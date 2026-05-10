నగరాల్లో లోకల్ గార్డియన్ ట్రెండ్ - 24 గంటలూ ఏ సాయమైనా చేస్తారు!
అందుబాటులోకి లోకల్ గార్డియన్ సేవలు - ప్యాకేజీల వారీగా ధరలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 11:07 AM IST
Local Guardian Services for Students : నేటి కాలంలో యువత చదువుతో పాటు వివిధ అవసరాల కోసం నగరాల బాట పడుతున్నారు. తల్లిదండ్రులు కూడా తమ పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలని, పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు చేయాలని ఎన్నో వ్యయప్రయాసలకోర్చి వారిని పంపిస్తుంటారు. అయినా పేరెంట్స్కి ఒకింత ఆందోళన ఉంటుంది. వారు ఎలా ఉన్నారు? అక్కడ సౌకర్యాలు ఎలా ఉన్నాయో? అని మదనపడుతుంటారు. దూరాభారం వల్ల తల్లిదండ్రులు ప్రతిసారీ పిల్లల దగ్గరకు వెళ్లి వాళ్ల అవసరాలు తీర్చడం కుదరదు. కొన్నిసార్లు అది బోలెడు ఖర్చుతో కూడుకున్నది కూడా.
అలాంటప్పుడు తల్లిదండ్రులకు అక్కడ తెలిసిన వారు ఉంటే బాగుండనిపిస్తుంది. ఈ ఆలోచననే ఇప్పుడు కొందరు ఆచరణలోకి తీసుకొస్తున్నారు. ఆ తెలిసిన వాళ్లు మనమే ఎందుకు కాకూడదంటూ ఇటు విద్యార్థులకూ, అటు పేరెంట్స్కి సాయం చేయడంతోపాటు ఓ సరికొత్త వ్యాపారానికి శ్రీకారం చుడుతున్నాయి పలు సంస్థలు. ఇందుకోసం ప్రధాన నగరాల్లో లోకల్ గార్డియన్ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చాయి. లోకల్ గార్డియన్ అంటే అద్దె బంధువులన్నమాట.
విద్యార్థులు చదువులూ, ఇతర అవసరాల నిమిత్తం నగరంలో అడుగుపెట్టిన దగ్గర్నుంచీ ఈ లోకల్ గార్డియన్ సేవలు ప్రారంభమవుతాయి. వీరు విద్యార్థులకు ఏదైనా అవసరం పడినా? ఒంట్లో బాగో లేకపోయినా? ఇష్టమైనది తినాలనిపించినా? ఏదైనా కొనాలన్నా? బ్యాంకు ఖాతా తెరవాలన్నా? మిత్రులతో కలిసి ట్రిప్స్కు వెళ్లాలన్నా? టికెట్ల కోసం ట్రావెల్ ఏజెన్సీలతో మాట్లాడాలన్నా? అన్నీ వీళ్లే చూసుకుంటారు. ఇవేకాక వారికి ఎదురయ్యే సమస్యలకు పరిష్కారం చూపుతారు. అంతేకాక అటెండెన్స్, మార్కులూ, ఇతర ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన విషయాలనూ ఎప్పటికప్పుడు తల్లిదండ్రులకు తెలియజేస్తుంటారు.
కొన్ని ఉదాహరణలు :
- చెన్నైలో రాహుల్ ఓ ప్రైవేటు హాస్టల్లో ఉంటూ ఇంటర్ చదువుతున్నాడు. ఉన్నట్టుండి అతనికి తీవ్రమైన జ్వరం వచ్చింది. ఎక్కడో పల్లెటూళ్లో దూరంగా ఉండే అమ్మానాన్నలు వెంటనే వెళ్లలేని పరిస్థితి. తెలిసిన వాళ్ల సూచనతో ఓ గార్డియన్కు విషయం చెబితే, తనెళ్లి రాహుల్ని హాస్పిటల్లో చూపించాడు.
- ‘ఒకసారి బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ చదువుతున్న ఓ అబ్బాయి మినీ ప్రాజెక్టు కోసమని ఇంట్లో లక్ష రూపాయలు కావాలని అడిగాడు. వాళ్ల తల్లిదండ్రులకు అనుమానం వచ్చి అతడికి గార్డియన్గా సేవలు అందిస్తున్న మాకు ఫోన్ చేశారు. మావాళ్లు వెళ్లి కళాశాలలో అడిగితే, ఆ ప్రాజెక్టుకు ఇరవై వేల రూపాయలే ఖర్చవుతుందన్నారు. అదే విషయాన్ని ఆ కుర్రాడి అమ్మానాన్నలకు వివరించాం’ అని చెబుతారు బెంగళూరు కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న ఐఈఎస్ ఆన్లైన్ సంస్థ ప్రతినిధి.
సేవలను బట్టి ధరలు :
- బెంగళూరు, ముంబయి, కోటా(రాజస్థాన్), చెన్నై, దిల్లీ, తదితర నగరాలలో ఈ లోకల్ గార్డియన్ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. త్వరలోనే హైదరాబాద్కూ విస్తరించనున్నాయి. ఈ సంస్థలు విద్యార్థులకు వారు అందించే సేవల ఆధారంగా ఛార్జీలను వసూలు చేస్తున్నాయి. కొన్ని ప్రాథమిక సేవలను ఫ్రీగానే అందిస్తున్నా, మిగతా వాటికి నెలకు రూ.1000 నుంచి వీళ్ల ప్యాకేజీలు మొదలవుతున్నాయి. ప్యాకేజీలో లేని సహాయం కావాలంటే, అదనంగా కొంత నగదు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- ఈ లోకల్ గార్డియన్లు నిర్ణీత సమయమని కాకుండా 24 గంటలూ ఇటు పిల్లలకూ, అటు తల్లిదండ్రులకూ అందుబాటులో ఉంటారు. అదంతా సరే ఈ అద్దె బంధువను నమ్మొచ్చా? అనే డౌట్ మీకు రావొచ్చు. అయితే 'అన్నీ పరిశీలించి నమ్మదగిన వాళ్లను మాత్రమే ఉద్యోగులుగా నియమించుకుంటామని కాబట్టి ఆ భయాలేమీ అక్కర్లేదు’ అంటూ నిర్వాహకులు భరోసా కల్పిస్తున్నారు.
