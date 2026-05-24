వంట గ్యాస్ బెలూన్లలో నింపుతున్నారు! - పాకిస్థాన్లో ప్రమాదంతో చెలగాటం!
- సిలిండర్లకు బదులుగా బెలూన్లలో ఎల్పీజీ వినియోగం! - అత్యంత ప్రమాదకరమని హెచ్చరిస్తున్న నిపుణులు
Published : May 24, 2026 at 3:25 PM IST
Gas Balloons in Pakistan : అమెరికా - ఇరాన్ యుద్ధం తెచ్చిన సమస్యలు అన్నీఇన్నీ కావు. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థనే ప్రమాదంలోకి నెట్టడం నుంచి వంటింట్లో గ్యాస్ పొయ్యి బంద్ అయ్యేదాకా ఎన్నో ఇబ్బందులు తెచ్చి పెట్టింది. ఈ సమస్యను ఎదుర్కొనేందుకు.. పాకిస్థాన్లో ప్రజలు ప్రమాదకర చర్యకు పూనుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అదే బెలూన్లలో వంట గ్యాస్ నింపడం! అవును, ఎక్కడైనా వంట గ్యాస్ ను సిలిండర్లలో నింపుతారు. కానీ, పాక్లో బెలూన్లలో నింపి తీసుకెళ్తున్నారు! ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రోజులో కొన్ని గంటలే :
ఇంధన కొరత తీవ్రం కావడంతో పాకిస్థాన్ సర్కారు వంటగ్యాస్ సరఫరాపై కఠిన ఆంక్షలు విధించింది. అక్కడ పైప్లైన్ ద్వారా ఇళ్లకు గ్యాస్ సరఫరా చేస్తుంటారు. ఈ సరఫరా గతంలో రోజంతా ఉండేది. కానీ, ఇప్పుడు పరిమితి పెట్టారు. రోజులో కొన్ని గంటలు మాత్రమే గ్యాస్ సప్లై చేస్తున్నారు. సమయం దాటిపోయిన తర్వాత గ్యాస్ సరఫరా ఆపేస్తున్నారు. దీంతో జనాల్లో భయం మొదలైంది. ముందు ముందు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందోననే ఆందోళనతో ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా గ్యాస్ తెచ్చిపెట్టుకుంటున్నారు.
బెలూన్లు తక్కువ ధరకే :
దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం భారీస్థాయిలో పెరగడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో గ్యాస్ ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. సాధారణ ప్రజలు వేలాది రూపాయలు వెచ్చించి సిలిండర్ కొనుగోలు చేయలేకపోతున్నారు. పైప్ లైన్ ద్వారా ప్రభుత్వం చేసే సరఫరా సరిపోవడం లేదు. దీంతో గ్యాస్ బెలూన్లను వినియోగిస్తున్నారు. గ్యాస్ నింపడం కోసమే ఈ బెలూన్లను ప్రత్యేకంగా తయారు చేశారు. నాలుగైదు వేలు పెట్టి సిలిండర్లు కొనుగోలు చేయలేనివారు రూ.500 నుండి రూ.1500 ధరతో లభించే గ్యాస్ బెలూన్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఈ బెలూన్లు గ్యాస్ నింపడానికి వీలుగా ప్రత్యేకమైన కంప్రెసర్ నాజిల్తో తయారు చేస్తారు. స్థానిక దుకాణాల్లో ఈ ప్లాస్టిక్ బెలూన్లలోకి ఈజీగా గ్యాస్ నింపి విక్రయిస్తున్నారు. ప్రజలు కూడా తేలికగానే ఇళ్లకు తీసుకెళ్లి, చిన్న చిన్న ఎలక్ట్రిక్ సక్షన్ పంప్ సాయంతో స్టవ్లకు కనెక్ట్ చేసి ఉపయోగిస్తున్నారు.
అత్యంత ప్రమాదం :
కానీ.. వంట గ్యాస్ను ఇలా వినియోగించడం పెను ప్రమాదాలకు కారణమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. రాపిడి జరిగినా, లేదా చిన్న నిప్పురవ్వ తగిలినా అంతే సంగతులు! అప్పుడు జరిగే ప్రమాదాన్ని ఊహించలేరు. ఇళ్లల్లో చిన్నపిల్లలు ఉండే చోట ఇలాంటి గ్యాస్ బెలూన్లను ఉంచడమంటే గ్రనేడ్ బాంబుతో ఆటలాడుకోవడమేనని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, మరో మార్గం లేక ప్రజలు ఈ ప్రమాదకర పద్ధతిని ఆశ్రయిస్తున్నారట! గత మూడేళ్లుగా ఈ గ్యాస్ బెలూన్ల వినియోగం అక్కడ కొనసాగుతోంది. దేశంలో గ్యాస్ సంక్షోభం తలెత్తిన ప్రతిసారీ ఈ పద్ధతిని జనం అనుసరిస్తున్నారట.
యుద్ధం కారణంగా వచ్చిన ఆర్థిక సంక్షోభంతోపాటు విదేశీ మారక నిల్వల క్షీణత కూడా ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. విదేశాల నుండి తగినంత ఎల్పీజీ గ్యాస్ను దిగుమతి చేసుకోవడంలో కూడా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని అంటున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చట్టవిరుద్ధం, అత్యంత ప్రమాదకరం అని తెలిసినప్పటికీ.. చాలా మంది గ్యాస్ బెలూన్లు వినియోగిస్తున్నారట. ఈ విక్రయాలపై అప్పుడప్పుడూ అధికారులు దాడులు చేస్తున్నప్పటికీ గ్యాస్ బెలూన్ల్ అమ్మకాలు, వినియోగం మాత్రం తగ్గడం లేదట!