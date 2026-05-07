"మెట్రోలో ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్" - బర్త్ డే పార్టీలు, ఆటపాటలకూ ఛాన్స్!
సెలెబ్రేషన్స్ ఆన్ ది వీల్స్ పేరిట కొత్త పథకం - ఎక్కడంటే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 5:20 PM IST
MP Metro Turns Celebration Hub : ఒకప్పుడు వివాహమంటే బాజభజంత్రీలు, తలంబ్రాలు, పీటల మీద ప్రమాణాలు మాత్రమే. అంతేకాక పెళ్లి రోజు ఫ్లెక్సీ పెట్టించడానికి రెండు, మూడు రోజుల ముందు వధూవరులు ఫొటో దిగేవారు. కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. పెండ్లికి ముందే తమ ప్రేమ ప్రయాణాన్ని అందంగా బంధించుకోవాలనే ఆరాటం నేటి యువతలో పెరిగింది. జీవితంలో ఒకేసారి జరిగే ఈ వేడుకను పదికాలాలపాటు పదిలంగా దాచుకోవాలని చూస్తున్నారు. దీంతో ప్రీ-వెడ్డింగ్ ఫొటో షూట్స్కి డిమాండ్ పెరిగింది. ఇందుకోసం ఎంత ఖర్చైనా వెనుకాడడం లేదు.
ఇందులో భాగంగా పెండ్లి చేసుకోబోయే జంట కొన్ని రోజుల ముందే ఏదైనా అందమైన ప్రదేశానికి వెళ్లి ఫోటో షూట్ జరిపించుకుంటున్నారు. కేవలం ఫొటోలకే పరిమితం కాకుండా సినిమా పాటలకు డాన్స్ చేస్తూ రకరకాల లొకేషన్లలో వీడియో షూట్ చేయించుకుంటున్నారు. ఆ వీడియోను పెండ్లి రోజున పెద్ద స్క్రీన్స్పై ప్రదర్శిస్తున్నారు. అంతేకాక వీటిని ఆహ్వానంగా తయారు చేసి సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా స్నేహితులు, బంధువులకు పంపుతున్నారు. జంటల అభిరుచికి తగ్గట్టు అనేక ప్రాంతాలు షూటింగ్ స్పాట్లుగా మారాయి. ఇందుకోసం ఒక్కో జంట ఒక్కో రకమైన లొకేషన్ను ఎంచుకుంటోంది.
వెడ్డింగ్ షూట్ల కోసం విదేశాలకు : అవసరమైతే విదేశాలకు వెళ్తున్నారు. అక్కడికి వెళ్లి వెడ్డింగ్ షూట్లు చేసుకునేంత బడ్జెట్ లేని వారు దగ్గరలో ఉన్న ప్రకృతి రమణీయమైన ప్రాంతాలను ఎంచుకుంటున్నారు. ఇందుకోసం కొందరు పచ్చని కొండల మధ్య, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని కోరుకుంటే మరికొందరు దట్టమైన అడవి, జలపాతాలు, వాగుల నడుమ ఫొటో షూట్ చేయించుకుంటున్నారు.
ఇవే కాకుండా సినిమా స్థాయి సెట్టింగులతో ప్రైవేట్ నిర్వాహకులు జంటలను ఆకర్షిస్తున్నాయి. వేడుక ఏదైనా వేదిక మాది అంటూ ఆహ్వానిస్తున్నాయి. ఇక్కడ కళాత్మకంగా రూపొందించిన సెట్లు, స్విమ్మింగ్ పూల్స్ సిద్ధంగా ఉండటంతో పాటు రాత్రిపూట వీధి దీపాల వెలుగులు, పొగమంచు, చిరు జల్లులు కురిసేలా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ నవజంటల మధుర జ్ఞాపకాలకు వేదికగా మారుతున్నాయి. తాజాగా మెట్రో రైలు కూడా ఈ లిస్ట్లో చేరింది.
అదేంటీ మెట్రో అనగానే మనకు ప్రయాణాలు చేస్తారని తెలుసు. కానీ పార్టీలు కూడా చేసుకోవచ్చా? అనేగా మీ డౌట్. అవునండీ ఇదీ నిజం. తాజాగా మధ్యప్రదేశ్లోని మెట్రో సంస్థ పార్టీలు, ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్స్ జరిపేందుకు అనుమతిచ్చింది. ఇందుకు గల కారణాన్ని వెల్లడించింది. రాష్ట్రంలోని ఇందౌర్, భోపాల్ మెట్రోలు ప్రయాణికులంతగా లేక నష్టాల్లో ఉంది. దీంతో మెట్రోల ఆదాయాన్ని పెంచేందుకు అధికారులు ఓ సరికొత్త నిర్ణయాన్ని అమల్లోకి తెచ్చారు.
సెలబ్రేషన్ ఆన్ వీల్స్ పేరుతో ఓ కొత్త పథకాన్ని ప్రారంభించారు. దీని ప్రకారం ఇక నుంచి మెట్రో కోచ్లు, స్టేషన్లలో ప్రీ-వెడ్డింగ్ షూటింగ్లు చేసుకోవచ్చు. అలాగే పుట్టినరోజు వేడుకలు, సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు, కిట్టీ పార్టీలు ఇతర చిన్న చిన్న ఈవెంట్స్ నిర్వహించుకోవచ్చు. ఇందుకోసం గంటకు రూ 5,000 నుంచి రూ.7,000 అద్దెగా చెల్లించాలి.
