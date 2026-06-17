జూన్ 30లోపు గ్యాస్ సిలిండర్ కేవైసీ డెడ్లైన్! - లేదంటే సబ్సిడీ కట్!
- ఎల్పీజీ ఉపయోగిస్తున్న వినియోగదారులకు పౌరసరఫరాల శాఖ అడ్వైజరీ - ఈ నెలాఖరులోపు కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని ఆదేశాలు!
Published : June 17, 2026 at 1:42 PM IST
LPG Cylinder e KYC 2026: ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరూ వంటకోసం ఎల్పీజీ గ్యాస్ను వాడుతున్నారు. ఇక ఒక్కొక్కరి దగ్గర రెండుమూడు సిలిండర్లు కూడా ఉంటున్నాయి. అయితే, అందులో సక్రమంగా ఉన్నవి ఎన్ని? అక్రమంగా ఉన్నవి ఎన్ని? అనేది తేలకుండా ఉంది. ఈ అక్రమాలకు చెక్ పెట్టేందుకే కేవైసీని ప్రవేశపెట్టారు. ఏడాది గడిచినా కానీ, ఇప్పటికీ చాలా మంది కేవైసీ కంప్లీట్ చేయలేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎల్పీజీ వినియోగదారులకు పౌరసరఫరాల శాఖ అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. జూన్ 30వ తేదీ లోపు ఈ కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కాకపోతే సబ్సిడీ కట్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించింది. మరి, గ్యాస్ సిలిండర్లకు కేవైసీ ఎలా చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
గ్యాస్ కనెక్షన్లను ఆధార్తో అనుసంధానం చేయడంతోపాటు ముఖ గుర్తింపు, వేలిముద్రలు లేదా ఐరిస్ మూడు విధానాలతో ఎల్పీజీ వినియోగదారులు ఈ-కేవైసీని పూర్తి చేయవచ్చు.
ఎవరెవరు కేవైసీ చేయాలి: ఇప్పటివరకు ఈ-కేవైసీ చేసుకోని ప్రతి ఎల్పీజీ వినియోగదారుడు దీనిని పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందని పౌరసరఫరాల శాఖ వెల్లడించింది. ఇక ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన కింద గ్యాస్ కనెక్షన్ పొందినవారు ఏడాదికి ఒకసారి విధిగా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఉజ్వల లబ్ధిదారులు కాకుండా ఉండి ఇదివరకే కేవైసీ చేసి ఉంటే మళ్లీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
కేవైసీ ఎలా చేసుకోవాలి? : వినియోగదారులు నేరుగా ఆయిల్ కంపెనీల మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. అది ఎలాగంటే..
ఇండియన్ ఆయిల్ కస్టమర్లు:
- ముందుగా కస్టమర్లు ప్లే స్టోర్ నుంచి 'Indian Oil One', 'AadhaarFaceRD' యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- ఇండియన్ ఆయిల్ వన్ యాప్ ఓపెన్ చేసి గ్యాస్ కనెక్షన్కు లింక్ అయిన మొబైల్ నెంబర్, పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవ్వాలి.
- మీరు మొదటిసారి యూజ్ చేస్తున్నట్లైతే 'Sign Up' పై క్లిక్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి.
- లాగిన్ అయ్యాక హోమ్ పేజీలో Profile పై క్లిక్ చేస్తే Aadhaar Linked అండ్ e-KYC స్టేటస్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ గ్రీన్ కలర్లో రైట్ మార్క్ ఉంటే మీ కేవైసీ పూర్తయినట్లే. ఒకవేళ కాకపోతే అక్కడే 'Re-Authenticate' బటన్ నొక్కి ఫేస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ద్వారా కేవైసీ పూర్తి చేస్తే సరి.
హెచ్పీ గ్యాస్ కస్టమర్లు :
- ప్లే స్టోర్ నుంచి HP Pay అండ్ 'Aadhaar FaceRD' యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- డౌన్లోడ్ అనంతరం యాప్ ఓపెన్ చేసి రిజిస్టర్పై క్లిక్ చేసి మీ గ్యాస్ అకౌంట్కు లింక్ అయిన మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి, OTP వెరిఫై చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.
- అనంతరం హోమ్ పేజీలో'MY HP' సెక్షన్కు వెళ్లి, 'LPG' ఆప్షన్పై టాప్ చేయాలి.
- అప్పుడు మీకు 'e-KYC' ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి స్క్రీన్పై చూపించే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పాటిస్తూ ఫేస్ను స్కాన్ చేస్తే ఈ-కేవైసీ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది.
భారత్ గ్యాస్ :
- ఫోన్లో ప్లే స్టోర్ నుంచి 'Hello BPCL' యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- యాప్ ఓపెన్ చేశాక రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్తో OTP వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.
- యాప్ హోమ్పేజీలోనే మీకు 'e-KYC' అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
- దానిని క్లిక్ చేసి మరోసారి ఓటీపీ వెరిఫై చేసుకోవాలి. అనంతరం కేవైసీ ప్రాసెస్ పూర్తి చేస్తే సరి.
ఈ పద్ధతుల్లో కూడా :
- మొబైల్ యాప్స్ ద్వారా కేవైసీ పూర్తి చేయలేని వారు గ్యాస్ కంపెనీల అధికారిక పోర్టల్స్ ద్వారా కూడా పూర్తి చేయవచ్చు.
- గ్యాస్ సిలిండర్ డెలివరీ సమయంలో కూడా ఈ కేవైసీ చేయవచ్చు.
- గ్యాస్ ఏజెన్సీల డీలర్ల వద్ద ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేసేందుకు అవకాశం.
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