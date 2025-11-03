పిల్లల కోసం టేస్టీ "మ్యాగీ దోశలు" - నిమిషాల్లోనే తయార్!
- రెగ్యులర్ టిఫెన్స్ తిని బోర్ కొట్టిందా? - ఓసారిలా మ్యాగీ దోశలు ట్రై చేయండి! - ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా!
Published : November 3, 2025 at 10:33 AM IST
Maggi Dosa Recipe in Telugu : మనందరికీ అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టంట్గా అయిపోయే ఫుడ్ అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది "మ్యాగీ". పిల్లలకైతే ఈ పేరు పరిచయం అక్కర్లేదు. క్విక్ అండ్ ఈజీగా అయిపోయే దీన్ని చిన్నారులు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. కానీ, మీకు తెలుసా అదే మ్యాగీతో మంచి రుచికరమైన "దోశలు" ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
అంతేకాదు, ఈ దోశల తయారీ కోసం ఎలాంటి పప్పులూ నానబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. పిండిని పులియబెట్టాల్సిన పని లేదు. ఎవరైనా చాలా తక్కువ పదార్థాలతోనే ఈ దోశలను నిమిషాల్లోనే సులభంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపరేషన్కు తగినంత టైమ్ లేని వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాదు, వీటిని చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మరి, ఈ ఇన్స్టంట్ మ్యాగీ దోశ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మ్యాగీ ప్యాకెట్స్ - రెండు
- బియ్యప్పిండి - రెండు చెంచాలు
- రవ్వ - రెండు చెంచాలు
- ఉప్పు - రుచిక తగినంత
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - పిడికెడు
- పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- టమాటా తరుగు - రెండు చెంచాలు
- మ్యాగీ మసాలా - తగినంత
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - ఒక చెంచా(ఆప్షనల్)
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ మ్యాగీ దోశ తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో వీలైనంత సన్నగా ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగును కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మ్యాగీ వేసుకుని మెత్తని పౌడర్లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- తర్వాత మిక్సీ పట్టుకున్న మ్యాగీ పొడిని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులో బియ్యప్పిండి, రవ్వ, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, సన్నని టమాటా ముక్కలు, మ్యాగీ మసాలా వేసుకుని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ దోశకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- పిండిని కలిపాక చివర్లో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ జత చేసి మరోసారి మంచిగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని రెండు మూడు గరిటెలు తీసుకుని దోశలా పోసుకోవాలి.
- తర్వాత దానిపైన కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో కాలనివ్వాలి. అది మంచిగా కాలిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "మ్యాగీ దోశ" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి రెగ్యులర్ టిఫెన్స్కు బదులుగా వెరైటీగా ఇలా మ్యాగీ దోశలు ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
- ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ దోశలు రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే మ్యాగీ ప్యాకెట్స్తో పాటు ఇంగ్రీడియంట్స్ను అందుకు అనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
