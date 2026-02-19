పిల్లల లంచ్ బాక్స్ ఖాళీ అవ్వట్లేదా? - ఇలా "పొటాటో రైస్" పెట్టండి - సూపర్గా తింటారు!
- పిల్లలు లంచ్ బాక్స్ తినడానికి మారాం చేస్తున్నారా? - ఇలా ఈ స్పెషల్ రైస్ ట్రై చేయండి!
Published : February 19, 2026 at 9:30 AM IST
Lunch Box Special Potato Rice: చాలా మంది పిల్లలు లంచ్ బాక్స్ను సరిగ్గా తినరు. ఎంత టేస్టీ కర్రీ పెట్టినా తినడానికి మారాం చేస్తుంటారు. దీంతో, ఏం చేయాలో తెలియక అమ్మలు ఆందోళన చెందుతుంటారు. మరి, మీ పిల్లలు కూడా లంచ్ బాక్స్ సరిగ్గా తినడం లేదా? అయితే ఓసారి ఇలా ఆలూ రైస్ ట్రై చేయండి. సూపర్గా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఎప్పుడూ పెట్టే అన్నం, కూర బదులు దీనిని పెడితే మెతుకు కూడా మిగల్చకుండా ఇష్టంగా తింటారు. అన్నం రెడీగా ఉంటే కేవలం 10 నిమిషాల్లో చేసుకోవచ్చు. కమ్మని ఆలూ రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఉడికించిన అన్నం - 1 కప్పు
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆలుగడ్డ - 1
- క్యారెట్ - 1
- క్యాప్సికం - 1
- పచ్చి బఠాణీ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - పావు టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- చికెన్ మసాలా - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఆలుగడ్డ, క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా క్యాప్సికంలోని గింజలు తీసేసి సన్నగా కట్ చేసి రెడీగా ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆలూ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గించాలి.
- బంగాళాదుంప ముక్కలు మంచిగా వేగినాక కట్ చేసిన క్యారెట్, క్యాప్సికం, పచ్చి బఠాణీ, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి కలిపి వేయించాలి.
- క్యారెట్ ముక్కలు ఫ్రై అయ్యాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, మిరియాల పొడి వేసి ముక్కలకు పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మసాలా మంచిగా వేగిన తర్వాత ఉడికించిన రైస్ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మసాలా మొత్తం రైస్కు పట్టినాక చికెన్ మసాలా, కొత్తిమీర తరుగు వేసి హై-ఫ్లేమ్లో ఓ నిమిషం పాటు టాస్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా రైస్ను టాస్ చేసుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆలూ రైస్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు :
- సాధారణంగా పచ్చి బఠాణీలను నేరుగా కాకుండా సెమీ కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే నీటిలో వేసి ఓ రెండుమూడు నిమిషాలు ఉడికిస్తే సరిపోతుంది. ఒకవేళ బఠాణీలు మరీ లేతగా ఉంటే, వాటిని విడిగా ఉడికించాల్సిన పనిలేదు. ఆయిల్లో వేసి ఫ్రై చేస్తే సరి.
- రైస్ను ముందుగానే ఉడికించి పెట్టుకుంటే కేవలం 10 నిమిషాల్లో చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు.
- నార్మల్ రైస్ లేదా బాస్మతీ రైస్ రెండింటిలో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. కానీ ఏదీ తీసుకున్నా పొడిపొడిగా ఉడికించాలి.
