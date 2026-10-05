ETV Bharat / offbeat

దుస్తులు, కప్పులపై లిప్​స్టిక్​ మరకలా? - ఈ టిప్స్​తో​ ఈజీగా రిమూవ్​ చేయొచ్చు!

-మేకప్‌ వేసుకున్నా, వేసుకోకపోయినా పెదాలకు లిప్‌స్టిక్‌ మాత్రం కచ్చితం - అయితే ఇలా వేసుకునే క్రమంలో మరకలు కామన్​ - వాటిని పోగొట్టేందుకు ఈ టిప్స్​ సూపర్​!

Lipstick Stains Removing Tips
Lipstick Stains Removing Tips (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 5, 2026 at 5:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Lipstick Stains Removing Tips: అందంగా కనిపించాలని ఏ అమ్మాయికి ఉండదు చెప్పండి. అందుకే రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే రోజూ వివిధ రకాల కాస్మెటిక్ ప్రొడక్ట్స్​ను యూజ్​ చేస్తుంటారు. ఈ ఉత్పత్తుల్లో మెజార్టీ పీపుల్​ వాడేది "లిప్​స్టిక్"​. రోజూ మేకప్‌ వేసుకున్నా, వేసుకోకపోయినా లిప్‌స్టిక్‌ మాత్రం కచ్చితంగా పెట్టుకుంటారు. అయితే ఒక్కోసారి లిప్‌స్టిక్‌ ఎక్కువైందని తుడుచుకోవడం లేదా అప్లై చేసుకునేటప్పుడు లేదా ఫేస్​ వాష్​ చేసుకునే క్రమంలో అది దుస్తులకు అంటుకుంటుంది. అదీ కాదంటే టీ, కాఫీ, పాలు వంటివి తాగడానికి ఉపయోగించే కప్పులపై కూడా మరకలు అంటుతాయి. అయితే ఇలా పడిన లిప్‌స్టిక్‌ మరకలు ఓ పట్టాన వదలవు.. ఇలాంటప్పుడు కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

  • దుస్తులపై పడిన మొండి లిప్‌స్టిక్‌ మరకల్ని షేవింగ్‌ క్రీమ్‌తో వదలగొట్టచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం మరకలున్న చోట షేవింగ్‌ క్రీమ్‌ను సమానంగా అప్లై చేసి.. కాసేపు అలానే వదిలేయాలట. కొద్దిసేపటి తర్వాత ఉతికితే మరకలు పోతాయని చెబుతున్నారు.
  • డిష్‌వాష్‌ లిక్విడ్‌, డిటర్జెంట్‌.. వంటివీ దుస్తులపై లిప్‌స్టిక్‌ మరకల్ని వదలగొడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం మరకలు పడిన దుస్తులపై కొద్దిగా డిష్‌వాష్‌ లిక్విడ్‌/డిటర్జెంట్‌ని వేసి తడిగుడ్డతో రుద్ది, ఆపై మామూలుగా ఉతికేస్తే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
  • కాటన్​ దుస్తులపై పడిన లిప్‌స్టిక్‌ మరకలను తొలగించడానికి షాంపూ చక్కగా పనిచేస్తుందని వివరిస్తున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో మరకలు ఉన్న చోట షాంపూను అప్లై చేసి చేత్తో రుద్ది, వాష్​ చేస్తే సరిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు.
  • దుస్తులపై పడిన లిప్‌స్టిక్‌ మరకల్ని హ్యాండ్‌ శానిటైజర్‌తో పోగొట్టచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరకలు పడిన చోట కొద్దిగా శానిటైజర్‌ని స్ప్రే చేసి, పొడి క్లాత్‌తో రబ్‌ చేయాలని.. ఆ తర్వాత చల్లటి నీటితో కడిగేసుకుంటే మరకపోతుందంటున్నారు.
  • నిమ్మరసం, బేకింగ్‌ సోడాతో కూడా బట్టలపై ఉన్న లిప్​స్టిక్​ మరకలను తొలగించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ రెండింటిని సమపాళ్లలో తీసుకొని పేస్ట్‌లా తయారు చేసుకుని, ఈ పేస్ట్‌ని లిప్‌స్టిక్‌ మరకలు పడిన చోట అప్లై చేసి అరగంట తర్వాత తర్వాత చల్లటి నీళ్లు, డిటర్జెంట్‌తో శుభ్రం చేస్తే మరక పోతుందంటున్నారు.
  • ఉప్పు, వెనిగర్ ఉపయోగించడం వల్ల కూడా దుస్తులపై ఉండే మరకలు పోతాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ రెండింటిని సమానంగా తీసుకొని పేస్ట్‌లా తయారు చేసుకుని.. మరక ఉన్న దగ్గర అప్లై చేసి పూర్తిగా ఆరేంత వరకు ఉంచాలట. ఆపై నిధానంగా వాష్​ చేయడం వల్ల ఈ మిశ్రమంతో పాటు లిప్​స్టిక్​ మరకలు కూడా పోతాయంటున్నారు.
  • కాఫీ కప్పులపై ఉండే లిప్​స్టిక్​ మరకలను పోగొట్టడంలో బేకింగ్​ సోడా ఎఫెక్టివ్​గా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మరక అంటిన చోట తడి చేసి బేకింగ్​ సోడా చల్లి కాసేపు అలానే ఉంచి, ఆ తర్వాత క్లీన్​ చేస్తే మరకు పోతుందని వివరిస్తున్నారు.

TAGGED:

LIPSTICK STAINS REMOVING TIPS
BEST TIPS TO REMOVE LIPSTICK STAINS
LIPSTICK STAINS ON CLOTHES AND CUPS
దుస్తులపై లిప్​స్టిక్​ మరకలు
LIPSTICK STAINS REMOVING TIPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.