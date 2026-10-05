దుస్తులు, కప్పులపై లిప్స్టిక్ మరకలా? - ఈ టిప్స్తో ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు!
-మేకప్ వేసుకున్నా, వేసుకోకపోయినా పెదాలకు లిప్స్టిక్ మాత్రం కచ్చితం - అయితే ఇలా వేసుకునే క్రమంలో మరకలు కామన్ - వాటిని పోగొట్టేందుకు ఈ టిప్స్ సూపర్!
Published : October 5, 2026 at 5:42 PM IST
Lipstick Stains Removing Tips: అందంగా కనిపించాలని ఏ అమ్మాయికి ఉండదు చెప్పండి. అందుకే రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే రోజూ వివిధ రకాల కాస్మెటిక్ ప్రొడక్ట్స్ను యూజ్ చేస్తుంటారు. ఈ ఉత్పత్తుల్లో మెజార్టీ పీపుల్ వాడేది "లిప్స్టిక్". రోజూ మేకప్ వేసుకున్నా, వేసుకోకపోయినా లిప్స్టిక్ మాత్రం కచ్చితంగా పెట్టుకుంటారు. అయితే ఒక్కోసారి లిప్స్టిక్ ఎక్కువైందని తుడుచుకోవడం లేదా అప్లై చేసుకునేటప్పుడు లేదా ఫేస్ వాష్ చేసుకునే క్రమంలో అది దుస్తులకు అంటుకుంటుంది. అదీ కాదంటే టీ, కాఫీ, పాలు వంటివి తాగడానికి ఉపయోగించే కప్పులపై కూడా మరకలు అంటుతాయి. అయితే ఇలా పడిన లిప్స్టిక్ మరకలు ఓ పట్టాన వదలవు.. ఇలాంటప్పుడు కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
- దుస్తులపై పడిన మొండి లిప్స్టిక్ మరకల్ని షేవింగ్ క్రీమ్తో వదలగొట్టచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం మరకలున్న చోట షేవింగ్ క్రీమ్ను సమానంగా అప్లై చేసి.. కాసేపు అలానే వదిలేయాలట. కొద్దిసేపటి తర్వాత ఉతికితే మరకలు పోతాయని చెబుతున్నారు.
- డిష్వాష్ లిక్విడ్, డిటర్జెంట్.. వంటివీ దుస్తులపై లిప్స్టిక్ మరకల్ని వదలగొడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం మరకలు పడిన దుస్తులపై కొద్దిగా డిష్వాష్ లిక్విడ్/డిటర్జెంట్ని వేసి తడిగుడ్డతో రుద్ది, ఆపై మామూలుగా ఉతికేస్తే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
- కాటన్ దుస్తులపై పడిన లిప్స్టిక్ మరకలను తొలగించడానికి షాంపూ చక్కగా పనిచేస్తుందని వివరిస్తున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో మరకలు ఉన్న చోట షాంపూను అప్లై చేసి చేత్తో రుద్ది, వాష్ చేస్తే సరిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు.
- దుస్తులపై పడిన లిప్స్టిక్ మరకల్ని హ్యాండ్ శానిటైజర్తో పోగొట్టచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరకలు పడిన చోట కొద్దిగా శానిటైజర్ని స్ప్రే చేసి, పొడి క్లాత్తో రబ్ చేయాలని.. ఆ తర్వాత చల్లటి నీటితో కడిగేసుకుంటే మరకపోతుందంటున్నారు.
- నిమ్మరసం, బేకింగ్ సోడాతో కూడా బట్టలపై ఉన్న లిప్స్టిక్ మరకలను తొలగించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ రెండింటిని సమపాళ్లలో తీసుకొని పేస్ట్లా తయారు చేసుకుని, ఈ పేస్ట్ని లిప్స్టిక్ మరకలు పడిన చోట అప్లై చేసి అరగంట తర్వాత తర్వాత చల్లటి నీళ్లు, డిటర్జెంట్తో శుభ్రం చేస్తే మరక పోతుందంటున్నారు.
- ఉప్పు, వెనిగర్ ఉపయోగించడం వల్ల కూడా దుస్తులపై ఉండే మరకలు పోతాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ రెండింటిని సమానంగా తీసుకొని పేస్ట్లా తయారు చేసుకుని.. మరక ఉన్న దగ్గర అప్లై చేసి పూర్తిగా ఆరేంత వరకు ఉంచాలట. ఆపై నిధానంగా వాష్ చేయడం వల్ల ఈ మిశ్రమంతో పాటు లిప్స్టిక్ మరకలు కూడా పోతాయంటున్నారు.
- కాఫీ కప్పులపై ఉండే లిప్స్టిక్ మరకలను పోగొట్టడంలో బేకింగ్ సోడా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మరక అంటిన చోట తడి చేసి బేకింగ్ సోడా చల్లి కాసేపు అలానే ఉంచి, ఆ తర్వాత క్లీన్ చేస్తే మరకు పోతుందని వివరిస్తున్నారు.