"lpg vs induction" ఏది తక్కువ ఖర్చు? - ఇండక్షన్ స్టవ్ ఎలా ఉపయోగించాలంటే!

ఇండక్షన్ స్టవ్ వాడకంలో జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి - నిపుణుల సూచనలు ఇవే!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 4:52 PM IST

LPG vs Induction : దేశంలో చాలా ఇళ్లలో లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ (LPG) ప్రధాన వంట ఇంధనంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం యుద్ధం కారణంగా నెలకొన్న అనిశ్చిత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో గ్యాస్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌లపై ప్రజల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ఇటీవల విపరీతంగా పెరిగిన విక్రయాలు అందుకు అద్దం పడుతున్నాయి. అయితే, ఇండక్షన్ స్టవ్ సామర్థ్యం, నిర్వహణ గురించి తెలుసా.

ఇలా చేశారంటే గ్యాస్ సిలిండర్ కొరత రాదు - సింపుల్ టిప్స్ మీకోసం!

  • ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ నుంచి వెలువడే వేడి ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌తో పోల్చితే తక్కువ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం గృహ వినియోగ వంట గ్యాస్ 14.2 కిలోల సిలిండర్ ధర రూ.965గా ఉంది.
  • ఇండక్షన్ స్టవ్‌ విద్యుదయస్కాంత ప్రేరణతో పాత్రను వేడెక్కిస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ వల్ల తొందరగా వేడెక్కుతుంది. ఒక ఎల్పీజీ సిలిండర్ ఇచ్చేంత వేడిని పొందడానికి, ఇండక్షన్ స్టవ్‌కు సుమారు 78 యూనిట్ల విద్యుత్ అవసరం ఉంటుంది. అంటే విద్యుత్ యూనిట్ ధర రూ.8తో పోలిస్తే మొత్తం ఖర్చు రూ.624 అవుతుంది. అంటే సిలిండర్​తో పోలిస్తే ఇండక్షన్ స్టవ్ తో దాదాపు రూ.341 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
  • ఇండక్షన్ వంటకు మారాలంటే ఖర్చు చేయాల్సిందే. సాధారణ ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్ ధర రూ.2,000 నుంచి 4,000 వరకు ఉంటుంది. పైగా వీటిపై వంట చేయడానికి ప్రత్యేక పాత్రలు అవసరం. వీటికి మరో 3వేల రూపాయలు ఖర్చవుతుంది.
  • ఇండక్షన్ స్టవ్‌లు గృహ వినియోగానికి మాత్రమే అనుకూలంగా ఉంటాయి. పెద్ద మొత్తంలో వంట చేసే హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ల వంటి వాణిజ్య వంటశాలలకు పనికిరావు.
  • గ్యాస్ స్టవ్‌లతో పోలిస్తే, ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌లు వేడి వేగం ఎక్కువ. ఇండక్షన్ ప్రెషర్ కుక్కర్ లో మూడు విజిల్స్‌తో రెండు కప్పుల అన్నం ఉడికించడానికి 10 నుంచి 12 నిమిషాలు, కందిపప్పు/పెసరపప్పును ఉడికించేందుకు 10 నుంచి 15 నిమిషాలు సమయం పడుతుంది.

ఇండక్షన్‌ కుక్‌టాప్‌ వాడకంలో సూచనలు

  • ప్రీ-హీటింగ్ : ఇండక్షన్ సెకన్లలో వేడెక్కుతుంది కాబట్టి గ్యాస్ స్టవ్‌ మీద పెట్టినట్లు ముందే పాత్రను పెట్టి కూరగాయలు, పోపు గింజలకోసం వెతకడం చేయకూడదు. పాత్రలో నూనె లేదా వస్తువులు వేసిన లేదా రెడీగా పెట్టుకున్న తర్వాతే ఆన్ చేయాలి.
  • అడుగు మాడిపోకుండా: ఇండక్షన్ అడుగు భాగం చాలా వేగంగా వేడెక్కుతుంది కాబట్టి, కూరలు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి.
  • టైమర్ సౌకర్యం : ఇండక్షన్‌లో టైమర్‌ ఆప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి పాత్రలో పప్పు లేదా అన్నం పెట్టేసి సెట్ చేయవచ్చు. ఆ తర్వాత స్టవ్ దానంతట అదే ఆగిపోతుంది.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

  • సరైన పాత్రల ఎంపిక : ఇండక్షన్ స్టవ్ అయస్కాంత గుణం ఉన్న పాత్రలపైనే పనిచేస్తుంది కాబట్టి ప్రత్యేకంగా స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ లేదా కాస్ట్ ఐరన్ పాత్రలు వాడాలి. ఇలాంటి పాత్రలు మార్కెట్లో విభిన్న డిజైన్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
  • చదునైన అడుగు : పాత్ర అడుగు భాగం పూర్తిగా చదునుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. గుంటగా ఉన్న పాత్రలు లేదా మట్టి పాత్రలు, అల్యూమినియం, రాగి పాత్రలు ఇండక్షన్ స్టవ్​పై పనిచేయవు.
  • సరైన ప్లగ్ పాయింట్: ఇండక్షన్ స్టవ్ వినియోగానికి విద్యుత్ ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది. అందుకు కనీసం 15 యాంపియర్‌ పవర్ సాకెట్‌కు మాత్రమే కనెక్ట్ చేయాలి తప్ప సాధారణ ప్లగ్ పాయింట్లు వాడితే షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగే ప్రమాదం ఉంది.
  • వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్ : విద్యుత్‌ సరఫరాలో వోల్టేజ్ హెచ్చుతగ్గులు ఎక్కువగా ఉంటే స్టెబిలైజర్ వాడటం మంచిది.

చేయకూడని పనులు

  • స్టవ్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఖాళీ పాత్ర కాకుండా ఏదైనా పదార్థాలు కలిపిన తర్వాత మాత్రమే పెట్టాలి.
  • స్టవ్ పక్కన క్రెడిట్ కార్డులు, స్మార్ట్‌ఫోన్లు లేదా అయస్కాంత శక్తితో పనిచేసే వస్తువులను ఉంచడం వల్ల వాటిపై ప్రభావం ఉంటుంది. విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు ఎలక్ట్రానికి గ్యాడ్జెట్స్​ను పాడుచేస్తాయి.
  • స్టవ్ దిగువన లేదా వెనుక వైపు ఉండే కూలింగ్ ఫ్యాన్ గాలిని తీసుకునేందుకు తగినంత ఖాళీ ఉంచాలి. చాలా మంది స్టవ్ కింద పేపర్లు లేదా దుస్తులు పెడుతుంటారు. వాటి వల్ల స్టవ్ తొందరగా చల్లబడదు.
  • ఇండక్షన్ పైభాగం గాజుతో ఉంటుంది కాబట్టి పాత్రలను పెట్టి లాగితే పగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
  • తడి చేతులతో బటన్లను నొక్కడం ప్రమాదకరం. వంట సమయంలో నీళ్లు, పాలు పొంగి లోపలికి వెళ్లకుండా చూసుకోవాలి.
  • వంట పూర్తయిన వెంటనే మెయిన్ స్విచ్ ఆపేయకూడదని గుర్తుంచుకోండి. లోపల ఉన్న ఫ్యాన్ తిరుగుతూ స్టవ్‌ను చల్లబరుస్తుంది కాబట్టి ఫ్యాన్ ఆగిపోయిన తర్వాతే ప్లగ్ తీసేయాలి.
  • అయస్కాంత తరంగాల ప్రభావం ఉంటుంది కాబట్టి గుండె సంబంధిత సమస్యల కోసం పేస్‌మేకర్ అమర్చుకున్నవారు కనీసం 2 అడుగుల దూరంలో ఉండాలి.

సమ్మర్​లో "కరెంటు బిల్లు" దడ! - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే విద్యుత్ మీటర్ తక్కువ తిరుగుతుంది!

"LPG ekyc" సమర్పించారా? - ఇంటి నుంచే ఈజీగా ఆన్​లైన్​లో పూర్తి చేయొచ్చు!

