ఆ శివాలయంలో సిగరెట్లే భక్తుల కానుక - 400ఏళ్ల వింత ఆలయం!
లుత్రు మహాదేవ్ ఆలయంలో వింత ఆచారం - వెలిగించాక వాటికవే కాలిపోయే సిగరెట్లు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 4:44 PM IST
400 YEAR OLD LUTRU MAHADEV TEMPLE : భారతదేశంలోని చాలా ఆలయాల్లో భక్తులు పూలు, పండ్లు, పాలు, ధూపం వంటివి సమర్పిస్తుంటారు. కానీ, హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని లుత్రు మహాదేవ్ ఆలయంలో భక్తులు ఊహించని విధంగా సిగరెట్లు, బీడీలను సమర్పిస్తారు. సోలన్లోని 400 ఏళ్ల నాటి లుత్రు మహాదేవ్ ఆలయంలో భక్తులు స్వయంభువుగా వెలసిన శివలింగంలోని సహజ రంధ్రాలలో వెలిగించిన సిగరెట్లను, బీడీలను ఉంచుతారు. సోలన్ జిల్లాలోని ఆర్కిలో ఉన్న ఈ పురాతన గుహాలయం, ఒక విభిన్న ఆచారం కారణంగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఇక్కడ భక్తులు వెలిగించిన సిగరెట్లను శిలారూపంలో ఉన్న శివలింగంలోని సహజ రంధ్రాలలో ఉంచుతారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, అలా ఉంచిన తర్వాత కూడా సిగరెట్లు వెలుగుతూనే ఉంటాయి మరియు ఆ రంధ్రాల నుంచి పొగ బయటకు వస్తుంటుంది. ఈ వింత ఆలయంలోని ప్రత్యేక భౌగోళిక నిర్మాణం, సిగరెట్లు వెలుగుతూ ఉండటానికి కారణమయ్యే గాలి ప్రవాహం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
భక్తులు ఎందుకు సిగరెట్లను సమర్పిస్తారు?
లుత్రు మహాదేవ్ ఆలయంలో సిగరెట్లను సమర్పించడం స్థానిక ఆచారం. శిలారూపంలో ఉన్న శివలింగంలో ఉంచిన సిగరెట్లు వెలుగుతూనే ఉండటం వల్ల ఇది అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది. భక్తులు సిగరెట్లు, బీడీలను తీసుకువచ్చి, శివలింగంలోని సహజ రంధ్రాలలో ఉంచుతారు. ఈ ఆచారం, వ్యక్తిగత కోరికలను, అనవసరమైన అలవాట్లను, ప్రతికూల ఆలోచనలను వదిలిపెట్టడం లేదా సమర్పించుకోవడం అనే స్థానిక నమ్మకాలతో ముడిపడి ఉంది. కొన్ని కథనాల ప్రకారం దురదృష్టాల నుంచి, ప్రకృతి విపత్తుల నుంచి రక్షణ కోరుతూ కూడా భక్తులు ఇలా చేస్తుంటారు. అయితే, ఈ ఆచారం ఎలా మొదలైంది, కాలక్రమేణా ఎలా పరిణామం చెందిందనే దానిపై స్పష్టత లేదు. ఇది సందర్శకుల నమ్మకాలతో కూడిన ఒక ప్రాంతీయ సంప్రదాయంగా పరిగణించవచ్చు.
సిగరెట్లు వెలుగుతూ ఉండటం వెనుక ఉన్న శాస్త్రీయ కోణం
శిలలో ఉంచిన తర్వాత కూడా సిగరెట్లు వెలుగుతూనే ఉండటం ఈ ఆచారంలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన అంశం. ఇది వింతగా అనిపించినప్పటికీ, దీనికి కారణం గుహ నిర్మాణం, దాని సహజ రంధ్రాల గుండా గాలి ప్రసరించే విధానంలో ఉండవచ్చు. లుత్రు మహాదేవ్లోని శివలింగం సహజంగా ఏర్పడిన ఒక శిలా నిర్మాణం. ఇందులో అనేక రంధ్రాలు, కుహరాలు ఉన్నాయి. ఈ రంధ్రాల ద్వారా గాలి లోపలికి, బయటకు ప్రసరిస్తుంది. సిగరెట్ నిరంతరం వెలగడానికి ఆక్సిజన్ అవసరం కాబట్టి, ఈ రంధ్రాల గుండా వచ్చే గాలి దహన ప్రక్రియకు తోడ్పడవచ్చు. గుహ లోపలి భాగం, బయటి వాతావరణం మధ్య ఉండే గాలి పీడనం, ఉష్ణోగ్రతలలోని వ్యత్యాసాలు ఈ ప్రక్రియపై ప్రభావం చూపవచ్చు. ఇటువంటి పరిస్థితులు శిలా నిర్మాణంలోని రంధ్రాల ద్వారా సహజమైన గాలి ప్రవాహాన్ని సృష్టించగలవు. దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి శాస్త్రీయ నిర్ధారణ లేదు. వివిధ రంధ్రాల నుంచి పొగ బయటకు రావడం వల్ల, ఆ శిలనే స్వయంగా సిగరెట్ను పీలుస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. అయితే, ఈ ఆలయంలో ఏదైనా అంతర్గత చిమ్నీ లేదా పీల్చుకునే యంత్రాంగం ఉన్నట్లు ఎటువంటి శాస్త్రీయ పరిశోధనలు వెలువడలేదు. గాలి ప్రవాహం ఎలా జరుగుతుందో కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలంటే భూగర్భ శాస్త్రపరమైన పరిశీలన అవసరం అని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
1621 నాటి గుహాలయం
ఈ విలక్షణమైన ఆచారంతో పాటు, లుత్రు మహాదేవ్కు శతాబ్దాల చరిత్ర ఉంది. స్థానిక కథనాల ప్రకారం, ఈ ఆలయాన్ని 1621లో అప్పటి 'బఘాల్' సంస్థానాధీశుడు నిర్మించారు. ఒకసారి రాజుకు కలలో శివుడు కనిపించి, ఆ ప్రదేశంలో ఆలయాన్ని నిర్మించమని ఆదేశించాడట. ఆ తర్వాత, ఒక పెద్ద గుహలో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు. అక్కడ సహజంగా ఏర్పడిన శివలింగం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ గుహలో ప్రత్యేకమైన శిలా నిర్మాణాలు ఉన్నాయి. ఒక రంధ్రం ద్వారా సూర్యరశ్మి లోపలికి ప్రవేశించి, ఆలయంలోని కొన్ని భాగాలను ప్రకాశవంతం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఈ ప్రదేశానికి అగస్త్య మహర్షితో కూడా సంబంధం ఉందని, స్థానిక పురాణాల ప్రకారం, ఆయన ఇక్కడ తపస్సు చేశారని చెబుతారు.
ఈ ఆలయం సహజ పరిసరాలు, స్థానిక సంప్రదాయాలకు మధ్య ఉన్న విలక్షణమైన కలయికకు ప్రసిద్ధి చెందింది. శిలలోని రంధ్రాల లోపల సిగరెట్లు వెలుగుతూ ఉండటం అందరిలోనూ కుతూహలాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ ఆచారం ఆ ప్రాంతపు ప్రత్యేక సాంస్కృతిక వారసత్వంలో భాగంగా కొనసాగుతోంది.
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