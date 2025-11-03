ETV Bharat / offbeat

పిల్లల కోసం టేస్టీ "మ్యాగీ దోశలు" - నిమిషాల్లోనే తయార్!

- రెగ్యులర్ టిఫెన్స్ తిని బోర్ కొట్టిందా? - ఓసారిలా మ్యాగీ దోశలు ట్రై చేయండి! - ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా!

Maggi Dosa Recipe
Maggi Dosa Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 3, 2025 at 10:33 AM IST

2 Min Read
Maggi Dosa Recipe in Telugu : మనందరికీ అప్పటికప్పుడు ఇన్​స్టంట్​గా అయిపోయే ఫుడ్ అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది "మ్యాగీ". పిల్లలకైతే ఈ పేరు పరిచయం అక్కర్లేదు. క్విక్ అండ్ ఈజీగా అయిపోయే దీన్ని చిన్నారులు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. కానీ, మీకు తెలుసా అదే మ్యాగీతో మంచి రుచికరమైన "దోశలు" ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

అంతేకాదు, ఈ దోశల తయారీ కోసం ఎలాంటి పప్పులూ నానబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. పిండిని పులియబెట్టాల్సిన పని లేదు. ఎవరైనా చాలా తక్కువ పదార్థాలతోనే ఈ దోశలను నిమిషాల్లోనే సులభంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ ప్రిపరేషన్​కు తగినంత టైమ్ లేని వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాదు, వీటిని చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మరి, ఈ ఇన్​స్టంట్ మ్యాగీ దోశ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Maggi Dosa Recipe
Maggi (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మ్యాగీ ప్యాకెట్స్ - రెండు
  • బియ్యప్పిండి - రెండు చెంచాలు
  • రవ్వ - రెండు చెంచాలు
  • ఉప్పు - రుచిక తగినంత
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - పిడికెడు
  • పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • టమాటా తరుగు - రెండు చెంచాలు
  • మ్యాగీ మసాలా - తగినంత
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - ఒక చెంచా(ఆప్షనల్)

Maggi Dosa Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ మ్యాగీ దోశ తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో వీలైనంత సన్నగా ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగును కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మ్యాగీ వేసుకుని మెత్తని పౌడర్​లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత మిక్సీ పట్టుకున్న మ్యాగీ పొడిని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
Maggi Dosa Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)
  • అనంతరం అందులో బియ్యప్పిండి, రవ్వ, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, సన్నని టమాటా ముక్కలు, మ్యాగీ మసాలా వేసుకుని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ దోశకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • పిండిని కలిపాక చివర్లో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ జత చేసి మరోసారి మంచిగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని రెండు మూడు గరిటెలు తీసుకుని దోశలా పోసుకోవాలి.
Maggi Dosa Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • తర్వాత దానిపైన కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాలనివ్వాలి. అది మంచిగా కాలిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "మ్యాగీ దోశ" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి రెగ్యులర్ టిఫెన్స్​కు బదులుగా వెరైటీగా ఇలా మ్యాగీ దోశలు ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
  • ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ దోశలు రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే మ్యాగీ ప్యాకెట్స్​తో పాటు ఇంగ్రీడియంట్స్​ను అందుకు అనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
Maggi Dosa Recipe
టమాటాలు (Getty Images)

