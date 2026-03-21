కమ్మని "క్యాబేజీ నిల్వ పచ్చడి" - స్టవ్​ వెలిగించాల్సిన పనేలేదు!

క్యాబేజీ నచ్చని వారికి ఇలా చేసి పెట్టండి - వద్దన్నవాళ్లే కమ్మగా, కడుపు నిండా తినేస్తారు!

Cabbage Pickle
Cabbage Pickle (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 2:32 PM IST

Cabbage Pickle Recipe in Telugu : సాధారణంగా ఇండ్లలో ఆవకాయ, నిమ్మకాయ, టమోటా, ఉసిరికాయతో ఎక్కువగా నిల్వ పచ్చళ్లు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే క్యాబేజీతో కూడా నిల్వ పచ్చడి చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా దీనిని చేస్తే నాలుగు నెలలపాటు నిల్వ ఉంటుంది! క్యాబేజీ అంటే నచ్చనివాళ్లూ కూడా ఇలా చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో చేసి తిన్నారంటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. అంత బాగుంటుంది దీని టేస్ట్.

ఈ పచ్చడి తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫిన్స్​లోకి సూపర్​గా​ ఉంటుంది. రొటీన్ కర్రీలు, పచ్చళ్లు తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్​ను అందిస్తుంది. అంతేకాక స్టవ్​ వెలిగించాల్సిన పనేలేదు. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా క్యాబేజీ నిల్వ పచ్చడి ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూసేయండి.

Cabbage Pickle
క్యాబేజీ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాబేజీ తురుము - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • కారం - 100 గ్రాములు
  • ఆవాలు - 100 గ్రాములు
  • నూనె - 300 గ్రాములు
  • నిమ్మరసం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
Cabbage Pickle
పసుపు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యాబేజీని తరిగి ఉంచాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో వంద గ్రాముల ఆవాలు, అర స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆవ పొడి, వంద గ్రాముల కారం, వంద గ్రాముల ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఇందులోనే తరిగి ఉంచిన క్యాబేజీ తురుము యాడ్ చేసి కలపాలి.
  • ఆపైన 300 గ్రాముల నూనె పోసి కలపాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నిమ్మరసం యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
Cabbage Pickle
ఆవాలు (Getty Images)
  • ఇక అంతే కమ్మని క్యాబేజీ నిల్వ పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • అనంతరం ఈ పచ్చడిని గ్లాస్​జార్​లో వేసి ఫ్రిడ్జ్​లో స్టోర్ చేసుకుంటే నాలుగు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
Cabbage Pickle
కారం (Getty Images)
  • వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి, కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు.
  • ఇక మీరు లేట్​ చేయకుండా ఇంట్లో ఈ విధంగా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి.

