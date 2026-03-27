నూడుల్స్​తో కరకరలాడే "పకోడీ" - ఈవెనింగ్​ స్నాక్​కు బెస్ట్​! - తయారీ ఈజీ!

- నూడుల్స్​తో కిర్రాక్​ స్నాక్​​ - పిల్లలు ఇష్టంగా లాగిస్తారు!

Maggi Pakoda Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 27, 2026 at 5:30 PM IST

Maggi Pakoda Recipe: వంట చేసుకునేందుకు తగిన సమయం లేనప్పుడు వెంటనే గుర్తొచ్చేది నూడుల్స్​. ఇన్​స్టంట్​ గా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి చాలా మంది వీటిని చేసుకుని తింటుంటారు. ఇక పిల్లలకైతే మ్యాగీ పేరు చెబితే ఎప్పుడెప్పుడు తినాలా అని ఎదురుచూస్తుంటారు. అయితే మ్యాగీని ఎప్పుడు ఒకటే పద్ధతిలో కాకుండా ఇలా అద్దిరిపోయే స్నాక్​గా చేసుకోవచ్చు. అదే నూడుల్స్​ బాల్స్​. ఈ రెసిపీనే మ్యాగీ పకోడీ కూడా అంటుంటారు. ఈవెనింగ్ పూట ఏదైనా వెరైటీగా తినాలనిపించినప్పుడు ఈ స్నాక్​ సూపర్​ ఆప్షన్​. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువు కావడం వల్ల ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఈజీగా చేసుకుని తినొచ్చు. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కరకరలాడే నూడుల్స్​ బాల్స్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నూడుల్స్​ - 3 ప్యాకెట్లు(10Rs)
  • క్యాబేజీ తురుము - పావు కప్పు
  • క్యారెట్​ - 1
  • గ్రీన్​ క్యాప్సికం - సగం ముక్క
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • శనగపిండి - పావు కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • నూడుల్స్​ మసాలా - 2 ప్యాకెట్లు
పేస్ట్​ కోసం:

  • మైదా పిండి - అర కప్పు
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - అర టీస్పూన్​్
  • నీళ్లు - అర కప్పు
తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి నీళ్లు పోసి వేడి చేసుకోవాలి. వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు రెండు నూడుల్స్​ ప్యాకెట్లు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 70 శాతం కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • పైన చెప్పిన విధంగా బాయిల్​ చేసినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి నీటిని పూర్తిగా వంపేసి నూడుల్స్​ను గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అది చల్లారేలోపు ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, క్యాబేజీని సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురమాలి.
  • నూడుల్స్​ ఉన్న బౌల్​లోకి సన్నగా తరిగిన క్యారెట్​, ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, క్యాబేజీ, కొత్తిమీర, ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, నూడుల్స్​ మసాలా అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని రౌండ్​గా చేస్తే పర్ఫెక్ట్​గా రావాలి. రౌండ్​గా రాకుండా నూడుల్స్​ మిశ్రమం ఏమైనా లూజ్​ అనిపిస్తే కాస్త శనగపిండి వేసుకుంటే సరి.
  • ఈ విధంగా పర్ఫెక్ట్​గా కలుపుకున్నాక కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ మీకు నచ్చిన సైజ్​లో రౌండ్​గా చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగేలోపు ఓ గిన్నెలోకి మైదా పిండి, మిరియాల పొడి, ఉప్పు, నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి రెడీగా ఉంచాలి.
  • మిగిలిన మరో నూడుల్స్​ ప్యాకెట్​ను కాస్త లైట్​గా క్రచ్​ చేసుకోవాలి. అంటే నూడుల్స్​ ఉండకు అవి పర్ఫెక్ట్​గా కోట్​ అయ్యేలా నలుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఓ ఉండను తీసుకుని మైదా పిండిలో ముంచి, ఆ వెంటనే నూడుల్స్​లో డిప్​ చేసి కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి. ఇలా ఒక్కొక్క ఉండను ఇదే ప్రాసెస్​లో నూనెలో వేసుకోవాలి.
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వచ్చేవరకు వేయించాలి.
  • బాల్స్​ మంచి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారి చక్కగా వేగినాక చిల్లుల గరిటెతో తీసి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఇలానే మిగిలిన వాటిని వేయించుకుని టమాటా సాస్​తో వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే నూడుల్స్​ బాల్స్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
