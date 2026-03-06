మహారాష్ట్ర స్పెషల్ "తేచా" - పోపు అవసరం లేకుండానే సూపర్ చట్నీ!
మహారాష్ట్ర స్టైల్ పచ్చడి రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేయమనడం పక్కా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 9:09 AM IST
Maharashtra Special Thecha Recipe : చాలా మంది కర్రీల కంటే రోటి పచ్చళ్లను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఇప్పుడు ఒక అద్దిరిపోయే రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే మహారాష్ట్ర స్పెషల్ తేచా. మీరు ఇప్పటివరకు ఎన్నో రకాలుగా చట్నీలు ట్రై చేసి ఉంటారు. కానీ ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో చేసి చూడండి. సరికొత్త రుచితో వారెవ్వా ఏం టేస్ట్ గురూ అనిపిస్తుంది. తాలింపు లేకుండానే దీనిని తినొచ్చు. ఇక వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్గా ఉంటుంది. భోజనంలోకి మాత్రమే కాకుండా రోటీ, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది. అలాగే ఈ పచ్చడి తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు క్విక్గా, ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి తేచా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- అల్లం ముక్కలు - 1 టీ స్పూన్
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 8
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 20 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి వేయించాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత 8 పచ్చిమిర్చి , ఒక టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఈ మిశ్రమం బాగా వేగిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే మహారాష్ట్ర స్పెషల్ నోరూరించే తేచా సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ తేచా, కొద్దిగా నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే వావ్ అనాల్సిందే. ఇది చపాతీ, రోటీల్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్!
- మీరు ఈ తేచాను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది!
