ETV Bharat / offbeat

LIC రూ.2 కోట్ల బీమా - కొత్తగా 2 ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్లు - ఏడాదికి ఎంత చెల్లించాలంటే?

ప్రొటెక్షన్‌ ప్లస్‌, బీమా కవచ్ ప్లాన్లు తీసుకువచ్చిన ఎల్​ఐసీ - వివరాలు ఇవే!

new_lic_schemes
new_lic_schemes (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 12:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

lic 2 crore policy : ప్రభుత్వరంగ జీవిత బీమా సంస్థ ఎల్‌ఐసీ (LIC) కొత్తగా రెండు ఇన్సూరెన్స్‌ ప్లాన్లను తీసుకువచ్చింది. పాలసీ హోల్డర్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రొటెక్షన్‌ ప్లస్‌ (ప్లాన్‌ 886), బీమా కవచ్‌ (887) పేరిట అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ప్రొటెక్షన్‌ ప్లస్‌ అనేది సేవింగ్స్‌ ప్లాన్‌ కాగా బీమా కవచ్‌ పూర్తిగా రిస్క్‌ ప్రొటెక్షన్‌ ప్లాన్‌.

IRCTC "కేరళ టూర్" - మున్నార్, అలెప్పీ చూసి రావొచ్చు!

ఎల్‌ఐసీ ప్రొటెక్షన్‌ ప్లస్‌

ఎల్‌ఐసీ ప్రొటెక్షన్‌ ప్లస్‌ ప్లాన్ నాన్‌ పార్టిసిపేటింగ్‌, లింక్డ్‌ లైఫ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌కు సంబంధించింది. మార్కెట్‌తో అనుసంధానమై ఉండే ఈ ప్లాన్​లో బీమా, సేవింగ్స్‌ అతర్లీనంగా ఉంటాయి. పాలసీ టర్మ్‌ మొత్తంలో పాలసీదారుడికి బీమా రక్షణ లభిస్తుంది. పాలసీదారుడు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ ఫండ్‌ను (బాండ్‌ ఫండ్‌, సెక్యూర్డ్‌ ఫండ్‌, బ్యాలెన్స్‌డ్‌ ఫండ్‌, గ్రోత్‌ ఫండ్‌, ఫ్లెక్సీ గ్రోత్‌ ఫండ్‌, ఫ్లెక్సీ స్మార్ట్‌ గ్రోత్‌ ఫండ్‌) ఎంచుకునే వీలుంది. సమ్‌ అష్యూర్డ్‌లో మార్పులు చేసుకుంటూ ప్రీమియం పేమెంట్స్‌కు కావాలంటే టాప్‌-అప్‌, పాలసీ ప్రారంభమైన ఐదేళ్ల తర్వాత పాక్షిక ఉపసంహరణలకూ అనుమతి ఉంది. రెగ్యులర్‌ పే, లిమిటెడ్‌ పే ఆప్షన్లను ఎల్​ఐసీ కల్పించింది.

  • "ఎల్‌ఐసీ ప్రొటెక్షన్‌ ప్లస్‌" పాలసీ తీసుకునేందుకు 18 - 65 వయస్సు కలిగి ఉండాలి.
  • పాలసీ 5, 7, 10, 15 ఏళ్ల ప్రీమియం చెల్లింపుతో ఎంచుకోవచ్చు. 10, 15, 20, 25 ఏళ్లు పాలసీ టర్మ్‌ ఉంటుంది. పాలసీ చెల్లింపు వ్యవధి (5, 7, 10, 15 ఏళ్ల) ఆధారంగా ప్రీమియం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. గరిష్ఠ మొత్తంపై ఎలాంటి పరిమితి లేదు.
  • 50 ఏళ్లలోపు వారికి కనీస సమ్‌ అష్యూర్డ్‌ మొత్తం వార్షిక ప్రీమియానికి 7 రెట్లు, 50 ఏళ్లు పైబడిన వారికి వార్షిక ప్రీమియానికి 5 రెట్లుగా నిర్ణయించారు.
  • పాలసీ చెల్లింపు గడువు, ప్రీమియం, వయసు ఆధారంగా గరిష్ఠ సమ్ అష్యూర్డ్‌ పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
  • యూనిట్‌ ఫండ్‌ వాల్యూ ఆధారంగా పాలసీ మెచ్యూరిటీ సమయంలో చెల్లింపులు ఉంటాయి.
  • పాలసీదారుడికి ఏదైనా జరిగితే బేసిక్‌ సమ్‌ అష్యూర్డ్‌, బేస్‌ ప్రీమియం ఫండ్‌ వాల్యూ లేదా రిస్క్‌ జరిగే నాటికి చెల్లించిన మొత్తం ప్రీమియం మొత్తానికి 105% చెల్లిస్తారు.
  • ఎల్‌ఐసీ యాక్సిడెంటల్‌ డెత్‌ బెన్‌ఫిట్‌ రైడర్‌ను అదనంగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.

ఉదాహరణకు 35 ఏళ్ల వ్యక్తి 20 ఏళ్ల కాలానికి పాలసీ టర్మ్‌, 15 ఏళ్ల పాటు చెల్లింపు వ్యవధిని ఎంచుకున్నాడు. ఏటా రూ.40 వేల ప్రీమియం చెల్లిస్తే అతడి బేసిక్‌ సమ్‌ అష్యూర్డ్‌ 10 రెట్లు ఉంటుంది. బాండ్‌ ఫండ్‌ను ఎంచుకుంటే మెచ్యూరిటీ టైంకి 4 శాతం వార్షిక రాబడితో రూ.7,81,306 అందుతుంది. అదే 8 శాతం వార్షిక రాబడి వస్తే రూ.13,20,333 వస్తుంది.

ఎల్‌ఐసీ బీమా కవచ్‌

"ఎల్‌ఐసీ బీమా కవచ్‌" అనేది పూర్తిగా నాన్‌ పార్టిసిపేటింగ్‌, నాన్‌ లింక్డ్, ఇండివిడ్యువల్ లైఫ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ ప్లాన్‌. పూర్తిగా రిస్క్‌ ప్రొటక్షన్‌ ప్లాన్‌. కుటుంబానికి ఆర్థిక రక్షణ ఇవ్వడానికి ఎల్‌ఐసీ బీమా కవచ్‌ పాలసీ ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో సమ్‌ అష్యూర్డ్‌ ఫిక్స్‌డ్‌గా ఉంచుకోవచ్చు లేదా ఏటా మొత్తాన్ని పెంచుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంటుంది.

  • ఎల్‌ఐసీ బీమా కవచ్‌ పాలసీ కనిష్ఠ వయసు 18, గరిష్ఠ వయసు 65 ఏళ్లుగా నిర్ణయించారు.
  • కనిష్ఠ మెచ్యూరిటీ వయసు 28 ఏళ్లు కాగా గరిష్ఠ వయసు 100 ఏళ్లు.
  • కనీసం రూ.2 కోట్ల బీమా హామీతో ఎల్‌ఐసీ బీమా కవచ్‌ పాలసీ ప్రారంభమవుతుంది. గరిష్ఠ మొత్తంపై పరిమితి లేకుండా ఆపై రూ.5 లక్షల చొప్పున ఎంతైనా పెంచుకోవచ్చు.
  • ప్రీమియాన్ని సింగిల్‌ పేమెంట్‌ లేదా 5, 10, 15 ఏళ్ల ప్రీమియం చెల్లింపు వ్యవధి ఎంచుకోవచ్చు. రెగ్యులర్‌ పేమెంట్‌ ఆప్షన్‌ అవకాశం కూడా ఉంది.
  • ప్రీమియం టర్మ్‌ ఆధారంగా చెల్లింపులు ఉంటాయి. ఉదాహరణకు 30 ఏళ్ల వ్యక్తి 20 ఏళ్లకు రూ.2 కోట్ల సమ్‌ అష్యూర్డ్‌కు పాలసీ కింద ఆప్షన్‌-1 (లెవల్‌ సమ్‌ అష్యూర్డ్‌) ఎంచుకుంటే ఏటా రూ.19వేలు చెల్లించాలి.
  • అదే 15 ఏళ్ల ప్రీమియం చెల్లింపు వ్యవధి ఎంచుకుంటే రూ.22,200, 10 ఏళ్ల కాలానికి మాత్రమే అనుకుంటే ఏటా రూ.28,800 చెల్లించాలి.
  • 5 ఏళ్ల కాలానికి ప్రతి సంవత్సరం రూ.50వేలు, సింగిల్‌ ప్రీమియం అయితే రూ.2.04 లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

టూరిస్టులకు "VMRDA బంపర్ ఆఫర్" - ఒక టికెట్​తో తొమ్మిది ప్రదేశాలు చూడొచ్చు!

"సిమ్ కార్డు మార్చినా ఫోన్ పనిచేయదిక" - IMEI నంబర్​ కూడా మార్చలేరు!

TAGGED:

LIC 2 CRORE POLICY
NEW LIC SCHEMES
ఎల్​ఐసీ బీమా కొత్త ప్లాన్లు
LIFE INSURANCE PLANS FOR FAMILY
LIC NEW SCHEMES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.