"LPG ekyc" సమర్పించారా? - ఇంటి నుంచే ఈజీగా ఆన్లైన్లో పూర్తి చేయొచ్చు!
ఈకేవైసీ కోసం బారులుదీరుతున్న వినియోగదారులు - సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 11:53 AM IST
LPG E kyc Online Process : వంట గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉందా? EKYC పూర్తి చేశారా? సబ్సిడీ మాత్రమే కాదు గ్యాస్ బుక్ చేయాలన్నా సరే ఈకేవైసీ పూర్తి చేయడం తప్పనిసరి అని కేంద్రం స్పష్టం చేస్తోంది. ప్రస్తుతం యుద్ధం కారణంగా వంట గ్యాస్ సరఫరా బుకింగ్ నిబంధనలు మార్చిన ప్రభుత్వం ఈకేవైసీ చేయించడానికి గడువు కూడా ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో గ్యాస్ వినియోగదారులు మీ సేవ కేంద్రాలు, గ్యాస్ ఏజెన్సీ కార్యాలయాలకు క్యూ కడుతున్నారు. కానీ, ఇంట్లోనే ఆన్లైన్ ద్వారా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
ఎల్పీజీ గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉంటే తప్పనిసరిగా ఈ-కేవైసీ సమర్పించాలి. లేదంటే బుకింగ్ కూడా నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఈ కేవైసీ తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్కరూ సమయం కేటాయించి మరీ క్యూకడుతున్నారు. అయితే, ఈ కేవైసీ చేయించడానికి మీరు ఎక్కడికీ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్లోనే ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ఈ కేవైసీ ప్రాసెస్, ఎలాంటి పత్రాలు అవసరమో ఇపుడు చూద్దాం.
వంట గ్యాస్ కనెక్షన్ ఈ-కేవైసీ ఆన్లైన్ ద్వారా ఎలా పూర్తి చేయాలంటే!
- ముందుగా మీరు గూగుల్లో www.mylpg.in టైప్ చేయాలి.
- చిత్రంలో చూపించిన ఎల్పీజీ గ్యాస్ అధికారిక వెబ్సైట్ క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఐడీ అడుగుతుంది. కుడివైపు పైన భారత్ గ్యాస్/HPగ్యాస్/ఇండేన్ కంపెనీలకు సంబంధించిన సిలిండర్ చిత్రాలు కనిపిస్తాయి.
- అందులో మీరు ఏ కంపెనీ గ్యాస్ వాడుతున్నారో ఆ సిలిండర్పైన క్లిక్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు కొత్త పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది లేదా ఈ కేవైసీ గడువు సమీపించిన నేపథ్యంలో సర్వర్ బిజీ అని వస్తుంది. మరో సారి ప్రయత్నించాల్సి ఉంటుంది. లేదా కొత్త విండో తెరుచుకుంటుంది. కుడివైపు పైన Sign In, New User ఆప్షన్స్ ఉంటాయి.
- ఒకవేళ మీరు ఇప్పటికే రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఫోన్ నంబర్తో సైన్ ఇన్ చేసుకోవచ్చు. లేదా New User అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి.
- New User పేజ్లోకి వెళ్లిన తర్వాత గ్యాస్ కన్య్జూమర్ నంబర్ సహా పూర్తి వివరాలు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.
- ఇపుడు గ్యాస్ కనెక్షన్ ఐడీ నంబర్తో లాగిన్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు స్క్రీన్పై మీ గ్యాస్ కనెక్షన్కు సంబంధించిన వివరాలన్నీ ప్రత్యక్ష్యం అవుతాయి.
- ఇప్పుడు ఎడమ వైపు కనిపించే 'ఆధార్ అథెంటికేషన్' ఆప్షన్ ఎంచుకుని గ్యాస్ కనెక్షన్ ఎవరి పేరిట్ ఉందో వారి ఆధార్ నంబర్ నమోదు చేసి గెట్ ఓటీపీపై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం ఆధార్తో లింక్ చేసిన రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు ఓటీపీ వస్తుంది. ఈ ఓటీపీని అక్కడ నమోదు చేసి అథెంటికేషన్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయాలి. అంతే! ఆ తర్వాత మీకు అథెంటికేషన్ పూర్తయినట్లు సక్సెస్ఫుల్ అనే మెసేజ్ వస్తుంది.
- ఒకవేళ మీరు KYC స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆధార్ అథెంటికేషన్ ఆప్షన్పై మరోసారి క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. పూర్తి వివరాలు సమర్పించినట్లయితే మీరు ఇప్పటికే ఈ-కేవైసీ ఇప్పటికే పూర్తి చేశారనే మెసేజ్ వస్తుంది.
