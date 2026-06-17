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జూన్​ 30లోపు గ్యాస్​ సిలిండర్ కేవైసీ డెడ్​లైన్! - లేదంటే సబ్సిడీ కట్​!

- ఎల్​పీజీ ఉపయోగిస్తున్న వినియోగదారులకు పౌరసరఫరాల శాఖ అడ్వైజరీ - ఈ నెలాఖరులోపు కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని ఆదేశాలు!

LPG Cylinder e KYC 2026
LPG Cylinder e KYC 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 17, 2026 at 1:42 PM IST

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LPG Cylinder e KYC 2026: ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరూ వంటకోసం ఎల్​పీజీ గ్యాస్​ను వాడుతున్నారు. ఇక ఒక్కొక్కరి దగ్గర రెండుమూడు సిలిండర్లు కూడా ఉంటున్నాయి. అయితే, అందులో సక్రమంగా ఉన్నవి ఎన్ని? అక్రమంగా ఉన్నవి ఎన్ని? అనేది తేలకుండా ఉంది. ఈ అక్రమాలకు చెక్​ పెట్టేందుకే కేవైసీని ప్రవేశపెట్టారు. ఏడాది గడిచినా కానీ, ఇప్పటికీ చాలా మంది కేవైసీ కంప్లీట్ చేయలేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎల్​పీజీ వినియోగదారులకు పౌరసరఫరాల శాఖ అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. జూన్​ 30వ తేదీ లోపు ఈ కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కాకపోతే సబ్సిడీ కట్​ చేయనున్నట్టు ప్రకటించింది. మరి, గ్యాస్​ సిలిండర్లకు కేవైసీ ఎలా చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

గ్యాస్‌ కనెక్షన్లను ఆధార్‌తో అనుసంధానం చేయడంతోపాటు ముఖ గుర్తింపు, వేలిముద్రలు లేదా ఐరిస్‌ మూడు విధానాలతో ఎల్‌పీజీ వినియోగదారులు ఈ-కేవైసీని పూర్తి చేయవచ్చు.

ఎవరెవరు కేవైసీ చేయాలి: ఇప్పటివరకు ఈ-కేవైసీ చేసుకోని ప్రతి ఎల్‌పీజీ వినియోగదారుడు దీనిని పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందని పౌరసరఫరాల శాఖ వెల్లడించింది. ఇక ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన కింద గ్యాస్‌ కనెక్షన్‌ పొందినవారు ఏడాదికి ఒకసారి విధిగా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఉజ్వల లబ్ధిదారులు కాకుండా ఉండి ఇదివరకే కేవైసీ చేసి ఉంటే మళ్లీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.

కేవైసీ ఎలా చేసుకోవాలి? : వినియోగదారులు నేరుగా ఆయిల్‌ కంపెనీల మొబైల్‌ యాప్‌ ద్వారా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. అది ఎలాగంటే..

ఇండియన్​ ఆయిల్​ కస్టమర్లు:

  • ముందుగా కస్టమర్లు ప్లే స్టోర్​ నుంచి 'Indian Oil One', 'AadhaarFaceRD' యాప్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇండియన్​ ఆయిల్​ వన్​ యాప్​ ఓపెన్​ చేసి గ్యాస్ కనెక్షన్‌కు లింక్ అయిన మొబైల్ నెంబర్​, పాస్‌వర్డ్‌తో లాగిన్ అవ్వాలి.
  • మీరు మొదటిసారి యూజ్​ చేస్తున్నట్లైతే 'Sign Up' పై క్లిక్​ చేసి రిజిస్ట్రేషన్​ కంప్లీట్​ చేసుకోవాలి.
  • లాగిన్​ అయ్యాక హోమ్‌ పేజీలో Profile పై క్లిక్ చేస్తే Aadhaar Linked అండ్​ e-KYC స్టేటస్​ కనిపిస్తుంది. అక్కడ గ్రీన్ కలర్‌లో రైట్ మార్క్ ఉంటే మీ కేవైసీ పూర్తయినట్లే. ఒకవేళ కాకపోతే అక్కడే 'Re-Authenticate' బటన్ నొక్కి ఫేస్​ ఐడెంటిఫికేషన్​ ద్వారా కేవైసీ పూర్తి చేస్తే సరి.

హెచ్‌పీ గ్యాస్ కస్టమర్లు :

  • ప్లే స్టోర్ నుంచి HP Pay అండ్​ 'Aadhaar FaceRD' యాప్​లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.
  • డౌన్​లోడ్​ అనంతరం యాప్​ ఓపెన్​ చేసి రిజిస్టర్​పై క్లిక్​ చేసి మీ గ్యాస్​ అకౌంట్​కు లింక్​ అయిన మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి, OTP వెరిఫై చేసి లాగిన్​ అవ్వాలి.
  • అనంతరం హోమ్​ పేజీలో'MY HP' సెక్షన్‌కు వెళ్లి, 'LPG' ఆప్షన్‌పై టాప్ చేయాలి.
  • అప్పుడు మీకు 'e-KYC' ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి స్క్రీన్‌పై చూపించే ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ పాటిస్తూ ఫేస్​ను స్కాన్ చేస్తే ఈ-కేవైసీ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది.

భారత్​ గ్యాస్​ :

  • ఫోన్​లో ప్లే స్టోర్ నుంచి 'Hello BPCL' యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.
  • యాప్​ ఓపెన్​ చేశాక రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్​తో OTP వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.
  • యాప్ హోమ్‌పేజీలోనే మీకు 'e-KYC' అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
  • దానిని క్లిక్ చేసి మరోసారి ఓటీపీ వెరిఫై చేసుకోవాలి. అనంతరం కేవైసీ ప్రాసెస్​ పూర్తి చేస్తే సరి.

ఈ పద్ధతుల్లో కూడా :

  • మొబైల్​ యాప్స్​ ద్వారా కేవైసీ పూర్తి చేయలేని వారు గ్యాస్​ కంపెనీల అధికారిక పోర్టల్స్​ ద్వారా కూడా పూర్తి చేయవచ్చు.
  • గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ డెలివరీ సమయంలో కూడా ఈ కేవైసీ చేయవచ్చు.
  • గ్యాస్‌ ఏజెన్సీల డీలర్ల వద్ద ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేసేందుకు అవకాశం.

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