నూడుల్స్తో కరకరలాడే "పకోడీ" - ఈవెనింగ్ స్నాక్కు బెస్ట్! - తయారీ ఈజీ!
- నూడుల్స్తో కిర్రాక్ స్నాక్ - పిల్లలు ఇష్టంగా లాగిస్తారు!
Published : March 27, 2026 at 5:30 PM IST
Maggi Pakoda Recipe: వంట చేసుకునేందుకు తగిన సమయం లేనప్పుడు వెంటనే గుర్తొచ్చేది నూడుల్స్. ఇన్స్టంట్ గా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి చాలా మంది వీటిని చేసుకుని తింటుంటారు. ఇక పిల్లలకైతే మ్యాగీ పేరు చెబితే ఎప్పుడెప్పుడు తినాలా అని ఎదురుచూస్తుంటారు. అయితే మ్యాగీని ఎప్పుడు ఒకటే పద్ధతిలో కాకుండా ఇలా అద్దిరిపోయే స్నాక్గా చేసుకోవచ్చు. అదే నూడుల్స్ బాల్స్. ఈ రెసిపీనే మ్యాగీ పకోడీ కూడా అంటుంటారు. ఈవెనింగ్ పూట ఏదైనా వెరైటీగా తినాలనిపించినప్పుడు ఈ స్నాక్ సూపర్ ఆప్షన్. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువు కావడం వల్ల ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఈజీగా చేసుకుని తినొచ్చు. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. మరి లేట్ చేయకుండా కరకరలాడే నూడుల్స్ బాల్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నూడుల్స్ - 3 ప్యాకెట్లు(10Rs)
- క్యాబేజీ తురుము - పావు కప్పు
- క్యారెట్ - 1
- గ్రీన్ క్యాప్సికం - సగం ముక్క
- ఉల్లిపాయ - 1
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- శనగపిండి - పావు కప్పు
- బియ్యప్పిండి - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- నూడుల్స్ మసాలా - 2 ప్యాకెట్లు
పేస్ట్ కోసం:
- మైదా పిండి - అర కప్పు
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - అర టీస్పూన్్
- నీళ్లు - అర కప్పు
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి నీళ్లు పోసి వేడి చేసుకోవాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు రెండు నూడుల్స్ ప్యాకెట్లు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో 70 శాతం కుక్ చేసుకోవాలి.
- పైన చెప్పిన విధంగా బాయిల్ చేసినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నీటిని పూర్తిగా వంపేసి నూడుల్స్ను గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అది చల్లారేలోపు ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, క్యాబేజీని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురమాలి.
- నూడుల్స్ ఉన్న బౌల్లోకి సన్నగా తరిగిన క్యారెట్, ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, క్యాబేజీ, కొత్తిమీర, ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, నూడుల్స్ మసాలా అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని రౌండ్గా చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా రావాలి. రౌండ్గా రాకుండా నూడుల్స్ మిశ్రమం ఏమైనా లూజ్ అనిపిస్తే కాస్త శనగపిండి వేసుకుంటే సరి.
- ఈ విధంగా పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్నాక కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ మీకు నచ్చిన సైజ్లో రౌండ్గా చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగేలోపు ఓ గిన్నెలోకి మైదా పిండి, మిరియాల పొడి, ఉప్పు, నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి రెడీగా ఉంచాలి.
- మిగిలిన మరో నూడుల్స్ ప్యాకెట్ను కాస్త లైట్గా క్రచ్ చేసుకోవాలి. అంటే నూడుల్స్ ఉండకు అవి పర్ఫెక్ట్గా కోట్ అయ్యేలా నలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఓ ఉండను తీసుకుని మైదా పిండిలో ముంచి, ఆ వెంటనే నూడుల్స్లో డిప్ చేసి కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి. ఇలా ఒక్కొక్క ఉండను ఇదే ప్రాసెస్లో నూనెలో వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వచ్చేవరకు వేయించాలి.
- బాల్స్ మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారి చక్కగా వేగినాక చిల్లుల గరిటెతో తీసి పక్కన ఉంచాలి.
- ఇలానే మిగిలిన వాటిని వేయించుకుని టమాటా సాస్తో వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే నూడుల్స్ బాల్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
