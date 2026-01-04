మదురై మీనాక్షి టెంపుల్ స్పెషల్ "లడ్డూలు' - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

ETV Bharat / offbeat

madurai-meenakshi-temple-laddu
January 4, 2026

Madurai Meenakshi Temple Laddu : "లడ్డూ" అనగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. ఇక స్వీట్ ప్రియులకైతే ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఇవి దేనితో చేసినప్పటికీ ఆ పేరులోనే ఏదో మ్యాజిక్ దాగి ఉంది. అంతేకాక దేవాలయాలకు వెళ్లినప్పుడు కూడా లడ్డూలను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తారు. కొందరు వీటిని ఇంట్లో తయారు చేసి పండుగలు, పూజలు, వత్రాల సమయాల్లో దేవుడికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటారు.

అందుకే మీకోసం ఇవాళ మదురై మీనాక్షి ఆలయంలో ప్రసాదంగా ఇచ్చే లడ్డూ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. దీనిని చాలా సింపుల్​గా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేసేయొచ్చు. అంతేకాక వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా టేస్టీటేస్టీ లడ్డూ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Madurai Meenakshi Temple Laddu
శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పంచదార - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • పచ్చకర్పూరం - చిటికెడు
  • శనగపిండి - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • నెయ్యి - సరిపడా
  • పటికబెల్లం(మిస్రీ) - పావు కప్పు
  • యాలకుల పొడి - పావు టీ స్పూన్
Madurai Meenakshi Temple Laddu
యాలకులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో అర కిలో పంచదార, 450 ఎంఎల్ వాటర్ పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మరిగించాలి. ఇందులో చిటికెడు పచ్చకర్పూరం వేయాలి. పంచదార కరిగి గులాబ్​జామూన్​ పాకం మాదిరిగా వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్​ బౌల్లో అర కిలో శనగపిండి, 300 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
Madurai Meenakshi Temple Laddu
పంచదార (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత బూందీ గరిటె పెట్టి ఆపైన పెద్ద గరిటెతో పిండిని కొద్దికొద్దిగా నూనెలో వేయాలి.
  • ఇప్పుడు బూందీని రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం బూందీని రెడీ చేసుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
Madurai Meenakshi Temple Laddu
నెయ్యి (Getty Images)
  • రెండు నిమిషాల తర్వాత పంచదార పాకంలోంచి బూందీని తీసి గిన్నెలో వేయాలి. ఇప్పుడు దీనిని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న బూందీ పొడి, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, పావు కప్పు పటికబెల్లం(మిస్రీ), పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత చేతులకు నెయ్యి అప్లై చేసి కావాల్సిన పరిమాణంలో లడ్డూల మాదిరిగా చుట్టుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే మదురై మీనాక్షి టెంపుల్ లడ్డూలు మీ ముందుంటాయి! ఇలా చేసి దేవుడికి నైవేద్యంగా సమర్పించండి!
  • ఈ లడ్డూలను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!

