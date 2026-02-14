మహాశివరాత్రి స్పెషల్: శివయ్య మెచ్చే "గోధుమపిండి స్వీట్" - చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది!
శివరాత్రి నాడు భోళాశంకరుడికి ఇష్టమైన నైవేద్యం - చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు!
Published : February 14, 2026 at 12:31 PM IST
Maha Shivaratri Special Prasadam: హిందువులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండగలలో మహాశివరాత్రి ఒకటి. ఈ పవిత్రమైన రోజున శైవక్షేత్రాలన్నీ శివనామస్మరణతో మారుమోగుతాయి. ఈ క్రమంలోనే భక్తులు శివయ్య అనుగ్రహం కోసం ఉపవాసాలు, జాగరణ ఉండడమే కాకుండా రుద్రాక్ష మాలాధారణలు చేస్తుంటారు. అంతేకాకుండా పంచామృతాలతో అభిషేకాలు కూడా చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా శివరాత్రి పూజ సమయంలో శివయ్యకు నైవేద్యంగా ఓ ప్రసాదాన్ని సమర్పిస్తారంట. దానినే శివప్రసాదం అని పిలుస్తారు. గోధుమపిండి, బెల్లం కాంబినేషన్లో చేసే ఈ స్వీట్ రెసిపీ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువు. నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని శివ ప్రసాదం అయినా గోధుమపిండి హల్వా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
- నెయ్యి - తగినంత
- జీడిపప్పు - కొద్దిగా
- కిస్మిస్ - కొన్ని
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా గోధుమపిండిని జల్లించి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి.
- అందులోకి ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి. ఇక్కడ పాకం రావాల్సిన అవసరం లేదు.
- బెల్లం కరిగిన తర్వాత గిన్నెను దింపి బెల్లం నీటిని వడకట్టి పక్కన ఉంచాలి.
- అదే స్టవ్ మీద వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి అర కప్పు నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- జీడిపప్పులు సగం మేర వేగినాక కిస్మిస్లు వేసి రెండింటిని చక్కగా వేయించాలి.
- ఈ డ్రైఫ్రూట్స్ మంచిగా వేగిన తర్వాత వాటిని తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. అదే నెయ్యిలో గోధుమపిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- గోధుమపిండి మొత్తం నెయ్యిలో పర్ఫెక్ట్గా మిక్స్ అయినాక కలుపుతూనే పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
- గోధుమపిండి మంచిగా వేగి లైట్గా కలర్ మారినాక కరిగించిన బెల్లం నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ మరోసారి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- ఈ విధంగా బెల్లంనీళ్లు, గోధుమపిండి మిశ్రమం చక్కగా కలిసినాక దగ్గరపడేవరకు ఉడికించాలి.
- గోధుమ మిశ్రమం బెల్లం నీటిలో ఉడికి పాన్కు అంటుకోకుండా సెపరేట్ అయ్యి దగ్గరపడినప్పుడు వేయించిన జీడిపప్పు కిస్మిస్, మరో రెండు స్పూన్ల నెయ్యి, యాలకుల పొడి వేసి కలిపి మరో నిమిషం ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతే శివరాత్రికి చక్కని ప్రసాదం తయారు.
- దీనిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని శివయ్యకు నైవేద్యంగా పెట్టి తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు తింటే సరిపోతుంది.
చిట్కాలు:
- గోధుమపిండి, బెల్లం, నీళ్లు సమాన కొలతలుగా తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు ఎక్కువ మొత్తంలో కావాలనుకుంటే పైన చెప్పిన కొలతలను పెంచి తీసుకోవచ్చు.
- గోధుమపిండిని నెయ్యిలో వేయించే దగ్గరనుంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకునే వరకు మంటను పూర్తిగా సిమ్లో ఉంచే చెయ్యాలి. పదార్థాలు కాస్త మాడిన ప్రసాదం రుచి మారుతుంది.
- మీరు తీపి ఎక్కువ తినేవారు అయితే బెల్లం తురుము కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు. లేదంటే నార్మల్గా తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
