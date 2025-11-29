నోరూరించే "ఆలూ టమోటా రసా" - అన్నం, చపాతీ, పూరీల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!
మహారాష్ట్ర స్పెషల్ ఆలూ టమోటా రసా - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2025 at 2:21 PM IST
Aloo Tomato Rassa Making : టమోటా, బంగాళదుంపలను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. ఈ రెండూ ఉపయోగించి కర్రీలు, ఫ్రై చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఓసారి మహారాష్ట్ర స్పెషల్ ఆలూ టమోటా రసా కర్రీ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మధురమైన "అంజీర్ హనీ లడ్డూ" - పాకం పట్టాల్సిన పని లేదు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- బంగాళదుంప ముక్కలు - ఒకటిప్పావు కప్పు
- ఆనియన్స్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర పొడి - పావు టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
- కారం - అర టేబుల్ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- టమోటాలు - 2
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- టమోటా ప్యూరీ - అర కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో బంగాళదుంపలు, ఉల్లిపాయలు, టమోటాలను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఎండుమిర్చి ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు, 10 కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఇందులోనే మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత ఒకటిప్పావు బంగాళదుంప ముక్కలు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా అర టేబుల్ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి మెత్తబడేవరకు వేగనివ్వాలి. అలాగే అర కప్పు టమోటా ప్యూరీ యాడ్ చేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అర లీటర్ నీళ్లు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 15 నిమిషాల తర్వాత చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే ఆలూ టమోటా రసా కర్రీ రెడీ అయినట్లే!
- ఇది వేడివేడి అన్నంతో పాటు పూరీ, చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
"కుక్కర్లో చికెన్ ఫ్రై" - కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్గా ఇలా చేసేయొచ్చు!
కరకరలాడే పెద్ద "పునుగులు" - నూనె పీల్చకుండా, టేస్టీగా ఇలా ట్రై చేయండి!