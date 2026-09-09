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నల్లమలలో సొ'రంగం' సిద్ధం - ఘాట్ రోడ్డు ఎక్కకుండానే శరవేగంగా ప్రయాణం!

3.68కిలో మీటర్ల సొరంగ నిర్మాణం పూర్తి చేసిన NHAI - రాయలసీమ ఆర్థిక వ్యవస్థకు దన్ను!

tunnel
సొరంగం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 2:29 PM IST

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Bengaluru-Kadapa-Vijayawada Economic Corridor : నీళ్లతో వ్యవసాయం, రహదారులతో అభివృద్ధి వేగవంతం అవుతుంది. రహదారుల విస్తరణ రవాణా సదుపాయాలను పెంచుతుంది. వృత్తి వ్యాపారాల వృద్ధి పెరిగి సంపదను సృష్టికి దోహదకారిగా మారిపోతాయి. ఫలితంగా సమీప ప్రాంతాల ముఖ చిత్రం మారుతుంది. ప్రజల బతుకు చిత్రమూ మారిపోతుంది.

నల్లమల అడవుల మీదుగా, ప్రమాదకరమైన కొండల మధ్య సాగే సుదీర్ఘ, కష్టమైన ప్రయాణం ఇకపై పూర్తిగా మారిపోనుంది. రాయలసీమ, కోస్తాంధ్రల మధ్య రవాణా వ్యవస్థ సరికొత్త చరిత్ర లిఖించనుంది. ప్రస్తుతం శరవేగంగా జరుగుతున్న బెంగళూరు- కడప- విజయవాడ గ్రీన్​ ఫీల్డ్ హైవే 'ఎకనమిక్‌ కారిడార్‌(ఎన్‌హెచ్‌-544బి)' నిర్మాణంలో అద్భుతాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. మొత్తం 7కిలోమీటర్లకు పైగా సొరంగాల నిర్మాణంతో నేషనల్‌ హైవేస్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా(ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ) ఒక అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించింది.

'విజయవాడ-బెంగళూరు గ్రీన్​ఫీల్డ్ ఎక్స్​ప్రెస్ హైవే' - రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద సొరంగం నిర్మాణం

tunnel
సొరంగం (ETV Bharat)

సొరంగం సిద్ధం

  • ఎకనమిక్‌ కారిడార్‌ ప్రాజెక్టులోనే అత్యంత సంక్లిష్టమైన 3.68 కిలో మీటర్ల భారీ సొరంగ మార్గం(టన్నెల్‌) తవ్వకం పనులు పూర్తయ్యాయి.
  • హైవే ప్యాకేజీ-9 పనుల్లో భాగంగా పోరుమామిళ్ల, నెల్లూరు జిల్లా సీతారామపురం మధ్య రూ.1,092కోట్ల భారీ వ్యయంతో ఈ టన్నెల్‌ నిర్మాణం చేపట్టారు.
  • సొరంగం నిర్మాణంతో 17 కిలో మీటర్ల దూరం తగ్గడంతో పాటు రాకపోకల్లో వేగం పెరుగుతుంది.
  • ప్రస్తుతం ఈ మార్గం అంతా కొండలు, దట్టమైన అడవులు ఉన్నాయి. అనేక మలుపులతో ప్రమాదకరంగా ఉన్న ఈ మార్గంలో సొరంగం నిర్మాణం చేపట్టడం వల్ల రెండు వైపుల మార్గాలను నేరుగా కలుపుతుంది.
  • పాత ఘాట్‌ రోడ్డులో ఎదురయ్యే ప్రమాదాలు, ట్రాఫిక్‌ ఇబ్బందులకు శాశ్వత పరిష్కారం లభించడంతో పాటు ప్రయాణ సమయం, ఇంధన వినియోగం పెద్ద మొత్తంలో ఆదా అవుతాయి.
  • రాష్ట్రంలోనే అతి పెద్ద సొరంగ నిర్మాణం ఇదే కాగా, అన్ని పనులను అధికారులు దిగ్విజయంగా పూర్తిచేశారు.

వచ్చే ఏడాదిలో రయ్‌ రయ్‌

అధునాతన సాంకేతిక ప్రమాణాలతో నిర్మిస్తున్న విజయవాడ-హైదరాబాద్ గ్రీన్​ఫీల్డ్ రహదారి మరో ఏడాదిలోగా అందుబాటులోకి రానుంది. 2027 నాటికి పూర్తి చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తేవాలని ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ (NHAI) లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ప్రాజెక్టు అందుబాటులోకి వస్తే బెంగళూరు నుంచి విజయవాడ వైపు సరకు రవాణా పెరగనుంది. రాయలసీమ ప్రాంతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు దన్నుగా నిలుస్తుందనడంలో సందేహం లేదు.

హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు హైవే విస్తరణ - రాయలసీమకు మహర్దశ - Hyderabad Bangalore Highway

హైదరాబాద్‌-విజయవాడ-మచిలీపట్నం జాతీయ రహదారి - హైవే విస్తరణలో ముందడుగు

TAGGED:

VIJAYAWADA TO BANGALORE
BANGALORE HIGHWAY
నల్లమల
SORANGAM WORKS
SRISAILAM HIGHWAY

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