్​ డెజర్ట్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
  • అయితే పాలు చల్లారిన తర్వాత ఫ్రిజ్​లో ఉంచి ఆ తర్వాత పండ్లు, డ్రైఫ్రూట్స్​ పలుకులు యాడ్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
Mahashivaratri Fasting Recipes
సగ్గుబియ్యం ఫ్రూట్​ డెజర్ట్​ (ETV Bharat)

