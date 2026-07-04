"ఆధార్-ఈమెయిల్" లింక్ చేశారా? - రెండ్రోజుల్లో 2లక్షలకు పైగా అప్డేట్స్!
యాప్ ద్వారా ఆధార్ ఇమెయిల్ అప్డేట్లు - మరో ఆరునెలలు ఫ్రీగానే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 6:05 AM IST
Aadhar Mail Update : మొబైల్లో ఆధార్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే చాలు! మొబైల్ నంబర్, అడ్రస్ అప్డేట్, బయోమెట్రిక్ లాక్/అన్లాక్, ఆధార్ వివరాలు సెలక్టివ్ షేరింగ్, అథంటికేషన్ హిస్టరీ, ఇ-ఆధార్ డౌన్లోడ్ వంటి సేవలను ఉచితంగా అందుకోవచ్చు. UIDAI మొబైల్ యాప్లో ఇ-మెయిల్ అప్డేషన్పై రుసుములు తొలగించింది. ప్రస్తుతం ఇ-మెయిల్ ఐడీ అప్డేషన్ కోసం రూ.75 ఫీజు వసూలు చేస్తుండగా మరో ఆరు నెలల పాటు (డిసెంబర్ 31వరకు) ఈ సేవ ఉచితంగా లభిస్తుంది. ఇ-మెయిల్ను అప్డేట్ చేయడం వల్ల ముఖ్యమైన సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు అందుకోవచ్చు.
ఆధార్తో ఇమెయిల్ ఐడీని అనుసంధానించడం వల్ల ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్లు మిమ్మల్ని అలర్ట్ చేస్తుంటాయి. మీ ఆధార్ ఎక్కడ, ఎప్పుడు, ఎలా వినియోగిస్తున్నారో కూడా తెలిసిపోతుంది.
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ఆధార్ నంబర్ - ఇ మెయిల్ ఐడీని ఎక్కువ మంది అనుసంధానం చేసుకువడమే లక్ష్యంగా UIDAI ఈ ఏడాది చివరి వరకు మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఈ సదుపాయాన్ని ఉచితంగా అందిస్తోంది. ఆ తర్వాత ఫీజుపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. మొబైల్ యాప్ కాకుండా ఇతర మార్గాల్లో అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఫీజు వర్తిస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
UIDAI డేటా ప్రకారం ఆధార్ - మెయిల్ అనుసంధానం ప్రారంభించిన తొలి రెండు రోజుల్లోనే 2.5 లక్షలకు పైగా వినియోగదారులు అప్డేట్ చేసుకున్నారు. తద్వారా డిజిటల్ భద్రత అవసరం ఎంత ఉందో తెలిసిపోతోంది.
ఆధార్తో ఇమెయిల్ ఐడీని అనుసంధానించడం వల్ల ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్లు అలర్ట్ చేస్తుంటాయి. సైబర్ నేరాలను అడ్డుకోవడంలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తుంది. మీ ఆధార్ ఎక్కడ, ఎప్పుడు, ఎలా వినియోగిస్తున్నారో కూడా తెలిసిపోతుంది. అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలకు ఆడిట్ ట్రెయిల్ను సృష్టిస్తుందని UIDAI ధ్రువీకరించింది.
ఆధార్ యాప్ ఇప్పటికే 40 లక్షలకు పైగా మొబైల్ నంబర్స్ అప్డేట్స్, 10 లక్షల చిరునామా అప్డేట్లను ప్రాసెస్ చేసింది. సున్నితమైన డేటా మార్పుల విషయంలో ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. విద్యార్థుల విషయానికొస్తే స్కాలర్షిప్ దరఖాస్తుల వంటి సందర్భాలలో ఎంతో ఉపకరిస్తుంది.
ఆధార్ యాప్ ద్వారా 'లాకింగ్, అన్ లాకింగ్ ఆధార్' ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. పోగొట్టుకున్న పరికరాల కోసం డిజిటల్ పానిక్ బటన్గా పనిచేస్తుంది.
మీరు మీ పిల్లల ఆధార్ బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ చేయించారా? లేదంటే త్వరపడండి. ఈ ఉచిత అవకాశం సెప్టెంబర్ 30 వరకు మాత్రమే. ఆధార్ ఎందుకు అప్డేట్ చేయించాలంటే పిల్లలు పెరిగేకొద్దీ వారి వేలిముద్రలు, కనుపాపల నమూనాలు, ముఖ లక్షణాలలో స్పష్టమైన మార్పులు కనిపిస్తాయి. అందువల్ల, కచ్చితమైన గుర్తింపు ధ్రువీకరణ కోసం బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ తప్పనిసరి. భవిష్యత్ లావాదేవీల్లో గుర్తింపు ధ్రువీకరణలో అడ్డంకులు రాకుండా ఉండాలంటే ఈ అప్డేట్ తప్పనిసరి.
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