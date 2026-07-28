రైళ్లలో లగేజీ ఎంత తీసుకెళ్తున్నారు? - "రైల్వే కొత్త రూల్" మీకు తెలుసా?
ఇకపై టికెట్తో పాటు లగేజీ బుకింగ్! - ఈ నెల 31 నుంచి ఆన్లైన్లో అవకాశం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 12:49 PM IST
Luggage in Train New Rules : ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం రైల్వే శాఖ మరో సేవను ఆన్లైన్లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. టికెట్ బుకింగ్ సమయంలోనే లగేజీ బుక్ చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించింది. తద్వారా ఆన్లైన్ లోనే రెండింటినీ బుక్ చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సేవలు ఈ నెల 31వ తేదీ నుంచి ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయని రైల్వే వెల్లడించింది.
రైల్వే ప్రయాణం అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగా ఉండదు. ముందొకటి ప్లాన్ చేస్తే ఆ తర్వాత మరొకటి జరుగుతుంది. బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాల మాదిరిగా కాకుండా 50రోజుల ముందుగానే టికెట్ బుక్ చేయాల్సి రావడం, ఆ తర్వాత ప్రయాణం అనుకున్నట్లుగా ఉంటుందో లేక క్యాన్సిల్ అవుతుందో తెలియదు. కొత్తగా ఒకరిద్దరు కలవడమో లేక ఉన్నవాళ్లలో క్యాన్సిల్ కావడమో సహజమే. టికెట్లు, ప్రయాణికుల విషయం పక్కన పెడితే లగేజీ అప్పటికప్పుడు సర్దుకోవాల్సి ఉంటుంది. కానీ, ఏసీ కోచ్లలో అదనంగా లగేజీ తీసుకెళ్తే జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుందని మీకు తెలుసా?
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ప్రయాణికులు ఎక్కువ సామగ్రి తీసుకెళ్లాల్సి వస్తే ముందుగానే వివరాలు రైల్వే అధికారులకు అందించాలి. లగేజీ బుకింగ్ కార్యాలయానికి వెళ్లి నిర్ణీత ఫీజు చెల్లించి బుక్ చేసుకోవాలి. ఉచితానికి మించి తీసుకువెళ్తే రైల్లో సిబ్బంది తనిఖీ చేసి జరిమానా విధించే అవకాశాలున్నాయి. అందుకే ప్రయాణికులు ముందుగా స్టేషన్కు వెళ్లి బుకింగ్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాల్సి వచ్చేది. దీని వల్ల చాలా సమయం వృథా అవుతున్న నేపథ్యంలో ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది.
ఐఆర్సీటీసీ ద్వారా
ప్రయాణికులు జులై 31 నుంచి ఆన్లైన్ లో రిజర్వేషన్ టికెట్ బుక్ చేసే సమయంలోనే లగేజీ కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు. పరిమితి, బరువు, అనుమతించని వస్తువులు, అదనపు లగేజీ తీసుకెళితే జరిమానాలు ఉంటుంది. అందుకే నిర్దేశించిన పరిమితులకు అనుగుణంగా లగేజీని ప్లాన్ చేసుకొని ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించే ముందు బుకింగ్ పూర్తి చేసుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఫస్ట్, సెకెండ్, థర్డ్ ఏసీల్లో ప్రయాణికులు పరిమితికి మించి తమ వెంట లగేజీ తీసుకెళితే అనుమతించరు. టికెట్తో పాటు ఆన్లైన్ లగేజీ బుకింగ్ ఒకేసారి చేయడం వల్ల సమయం కలిసొస్తుంది. పైగా ప్రయాణికులకు ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
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