ETV Bharat / offbeat

"ధర ఎక్కువ, తూకం తక్కువ" - వంట గ్యాస్ సిలిండర్లో తేడా ఉంటే ఇలా చేయండి!

గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ తూకం వేసి ఇవ్వాల్సిందే - ఈ నంబర్లకు ఫిర్యాదు చేస్తే సరి!

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 12:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PROBLEMS IN LPG CYLINDER DELIVERY : వంట గ్యాస్ కొరత సమస్యతో అల్లాడుతున్న ప్రజలకు సిలిండర్ డెలివరీ బాయ్స్ కొత్త సమస్యలు సృష్టిస్తున్నారు. బుకింగ్ చేసుకున్న వారికి గ్యాస్ సిలిండర్లు సకాలంలో ఇవ్వకుండా బ్లాక్ మార్కెట్​లో అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నారు. పైగా సిలిండర్లలో గ్యాస్ వేరొక సిలిండర్లలోకి నింపి తగ్గించి సరఫరా చేస్తున్నట్లు ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. తూనికలు, కొలతల అధికారుల నిర్వహించిన తనిఖీల్లో ఈ విషయం స్పష్టం కావడం గమనార్హం. ఈ మేరకు కేసులు నమోదు చేశారు. గ్యాస్ సిలిండర్ తక్కువ బరువుంటే ఏం చేయాలి? ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలి? నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయో ఇపుడు తెలుసుకుందాం.

అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా వంట గ్యాస్, పెట్రో ఉత్పత్తుల సరఫరాలో తీవ్ర జాప్యం తలెత్తింది. డిమాండ్ కు తగ్గట్లుగా సరఫరా లేకపోవడం ఆందోళన రెకెత్తిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో గృహ వినియోగదారుల వంట గ్యాస్ బుకింగ్ విషయంలో కేంద్రం ఆంక్షలు విధించగా వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరా పాక్షికంగా తగ్గించింది. ఇదే అదనుగా కొందరు వ్యాపారులు డొమెస్టిక్ సిలిండర్లను బ్లలాక్ మార్కెట్​కు తరలిస్తున్నారు. మరి కొందరు గ్యాస్ చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. వినియోగదారులకు అనుమానం రాకుండా రెండు, మూడు కేజీలు తగ్గించి సరఫరా చేస్తున్నారు.

ఇళ్లకు వంట గ్యాస్‌ సిలిండర్లు సరఫరా చేసే వాహనంలో స్ప్రింగ్‌ బ్యాలెన్స్‌ యంత్రం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. సిలిండరును ముందుగా తూకం వేసి, పరిమాణం సరిపోతేనే అప్పగించాలి. నిర్ణీత బరువు 14.2 కిలోల కంటే 150 గ్రాముల వరకు తక్కువ ఉంటే ఇబ్బంది లేదు కానీ, అంతకంటే తక్కువ వస్తే సిలిండరును తిరస్కరించాలి. మళ్లీ కొత్తది ఇవ్వకపోతే ఫిర్యాదు చేయాలి.

ప్లాంటులో ఫిల్లింగ్‌ యంత్రం సహకారంతో సిలిండర్లలో గ్యాస్‌ నింపుతారు. చెక్‌ వేయర్స్‌ యంత్రాలతో తూకం సరిపోయిందో లేదో సరిచూస్తూ ప్లాంట్ల వద్ద తనిఖీలు జరుగుతాయి.

అధిక ధరలకు విక్రయిస్తే ఫిర్యాదు చేయాలి

గ్యాస్ సిలిండర్లను నిర్దేశించిన ధరలకు మించి విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించిన అధికారులు వినియోగదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. బుకింగ్, సరఫరా విషయంలో అవగాహన పెంచుకుని ప్రశ్నించేతత్వం అలవర్చుకోవాలని, ధిక్కరిస్తే ఫిర్యాదు చేయాలని తెలిపారు.

ఇలా ఫిర్యాదు చేయాలి

గ్యాస్ బుకింగ్, డెలివరీ విషయాల్లో ఇబ్బందులు ఉంటే రాష్ట్ర హెల్ప్‌లైన్‌ 1967, కాల్‌ సెంటర్‌ 1100 నంబర్లకు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి.

TAGGED:

PROBLEMS IN LPG CYLINDER DELIVERY
GAS CYLINDER PRICE
LPG PROBLEMS IN INDIA
LPG CYLINDER BOOKING
LPG CYLINDER DELIVERY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.