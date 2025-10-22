ఆ దేశంలో ఖైదీలు ఏడుగురు - బిల్డప్ బాబాయిలు సున్నా - హ్యాపీనెస్ 100
Published : October 22, 2025 at 11:31 AM IST
ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ఖైదీలు జైళ్లలో ఉన్న దేశం అమెరికా. Mass Incarceration నివేదిక ప్రకారం సుమారు 20 లక్షల మంది కారాగార జీవితం గడుపుతున్నారు! ఆ తర్వాత స్థానం చైనాది. ఈ దేశంలో దాదాపు 17 లక్షల మంది నేరస్తులు జైళ్లలో మగ్గుతున్నారని ICPR రిపోర్టు చెబుతోంది. మన దేశంలో కూడా రఫ్గా 5 లక్షల మంది కటకటాల వెనక ఉన్నట్టు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అయితే, ఓ దేశంలోని ఖైదీల సంఖ్య మాత్రం కేవలం 7. అవును, ఒకటీ అరా మినహా అక్కడ నేరాలు దాదాపు జీరో అనే చెప్పాలి. అదేసమయంలో ఆనందం మాత్రం 100 శాతం! ఇంతకీ అది ఏ దేశం? దాని లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది? హ్యాపీనెస్ సీక్రెట్ ఏంటి?? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
బిల్డప్ బాబాయిలకు దూరం :
ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో చూసినా మెజారిటీ జనాలు బిల్డప్ బాబాయిలే! తమ దగ్గర ఎంత డబ్బుందో చెప్పుకుంటూ గొప్పలు పోతారు. ఎదుటివారికన్నా ఖరీదుగా బతకాలనుకుంటూ షోఆఫ్ చేస్తుంటారు. సిరివెన్నెల చెప్పినట్టుగా.. రకరకాల ముసుగులు వేస్తూ సొంత ముఖాలనే మరిచిపోతుంటారు. అలాంటి బిల్డప్ బాబాయిలకు ఈ దేశం చాలా దూరం. ఇక్కడి సంస్కృతి అలాంటి వాతావరణాన్ని అనుమతించదు. సంపద చూసుకొని మురిసిపోవడాన్ని, ఎదుటి వారి ముందు అతి చేయడాన్ని అక్కడి జనం అవమానంగా భావిస్తారు!
రెస్పెక్ట్ అండ్ ప్యాషన్ :
ఆ దేశ ప్రజలు ఎదుటి వారిని మనస్పూర్తిగా గౌరవిస్తారు. ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతారు. డబ్బుకన్నా రిలేషన్స్కు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. అందుకే అక్కడ నేరాలు చాలా అరుదు. రాత్రివేళ ఇళ్లకు తాళాలు కూడా వేయరంటే, అక్కడి వారి జీవన విధానం ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకే, అక్కడ పోలీసులు కూడా అతి తక్కువ మందే ఉంటారు. అక్కడి రక్షకభటుల సంఖ్య కేవలం 100 మంది! జనం డబ్బు సంపాదించడం, పోగొట్టుకోవడం అనే విషయాలను పక్కన పెట్టి, తమకు నచ్చిన ప్యాషన్ ఎంచుకొని ప్రశాంతంగా, ఆనందంగా జీవిస్తుంటారు.
అత్యంత ధనిక దేశం :
పై తరహాలో జీవిస్తున్నారంటే అదొక పాతకాలపు దేశమై ఉంటుందని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ, అది అత్యంత ధనిక దేశం. ప్రపంచంలోని రిచెస్ట్ కంట్రీల్లో ఒకటి. ఇంకా చెప్పాలంటే బ్రిటన్ కన్నా ఎక్కువ సంపద ఆ దేశం వద్ద ఉంది. ఇంత డబ్బున్నా ఆ దేశానికి సొంత కరెన్సీ లేదు! సిట్జర్లాండ్ కరెన్సీ ఫ్రాంక్ ను వినియోగిస్తారు. ఇక్కడి జనమంతా వేర్వేరు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి స్థిరపడ్డారు. అందుకే, ఈ దేశానికి సొంత భాష కూడా లేదు! జర్మన్ భాషనే మాట్లాడుతారు. మరో ఆసక్తికర అంశం ఏమంటే ఈ రిచెస్ట్ కంట్రీలో ఒక్క ఎయిర్ పోర్టు కూడా లేదు. ఈ దేశానికి ప్రధానంగా ఆదాయం టూరిజం, ఐటీ, నిర్మాణ రంగాల నుంచి వస్తుంది. ట్యాక్స్ కూడా చాలా తక్కువ.
ఆహ్లాదం.. ఆనందం
ఈ దేశం ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. పర్వతాల మధ్యన కేవలం 160 చదరపు కిలోమీటర్ల పరిధిలో విస్తరించి ఉంది. ఇక్కడ వాతావరణం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. మోడ్రన్ ఆర్కిటెక్చర్ బదులుగా, మధ్యయుగాల నాటి నిర్మాణాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. యూరప్ ఖండంలోని ఆస్ట్రియా - స్విట్జర్లాండ్ దేశాల మధ్య ఉన్న చిన్ని దేశం పేరు "లిక్టన్స్టైన్". ఈ దేశ జనాభా సుమారు 30 వేలు. ఇదంతా చదువుతుంటే ఓసారి వెళ్లిరావాలనిపిస్తోందా! ఏ మాత్రం అవకాశం ఉన్నా మిస్ కాకండి.