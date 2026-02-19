ETV Bharat / offbeat

పిల్లల లంచ్​ బాక్స్​ ఖాళీ అవ్వట్లేదా? - ఇలా "పొటాటో రైస్​" పెట్టండి - సూపర్​గా తింటారు!

- పిల్లలు లంచ్​ బాక్స్​ తినడానికి మారాం చేస్తున్నారా? - ఇలా ఈ స్పెషల్​ రైస్​ ట్రై చేయండి!

Lunch Box Special Potato Rice
Lunch Box Special Potato Rice (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 19, 2026 at 9:30 AM IST

2 Min Read
Lunch Box Special Potato Rice: చాలా మంది పిల్లలు లంచ్​ బాక్స్​ను సరిగ్గా తినరు. ఎంత టేస్టీ కర్రీ పెట్టినా తినడానికి మారాం చేస్తుంటారు. దీంతో, ఏం చేయాలో తెలియక అమ్మలు ఆందోళన చెందుతుంటారు. మరి, మీ పిల్లలు కూడా లంచ్​ బాక్స్​ సరిగ్గా తినడం లేదా? అయితే ఓసారి ఇలా ఆలూ రైస్​ ట్రై చేయండి. సూపర్​గా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఎప్పుడూ పెట్టే అన్నం, కూర బదులు దీనిని పెడితే మెతుకు కూడా మిగల్చకుండా ఇష్టంగా తింటారు. అన్నం రెడీగా ఉంటే కేవలం 10 నిమిషాల్లో చేసుకోవచ్చు. కమ్మని ఆలూ రైస్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Lunch Box Special Potato Rice
Lunch Box Special Potato Rice (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఉడికించిన అన్నం - 1 కప్పు
  • నూనె - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • ఆలుగడ్డ - 1
  • క్యారెట్​ - 1
  • క్యాప్సికం - 1
  • పచ్చి బఠాణీ - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - పావు టీస్పూన్​
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • చికెన్​ మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Lunch Box Special Potato Rice
Lunch Box Special Potato Rice (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఆలుగడ్డ, క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా క్యాప్సికంలోని గింజలు తీసేసి సన్నగా కట్​ చేసి రెడీగా ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆలూ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించాలి.
Lunch Box Special Potato Rice
Lunch Box Special Potato Rice (Getty Images)
  • బంగాళాదుంప ముక్కలు మంచిగా వేగినాక కట్​ చేసిన క్యారెట్​, క్యాప్సికం, పచ్చి బఠాణీ, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి కలిపి వేయించాలి.
  • క్యారెట్​ ముక్కలు ఫ్రై అయ్యాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, మిరియాల పొడి వేసి ముక్కలకు పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Lunch Box Special Potato Rice
Lunch Box Special Potato Rice (Getty Images)
  • మసాలా మంచిగా వేగిన తర్వాత ఉడికించిన రైస్​ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • మసాలా మొత్తం రైస్​కు పట్టినాక చికెన్​ మసాలా, కొత్తిమీర తరుగు వేసి హై-ఫ్లేమ్​లో ఓ నిమిషం పాటు టాస్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా రైస్​ను టాస్​ చేసుకున్నాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆలూ రైస్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Lunch Box Special Potato Rice
Lunch Box Special Potato Rice (ETV Bharat)

చిట్కాలు :

  • సాధారణంగా పచ్చి బఠాణీలను నేరుగా కాకుండా సెమీ కుక్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే నీటిలో వేసి ఓ రెండుమూడు నిమిషాలు ఉడికిస్తే సరిపోతుంది. ఒకవేళ బఠాణీలు మరీ లేతగా ఉంటే, వాటిని విడిగా ఉడికించాల్సిన పనిలేదు. ఆయిల్​లో వేసి ఫ్రై చేస్తే సరి.
  • రైస్​ను ముందుగానే ఉడికించి పెట్టుకుంటే కేవలం 10 నిమిషాల్లో చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు.
  • నార్మల్​ రైస్​ లేదా బాస్మతీ రైస్​ రెండింటిలో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. కానీ ఏదీ తీసుకున్నా పొడిపొడిగా ఉడికించాలి.

