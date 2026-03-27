చల్లని సాయంత్రానికి కరకరలాడే "మద్దూర్ వడలు" - ఇంట్లోనే కర్ణాటక స్టైల్ స్నాక్ రెడీ!
కమ్మని మద్దూర్ వడలు - ఈవెనింగ్ స్నాక్స్కి పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 12:03 PM IST
Maddur Vada Process in Telugu : ఈవెనింగ్ టైమ్లో వేడివేడి స్నాక్స్ తింటూ టీ లేదా కాఫీ తాగుతుంటే ఆ ఫీల్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది తరచుగా బజ్జీలు, పకోడీ, పునుగులు, గారెలు వంటివి ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే తిన్నాలన్ని బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. అందుకే మీకోసం ఇవాళ రెగ్యులర్ స్నాక్స్ను మించిన టేస్ట్తో అద్దిరిపోయే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే కర్ణాటక స్పెషల్ మద్దూర్ వడలు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మైదాపిండి - అర కప్పు
- బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- అల్లం తురుము - 1 స్పూన్
- కారం - 1 స్పూన్
- బొంబాయి రవ్వ - పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీడిపప్పు - పావు కప్పు
- ఇంగువ - పావు స్పూన్
- ఆయిల్ - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు ఉల్లిపాయలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, పావు కప్పు జీడిపప్పును సన్నగా తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, జీడిపప్పు ముక్కలు వేయాలి. ఇందులోనే ఒక స్పూన్ అల్లం తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక స్పూన్ కారం, పావు స్పూన్ ఇంగువ వేసి బాగా కలాపాలి.
- ఇందులోనే పావు కప్పు బియ్యప్పిండి, అర కప్పు మైదాపిండి, పావు కప్పు బొంబాయి రవ్వ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ముద్దలా కలపాలి. ఆపైన రెండు స్పూన్ల వేడి నూనె వేసి మరోసారి బాగా కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- పదిహేను నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచాలి. ఇప్పుడు పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఆయిల్ కవర్ లేదా బటర్ పేపర్ మీద వడల్లా చేసి కాగుతున్న నూనెలో కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఒక నిమిషం తర్వాత వడలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే కర్ణాటక స్పెషల్ కరకరలాడే మద్దూర్ వడలు తయారైనట్లే!
- ఇవి మూడు రోజుల వరకూ ఫ్రెష్గా నిల్వ ఉంటాయి!
- మరి మీకు ఈ స్నాక్ రెసిపీ నచ్చితే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఇలా మద్దూర్ వడలు ట్రై చేయండి. నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
