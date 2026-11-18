దేశంలోనే అతిపెద్ద "రిచ్ విలేజ్" - 17బ్యాంకుల్లో 7వేల కోట్ల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు!
ఆసియాలోనే సంపన్న గ్రామం - అంత సంపద ఎలా కూడబెట్టారంటే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 1:48 PM IST
Rich village in india : మన గ్రామీణ ప్రాంత బ్యాంకుల్లో ఎక్కువగా పంట రుణాలు, విద్యా రుణాలు ఉంటాయి తప్ప ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు తక్కువే. కానీ, మన దేశంలోనే ఓ గ్రామానికి చెందిన ప్రజలు దాదాపు 7వేల కోట్ల రూపాయల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు కలిగి ఉన్నారని మీకు తెలుసా? వివిధ బ్యాంకులకు చెందిన దాదాపు 17 బ్రాంచీల్లో ఎఫ్డీలు కలిగి ఉన్నారు. మాధాపర్ అనే ఈ గ్రామం గుజరాత్లోని కచ్ జిల్లాకు చెందిన భుజ్ శివార్లలో ఉంది. భారీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల కారణంగా, మాధాపర్ను 'ఆసియాలోనే అత్యంత ధనిక గ్రామం'గా పిలుస్తుంటారు. అంత ధనం వారికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎప్పటి నుంచి పొదుపు చేయడం ప్రారంభించారో తెలుసుకుందాం.
అసాధారణ సంపద
మాధాపర్ ఆసియాలోనే అత్యంత ధనిక గ్రామంగా గుర్తింపు పొందింది. సుమారు 7,600 కుటుంబాలున్న ఈ గ్రామ జనాభా 92వేలు. గ్రామంలో వివిధ బ్యాంకులకు చెందిన 17 ప్రధాన బ్యాంకులు శాఖలు ఏర్పాటు చేశాయి. వాటిలో ప్రజలు దాదాపు రూ.7,000 కోట్ల మొత్తాన్ని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల రూపంలో ఉంచారు.
ఎన్ఆర్ఐల నుంచి భారీగా నిధులు
ఇక్కడి ప్రజల ప్రధాన వృత్తి వ్యవసాయమే అయినప్పటికీ విదేశాల్లో స్థిరపడిన భారతీయులు (ఎన్ఆర్ఐలు) పంపే డబ్బు ఎక్కువగా ఉంటుంది. గ్రామానికి చెందిన ఎంతో మంది 1960, 70వ దశకాల్లో యూకే, అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, ఆఫ్రికా సహా గల్ఫ్ దేశాలకు వలస వెళ్లారు. అప్పటి నుంచి తమ సంపాదనలో కొంత క్రమం తప్పకుండా స్వగ్రామానికి పంపుతున్నారు. దీనికి తోడు, స్థానిక వ్యాపారాలు, వ్యవసాయం కూడా గ్రామ ఆర్థిక స్థితికి తోడ్పడుతున్నాయి.
మాధాపర్ విలేజ్ అసోసియేషన్
విదేశాల్లో ఉంటున్నప్పటికీ, గ్రామస్థులు తమ మూలాలతో బలమైన అనుబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. దీనికి 'మాధాపర్ విలేజ్ అసోసియేషన్' వంటి సంస్థలు తోడ్పడుతున్నాయి. 1968లో లండన్లో స్థాపించిన ఈ సంస్థకు గ్రామంలో కూడా ఒక కార్యాలయం ఉంది. చాలా మంది గ్రామస్థులు విదేశాలకు వెళ్లకముందే ఇక్కడ బ్యాంక్ ఖాతాలు తెరిచారు. ఇప్పటికీ వారు తమ బంధువులకు ఆర్థికంగా సహాయపడేందుకు, తమ పొదుపు మొత్తాలను భారతదేశంలోనే భద్రపరిచేందుకు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లనే ఎక్కువగా ఎంచుకుంటున్నారు.
పట్టణ తరహా మౌలిక సదుపాయాలు
భారీ ఎత్తున ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల కారణంగా మధాపర్ రూపురేఖలను పూర్తిగా మారిపోయాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అరుదుగా కనిపించే ఎన్నో సదుపాయాలు ఇక్కడ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఎన్ఆర్ఐల సహకారం, స్థానిక ఆర్థిక సమృద్ధి వల్ల పక్కా రోడ్లు, పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ఆసుపత్రులు, పార్కులు, సరస్సులు, ఆనకట్టలు నిర్మించుకున్నారు. అభివృద్ధి చెందిన పట్టణంలో ఉండే సౌకర్యాలన్నీ నేడు మాధాపర్ గ్రామం కలిగి ఉంది.
శతాబ్దాల చరిత్ర
మధాపర్ చరిత్ర దాని ఆధునిక ఆర్థిక వృద్ధి కంటే గొప్పది. 1473-1474 కాలంలో ఈ గ్రామానికి బీజం పడింది. రాజస్థాన్ నుంచి వలస వచ్చిన 'కచ్ గుర్జర్ క్షత్రియ' (కచ్కు చెందిన మిస్త్రీలు) అనే కళాకారుల వర్గానికి చెందిన మాధా కాంజీ సోలంకి మొదటగా ఇక్కడ స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత, సుమారు 1576లో పటేల్ కాన్బీ వర్గం కూడా ఇక్కడకు వచ్చి స్థిరపడింది. నేడు, ఈ రెండు వర్గాలే గ్రామంలోని మెజారిటీ జనాభాగా ఉన్నాయి.
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